A Mercedes fejlődött, de nem tudta lerázni a Ferrarit

Hamilton szerint mindkét csapat ugyanannyit javult az új fejlesztésekkel, ezért továbbra is szoros csata várható köztük a győzelemért. A Mercedes pilótái elégedettek voltak a barcelonai szabadedzéseken mutatott tempójukkal.

Mivel a Spanyol Nagydíjra szinte az összes istálló komoly újításokkal érkezett, a hétvége egyik legnagyobb kérdése, hogy melyik csapat került előnybe a fejlesztési versenyben. A két élcsapat közül a Mercedes hajtott végre látványosabb változtatásokat az autóján - amellett, hogy csökkentették az autójuk tömegét, és új fejlesztésű motort szereltek be mindkét pilóta autójába, számos aerodinamikai módosítással is készültek, melyek közül a legszembetűnőbb az új, keskenyebb orrkúp.

A Mercedes meg is nyerte mindkét pénteki szabadedzést, az elsőn ráadásul komoly, majdnem 1 másodperces előnnyel végeztek az élen a Ferrari előtt. Az olaszok azonban délutánra összekapták magukat, és 3 tizedre csökkentették a hátrányukat Lewis Hamilton és Valtteri Bottas mögött. A brit szerint valójában még ennél is kisebb a két istálló közti különbség, és biztos benne, hogy

Barcelonában is kemény csatára kell számítaniuk a győzelemért.

Hamilton ismét szoros csatára számít Forrás: Picture-Alliance/AFP/Hoch Zwei

"Egyértelműen előreléptünk. Ahogy mindenki más, mi is nagyon keményen dolgoztunk azért, hogy új fejlesztéseket vethessünk be, és a csapatunk remek munkát végzett - nyilatkozta a nap végén Hamilton, aki mindkét edzést az élen zárta, bár kevesebb mint 1 tizedes előnnyel a csapattársa előtt. - Nem hiszem, hogy az erősorrendben sok változás történt, úgy tűnik, körülbelül 1 tizedes különbség választ el minket a Ferraritól. A legutóbbi versenyen is ugyanez volt a helyzet, tehát nagyjából ugyanakkorát léptünk előre."

Érezhető a javulás

Noha úgy tűnik, nem tudták leszakítani magukról a Ferrarit, Hamilton szerint egyértelműen jobb autóval érkeztek Barcelonába, mint a március eleji tesztek idején. "A csapat rengeteget dolgozott az autónk fejlesztésén. A szerelőink és a mérnökeink is fantasztikus munkát végeztek - mondta. - Óriási fejlesztési csomaggal érkeztünk ide, ég és föld a különbség a téli tesztekhez képest. Az autót vezetve viszont összességében csak kis változásokat érzékelünk. De mindenképpen javultunk, és ez volt a célunk."