Vettel megvívna Alonsóval, de inkább megtartaná Räikkönent

A négyszeres világbajnoktól megkérdezték, hogy lenne-e Fernando Alonso csapattársa. Kitérő választ adott, de kijelentette, a Ferrarinál elégedettek a jelenlegi felállásukkal.

Fernando Alonso jövője mellett Sebastian Vettel és Kimi Räikkönen helyzete is témát ad a sajtónak, főleg azért, mert a Mercedesnél Valtteri Bottasnak is csak az idei évre adtak szerződést. A héten elterjedt, hogy Vettel előszerződést köthetett a Mercedesszel, a Ferrari pilótája viszont nevetve passzolta le a kérdést az FIA csütörtöki sajtótájékoztatóján.

„Ezek szerint ez Olaszországból indult? Talán az olaszokat kellene megkérdezni, ők talán többet tudnak, mint én. Szerintem világos a helyzet, a fókuszban az idei év van, ez nem titok, és ezt a fonalat nem is vesztem el. A csapatnál mindenki tényként kezeli, hogy az idén nagyon jó helyzetben találtuk magunkat, ezt meg akarjuk tartani, és ki akarjuk használni, a többi nem olyan fontos.”

Vettel láthatóan nyűgnek érezte a csütörtöki sajtótájékoztatót Forrás: AFP/Lluis Gene

Megkérdezték Vettelt arról is, hogy lenne-e a mellette ülő Fernando Alonso csapattársa. A német pilóta nagy szerepet játszott abban, hogy Alonso pályafutása kettétört, hiszen a négy világbajnoki címéből kettőt úgy nyert meg, hogy Alonso volt a közvetlen ellenfele, és többször is leszorították már egymást a pályáról. Vettel most udvariasan kiállt inkább Räikkönen mellett.

Alapvetően az embernek felkészültnek kell lennie arra, hogy bárki ellen versenyezzen.”

Végül is, én a saját magam szerződését írom alá, nem másét, úgyhogy ez nem az én döntésem, de bárki ellen kiállok versenyezni. Mindenki más, nagyon különböző csapattársaim voltak a személyiségük és a vezetői stílusuk szerint is, attól függően, hogy ki van az ember oldalán, még fejlődni is lehet. A mostani felállásunkkal nagyon boldogok vagyunk, és az idei évre koncentrálunk attól függetlenül, hogy jövőre még nincs semmi papírra vetve.”

Sok múlik azon, hogy a Ferrari tudja-e tartani a lépést a Mercedesszel a fejlesztések terén Forrás: AFP/Tom Gandolfini

Vettel a 2011-es szezon óta most kezdte a legjobban a szezont, két győzelme mellett 13 pontos előnnyel várhatja a folytatást, de még mindig úgy érzi, hogy a Mercedes a legyőzendő ellenfél, és rámutatott, hogy bízik a folyamatos fejlesztésekben. Lewis Hamiltonnal viszont nem akar nyilatkozatháborúba és egyéb pályán kívüli csatározásokba bonyolódni.

„Nem. Én nem vívok pszichológiai csatákat. Nekem tökéletes, ha nem számítanak tőlem semmire, mert akkor én csak nyerhetek. Vannak dolgok, amiket lehet pszichológiai csataként értelmezni, de én ebben egyáltalán nem veszek részt. Imádok vezetni, ez az, amivel igazán foglalkozom. Talán nem vagyok elég okos ahhoz, hogy kiolvassak bármit is a jelekből.”

Vettel nem akar Hamiltonnal a pályán kívül is csatározni Forrás: AFP/Andrej Isakovic

A Ferrari versenyzője az Orosz Nagydíjon a pole pozícióból indulhatott, de ennek ellenére nem erősítette meg, hogy mostantól az időmérő edzésekre fognak koncentrálni. Szocsiban végül lemaradt a győzelemről, mert Valtteri Bottast hiába érte utol a verseny végére, még támadni sem tudta, de ennek ellenére nem ért egyet azzal, hogy hosszabb DRS zónákra lenne szükség, mert bizonyos pályákon túlságosan megkönnyíti az előzést.

Örültem volna, ha közelebb kerülök, és megpróbálhattam volna tenni valamit, de ez egyben egy kihívás is. Nem csak az a feladat, hogy felzárkózzunk, aztán elhúzzunk a másik mellett,

hanem meg kell dolgozni érte. Különböző íveket kell keresni, és más lehetőségeket. Szocsiban túl későn értem oda, csak az utolsó 2-3 körben kezdtem közel kerülni. Élveztem, ahogy levadászhattam őt, néha összejön, néha nem, ezúttal nem sikerült, de ettől még nem kellene mesterségessé tenni az előzést. Valóban nehéz, de ha sikerül, elismerés jár érte. Ha nem, akkor így jártunk.”

