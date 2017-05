A hétvégén új szakaszába lép a Forma-1-es világbajnokság: Barcelonában megkezdődik az európai szezon, amelynek szinte minden istálló komoly fejlesztésekkel felfegyverkezve vág neki. A Red Bull a hírek szerint egy szinte teljesen új autóval próbál beszállni a világbajnoki küzdelembe, de a Mercedes és a Ferrari is újdonságokkal tér vissza a téli teszteknek otthont adó pályára.

A 2017-es világbajnokság ötödik fordulója Spanyolországban lesz, azon a barcelonai pályán, amelyet talán az F1 összes helyszíne közül a legjobban ismernek a csapatok és a versenyzők - nemcsak azért, mert 1991 óta minden Spanyol Nagydíjat a Circuit de Catalunyán rendeznek, hanem azért is, mert ez a legkedveltebb teszthelyszín. Az idei szezont megelőző téli szünetben is itt gyakoroltak a csapatok, és rengeteg adatot gyűjtöttek, kérdés azonban, ezek mennyire lesznek hasznosak a késő tavaszi, 25 fok körüli melegben.

A 4655 méteres pálya általában nem tartozik a nézők kedvencei közé, mert hagyományosan nehéz rajta előzni, bár a DRS bevezetése óta azért több példát láttunk sikeres manőverekre. A hátsó szárnyat az idén is két helyen nyithatják a versenyzők, a több mint 1 km hosszú célegyenesben és a 10-es kanyar előtti szakaszon. A pilóták többsége kedveli a pályát, amelynek első részét gyors kanyarok teszik élvezetessé, míg a második felében a szűkebb, technikás fordulók jelentenek kihívást.

A hosszú célegyenes ellenére - amelynek végén a 350 km/ós-tempót is megközelítik az autók - a motorerő itt kevésbé hangsúlyos szempont, inkább az aerodinamikának van nagyobb szerepe az eredmények alakulásában. Fontos tényező az is, hogy az egyes istállók hogyan bánnak a gumikkal, a pálya ugyanis egyáltalán nem kíméli az abroncsokat a gyors kanyarokban. Nem véletlen, hogy a Pirelli idén is a három legtartósabb keverékét viszi Barcelonába: a szezon során

először láthatjuk a kemény gumikat a közepes és lágy abroncsok mellett.



A Spanyol Nagydíj történetének eddigi legsikeresebb versenyzője Michael Schumacher, aki hatszor nyert Barcelonában. Ez a rekord még sokáig az övé marad, a mostani mezőnyből ugyanis csak két pilóta tudott egynél több győzelmet szerezni ezen a pályán: Kimi Räikkönen és a hazai hős, Fernando Alonso egyaránt kétszer állhatott a barcelonai dobogó tetejére. A csapatok közül a Ferrari a legeredményesebb 12 győzelemmel.

A barcelonai pálya alaprajza Forrás: FIA

A barcelonai pálya az idei évre kapott egy új sikánt, de ez az F1-es vonalvezetést nem érinti, csak a MotoGP versenyein használják biztonsági okokból. Változás viszont, hogy a pálya mentén négy helyen (a 10-es, 12-es, 13-as és 15-ös kanyarok kijáratánál) is megszüntették az eddigi műfüvet, a helyére 5 cm magas rázókövek kerültek.

A hétvége fő kérdései

Beleszólhat-e Bottas a világbajnoki küzdelembe?

Valtteri Bottas egyre otthonosabban érzi magát az új csapatánál, a Mercedesnél, és az első négy futam után az eredményeire sem lehet panasz: Bahreinben egy pole pozícióval hálálta meg a főnökei bizalmát, a legutóbbi versenyen, Szocsiban pedig pályafutása első F1-es futamgyőzelmét ünnepelhette. A legutóbbi két időmérőn legyőzte Hamiltont, és a bajnokságban csak 10 ponttal marad el a háromszoros világbajnok csapattársa mögött. Bottas már a szezon előtt kijelentette, hogy az első mercedeses évében is a világbajnoki címre tör, bár eleinte nem sok esélyt jósoltak neki Hamilton csapattársaként. Miután Bahreinben egy csapatutasításnak engedelmeskedve elengedte maga mellett a britet, sokan máris másodhegedűsként tekintettek rá, de Szocsiban megmutatta, hogy egyelőre semmiképpen nem szabad őt leírni.



A Mercedesnél egyrészt örülhetnek, hogy olyan versenyzőt találtak Nico Rosberg helyére, aki Hamilton gyengébb napjain is képes az élen tartani az istállót, ugyanakkor fejtörést is okozhat nekik a finn egyre magabiztosabb formája. A Ferrarinál eddig mind a négy futamon Sebastian Vettel végzett előrébb, és a tabellán már 13 pontos előnyre tett szert Hamilton előtt. A Mercedes számára a pontverseny szempontjából az lenne az ideális, ha ők is egy pilótára koncentrálhatnának, de Bottas továbbra sem mondott le arról, hogy a németeknél töltött első évében megküzdjön a bajnoki címért, noha egyelőre még nem ez jár a fejében.

"Még korai lenne a világbajnokságra gondolni - egyelőre arra koncentrálunk, hogy javítsunk az autónkon, és akkor mindketten nyerhetünk még futamokat - magyarázta a pontverseny 3. helyén álló finn. - Az első győzelmem magabiztosabbá tett, bár én mindig hittem benne, hogy képes vagyok rá. Az idei szezonban nagyon kemény harcra számítunk, nem lesz könnyű megismételni a sikert, de minden futamon ez lesz a célom."



Első győzelme után Bottas magabiztosan várja a folytatást Forrás: Sputnik/Alexey Kudenko

Összeszedi-e magát Hamilton Szocsi után?

A háromszoros világbajnok az idei leggyengébb hétvégéjén van túl: miközben csapattársa remekelt az Orosz Nagydíjon, ő az időmérőn és a futamon is csak 4. lett. A Q3-ban fél másodperccel maradt el Bottastól, és a futamon sem tudta tartani a tempót az élmezőny többi versenyzőjével, a 3. helyen befutó Kimi Räikkönen mögött is 25 másodperc volt a hátránya. Hamilton túlkormányzottságra panaszkodott, ráadásul a verseny elején túlmelegedett az autója, de a küszködése így is rejtély a Mercedes számára, hiszen a két pilótájuk hasonló beállításokkal teljesítette az időmérőt és a futamot. A csapatot irányító Toto Wolff szerint

Hamilton problémáira "nincs csodaszer", de mindent megtesznek azért, hogy megoldást találjanak rájuk.



"Jelentős időt fordítottunk arra, hogy kibogozzuk, mi történt, miért nem tudtuk az autót a megfelelő működési tartományba hozni, hogy (Hamilton) otthonosabban érezhesse magát benne – nyilatkozta az osztrák. – Erre nincsen csodaszer, csak kemény munka. Oda kell figyelnünk a részletekre. Megfelelő eszközt kell a kezébe adnunk, a következő versenyeken erre fogunk összpontosítani."

A Mercedesnél továbbra sem értik, miért küszködött Hamilton Forrás: Picture-Alliance/AFP/usage worldwide/Hoch Zwei

Visszavág-e megint a Ferrari?

A 2017-es szezonba a Ferrari és a Mercedes egyelőre felváltva aratott 2-2 győzelmet - ha folytatódik a sorozat, Barcelonában megint az olaszok örülhetnek majd. A Mercedes persze szívesen törné meg az eddigi sormintát, bár aggodalommal töltheti el őket, hogy a Ferrari azon a szocsi versenyen is nagyon erősnek bizonyult, amely elméletileg nem feküdt az autójuknak. Vettel és Räikkönen az első rajtsorból kezdhette meg a futamot, ezzel 2008 óta először fordult elő, hogy két Ferrari végzett az élen az időmérőn. A futamon is végig esélyesek voltak a győzelemre, és Vettel az utolsó körig támadta a remek rajtjával élre kerülő Bottast.

Mivel a Mercedes az eddigi versenyeken elsősorban az abroncsok miatt küszködött, a Ferrari Barcelonában is reménykedhet, a spanyol pályán ugyanis a szokásosnál is nagyobb a hangsúly a gumikezelésen. Ennél is fontosabb tényező lehet, hogy melyik csapatnak sikerül hatékonyabb újításokkal előállnia az első európai futamra. A Mercedes és a Ferrari is készült fejlesztésekkel, bár az olaszok már Bahreinbe is számos újdonsággal érkeztek, ezért az élcsapatok közül most náluk várható a legkevesebb változtatás. Főleg aerodinamikai újításokat terveznek, ami nem meglepő annak fényében, hogy a motorfejlesztések bevetését alaposan meg kell fontolniuk. Szocsiban Vettel és Räikkönen is a harmadik turbófelöltőjét használta, miközben az egész idény során csak négyet szerelhetnek be az autójukba büntetlenül. Igaz, azt állították, hogy ennek pusztán stratégiai okai voltak.

A Mercedes legfőbb célja az volt, hogy csökkentsék az autójuk tömegét.



A szezon előtt le kellett cserélniük a váltójukat, és az új verzió pedig körülbelül 6 kg-mal tette nehezebbé az autójukat az ideálisnál, ami többek között balanszproblémákat okozott az első futamokon. A németek állítólag az első és hátsó felfüggesztésen is változtatnak Barcelonára.

Barcelonában folytatódik a Mercedes és a Ferrari harca a vb-címért Forrás: AFP/Andrej Isakovic

Beszállhat-e a Red Bull a vb-ért folyó harcba?

Barcelonába szinte minden istálló fejlesztésekkel készül, de a hírek szerint egyik autón sem látunk majd akkora változásokat, mint a Red Bullon. Az osztrákok eddigi teljesítménye csalódást keltett, a Ferrari és a Mercedes mögött egyértelműen csak az erősorrend 3. helyén álltak az első négy versenyen.

Mivel az idényből még 16 futam hátravan, nem szabad végleg leírni őket, viszont ha valóban be szeretnének kapcsolódni a világbajnoki címért zajló küzdelembe, akkor Spanyolországban muszáj bizonyítaniuk. Bár a hajtáslánc terén komolyabb fejlesztésekre csak később számíthatnak, ők mindent megtettek azért, hogy versenyképessé tegyék az autójukat. Egyelőre nem tudni, pontosan milyen fejlesztésekkel készültek a hétvégére, de a hátsó leszorítóerőt mindenképpen növelni szeretnék.

Egyes források szerint olyan sokat módosítanak az autón, hogy nem is RB13-nak, hanem RB14-nek fogják hívni,



hiszen lényegében egy vadonatúj modellt vetnek be a Spanyol Nagydíjon.

A bahreini futam után Ricciardo kijelentette, egyértelműen az a céljuk, hogy elérjék a Mercedes és a Ferrari szintjét, ehhez pedig a barcelonai fejlesztések jelentik az utolsó esélyt. "Reménykedem benne, hogy sikerül egy rakétát építenünk, szeretnék egy gyors autót - mondta a bahreini futam után. - Háromcsapatossá akarjuk tenni a világbajnoki küzdelmet. Biztos vagyok benne, hogy a jelenlegi autónknál jobb lesz a fejlesztett verzió, és ha Barcelonában fél másodpercen belül tudunk kerülni a többiekhez képest, akkor utána támadást is indíthatunk ellenük."

Verstappen tavaly Barcelonában aratta az első futamgyőzelmét Forrás: Picture-Alliance/AFP/Hoch Zwei



Mivel készültek a többiek?

Az eddig rendkívül kiegyensúlyozottan teljesítő, a konstruktőri világbajnokság 4. helyén álló Force India is fejlesztési csomaggal készül a hétvégére, melynek legfontosabb eleme egy új padlólemez lesz. Az idei szezon egyik legnagyobb csalódását keltő McLaren "néhány új elemmel" készül a hétvégére, de a versenyigazgató Eric Boullier bevallotta, egyelőre nem várnak "óriási javulást". A Honda a háttérben keményen dolgozik egy megbízhatóbb hajtásláncon, de ezen a téren a Kanadai Nagydíjig biztos nem vetnek be komolyabb fejlesztéseket.

A Renault már Oroszországba is vitt új alkatrészeket, és Nico Hülkenberg a 8. helyével tudta bizonyítani, hogy javult a versenytempójuk. Barcelonába is visznek néhány fejlesztést, többek között egy új hátsó szárnyat. A Haas szintén "komoly csomagot" ígér a Spanyol Nagydíjra, de azt elismerték, hogy a tavaly óta fennálló fékproblémáikra továbbra sem találják a megoldást.

A hétvége programja

2017. május 12., péntek

10.00-11.30 1. szabadedzés

14.00-15.30 2. szabadedzés

2017. május 13., szombat

11.00-12.00 3. szabadedzés

14.00-15.00 Időmérő

2017. május 14., vasárnap

14.00 Spanyol Nagydíj

