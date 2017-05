Hókotrót kapott az orrára az F1-es Mercedes

Látványos újdonságokkal érkezett a Mercedes az F1-es Spanyol Nagydíj helyszínére, de Lewis Hamilton és Valtteri Bottas szerint is a gumik megértése a csapat legfőbb feladata.

Komoly aerodinamikai fejlesztéseket mutatott meg a Mercedes a csütörtöki gépátvételre tartva. Az autó elejét alaposan átalakították, és ennek leglátványosabb eleme a hókotróra emlékeztető légterelő, de az orrkúp alatt is új elemek jelentek meg, nem beszélve az oldaldobozok előtti oldalsó bargeboardokról, amelyek szintén igen összetettek lettek, már a szezon ötödik futama előtt.

Átalakították az első futómű feletti légterelőket, új a padlólemez, a hátsó szárny és a majomülés is. A Spanyol Nagydíjra az autók új erőforrást is kapnak, a Mercedes elsősorban a megbízhatóság érdekében változtatott az autó szívén, és sikerült csökkenteni a súlyt is, de Valtteri Bottas a Motorsport.com-nak azt mondta, hogy e téren még több munkára van szükség.

„Szoros csatában vagyunk a Ferrarival, minden a részletektől függ – nyilatkozta. – A legkisebb apróság is számít, és mindenképpen a lehető leggyorsabban próbálunk fejleszteni. Minden hétvégén javítunk a teljesítményen, most az a feladatunk, hogy minden gumikeverékkel az ideális tartományba tudjunk kerülni, mert ezt a Ferrari az év eleje óta jobban csinálja.”

Következetesebben eltalálják a megfelelő működési tartományt, különösen vasárnaponként.”

Ezen sokat dolgozunk, de újdonságokat is hozunk az autóhoz, hogy minden összeálljon. Szerintem még elég sokat kihozhatunk ebből a csomagból. Erős autónk van, amiben rengeteg lehetőség rejlik, minden szempontból látok teret a fejlődésre – tette hozzá az Orosz Nagydíj győztese, aki Szocsiban alaposan legyőzte a háromszoros világbajnok Lewis Hamiltont is.

Hamilton szerint minden rendben lesz Forrás: AFP/Lluis Gene

Hamiltonnak nem jött ki a lépés két héttel ezelőtt, egymás után másodszor is kikapott csapattársától az időmérőn, ráadásul a versenyen is lassabbnak bizonyult, főleg azután, hogy a forgalomban az autója elkezdett túlmelegedni. Ez viszont már csak a sokadik lépés volt a hétvégi gondjai sorában, ami azzal kezdődött, hogy nem találta el az autó beállításait az edzéseken.

Most már jobban értjük, hogy mi ment félre – mondta Hamilton az FIA csütörtöki sajtótájékoztatóján. – Mindenképpen úgy érzem, hogy most már felkészültebbek vagyunk, de nem állíthatom, hogy ezen a héten jobbak leszünk. Remélem, igen. Mindenki fejlesztésekkel érkezett, és holnap munkához látunk, hogy az autót jól beállítsuk” – tette hozzá.

Hamilton szerint nem lehetett egy adott pontot kiemelni, ami miatt lemaradt Szocsiban.

„Egy rakás apróság összeadódott. Semmi megfogható, nem volt egy adott dolog, ami nagyobbra nőtt a többinél. Egyszerűen kissé a rossz irányba indultunk el, de ezen a hétvégén jobbnak kellene lennie. A gumikkal volt gond, bizonyos szempontból a működési tartomány túlságosan szűk, és alapvetően az egész hétvégén nem sikerült a megfelelő tartományba kerülnöm.”

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!