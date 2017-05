Alonso bárhova átigazolna, ahol nyerhet

A kétszeres világbajnok a McLaren Honda küszködése ellenére is a középpontban van a Spanyol Nagydíj előtt. Jövőre is maradna az F1-ben, de még nem foglalkozik azzal, hogy hol.

Hazai versenyére készül a hétvégén Fernando Alonso, aki a McLaren Honda idei kálváriája ellenére is központi figura, hiszen a hamarosan kezdődő átigazolási időszak egyik meghatározó alakja lehet, Spanyolországban még mindig nagyon népszerű, és az Indy 500-as vendégszereplésével felkavarta a körülötte lévő állóvizet is.

Alonso az FIA csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, nem sokat várhat a Spanyol Nagydíjtól, mert az idén még egy versenyt sem fejezett be, ráadásul az ellenfeleik is komoly fejlesztésekkel készültek. Kijelentette, a megbízhatóság terén fejlődniük kell, mert „teljesen elfogadhatatlannak” tartotta, hogy Bahreinben Stoffel Vandoorne, Szocsiban pedig ő nem tudott eljutni még a rajtig sem.

„Néhány dolgot helyre kell tennünk ezen a hétvégén az év hátralévő részére, remélhetőleg ez egy új bajnokság kezdete lesz számunkra – jelentette ki.

Az újságíróktól érkező kérdések között felmerült, hogy hajlandó lenne-e visszatérni a Ferrarihoz, ahonnan 2014 végén távozott a még mindig bukdácsoló McLaren Honda kedvéért. Alonso nem zárta ki a lehetőséget, de kijelentette, egyelőre nem foglalkozik a hosszabb távú jövőjével.

Eléggé elfoglalt vagyok, ráadásul közbejött az Indy 500 is, úgyhogy most nincs itt az ideje, hogy ennél messzebbre tekintsek,

de a nyár után, szeptember-október környékén el kell gondolkodnom, hogy mihez kezdek jövőre. Vajon eljött az ideje, hogy új kihívásokat keressek a Forma-1-en kívül vagy itt is lehetőségem lesz bajnokságot nyerni? Ez a fő célom. Mindenre nyitott vagyok. A 2017-es szabályok óta jó vezetni az autókat, bizonyos szempontból visszatért az igazi Forma-1.

„Visszakaptuk azt a hatékonyságot és a kanyartempót, amit hiányoltunk az elmúlt években, az autók jól néznek ki kívülről, nekem tetszik a mostani Forma-1, ezért a legfőbb prioritás számomra az, hogy itt versenyezzek jövőre, de nem csak versenyezni, győzni is akarok. A továbbiakban nincs kötelezettségem a McLaren felé, boldog vagyok a csapatnál, de nem nyerünk.”

Ha október környékén látok lehetőséget a 2018-as győzelemre, örömmel maradok, ha nem ez a helyzet, akkor örömmel tárgyalok bárkivel.”

Alonso a kissé vontatott sajtótájékoztató egyetlen megmosolyogtató pillanatát okozta, amikor megkérdezte a moderátort, James Allent, hogy nézte-e az Indy 500 előtti tesztjét, és amikor kiderült, hogy igen, beszólt a brit újságírónak, hogy „akkor tényleg nem volt jobb dolgod!” Elismerte, hogy még csak ismerkedik az IndyCarral, de szerinte magabiztosabb lesz, mire az ellenfelekkel egyszerre kell pályára lépni.

Rámutatott, hogy a McLaren részvétele az Indy 500-on egyben jelzi azt is, hogy a csapat korábbi vezetője, Ron Dennis és az új főnök, Zak Brown mennyire másként kezeli a feladatát.

Zak más hozzáállással közelít a márkához. Ő különböző kategóriákba el akarja vinni a McLaren nevet, ezt láthatjuk az Indy 500-on is, ahol a McLaren nem csak az idén áll rajthoz. Szerintem a jövőben a Le Mans-i 24 órás versenyen is elindulnak. A legnagyobb változás az, hogy Zak nem csak a Forma-1-gyel foglalkozik. A legfontosabb nyilván az, hogy autókat adjanak el, és ehhez nyitottnak kell lenni új piacok felé is, különösen az USA-ban, ami a legnagyobb.”

