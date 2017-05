Erővel lepleznék le az F1-es technikai fejlesztéseket

Ross Brawn szerint a Forma-1-ben is nyilvánossá kellene tenni a technikai ellenőrzéseket, így az ellenfelek és a közönség is láthatná, hogy milyen fejlett megoldásokat használnak a sportban.

Meghökkentő ötlettel állt elő Ross Brawn, az F1 nemrég kinevezett sportigazgatója. Az Autosport tudósítása szerint Brawn azt javasolta, hogy az F1-ben is tegyék nyilvánossá a technikai ellenőrzéseket, ahogy a NASCAR-ban is teszik, így az ellenfelek könnyebben elleshetnék egymástól a technikai újdonságokat, és a közönség is jobban rálátna az F1 csúcsmegoldásaira.

Az egyelőre csak elméleti ötlet teljes paradigmaváltás lenne a Forma-1-ben, hiszen a sport egyik alapeleme az agresszív technikai fejlesztés, mindenki azzal próbál versenyelőnyhöz jutni, hogy olyan műszaki megoldásokat kísérleteznek ki, amiket nehéz megérteni, és ha sikerül, akkor is nehéz lemásolni őket. Erre évente eurómilliókat költenek, de Brawn egy tollvonással megszüntetné ezt.

A csapatok amint lehet, eltakarnak mindent egymás, és a külvilág elől Forrás: NurPhoto/DPI/NurPhoto/Dpi

„A NASCAR-ban az ember odasétálhat, és megnézheti a másik autóját szétszedve, beleláthat, hogy mi van benne – mondta Brawn, de arra nem tért ki, hogy az amerikai sorozatban a fejlesztés egyáltalán nem olyan kulcsfontosságú tényező, mint az F1-ben. – Ők így tesznek mindenkit nagyjából versenyképessé. Senki sem ellenkezik, és ez senkinek sem okoz gondot.

Ezt a filozófiát át kellene gondolnunk.”

A NASCAR csúcskategóriájában az időmérő és a verseny előtt is gépátvételt tartanak, amiken a többi csapat képviselője is részt vehet, majd a verseny után kiválasztanak néhány autót, köztük a győztest, amit a NASCAR kutatás-fejlesztési központjába visznek – az F1-nek ilyen nincs – és az interneten élőben közvetítik az átvizsgálást. Az esetleges szabálysértések így elég gyorsan kiderülnek.

A NASCAR-ban sokkal több a közös alkatrész, és jóval kevésbé fontos a folyamatos műszaki innováció Forrás: AFP/2016 Getty Images/Robert Laberge

„Az ajtónk nyitva áll, bármelyik csapat bejöhet és megfigyelhet – nyilatkozta Chad Little, a NASCAR technikai ügyekért felelős alelnöke. – Az autók egymás mellett parkolnak, akár a garázsban, senki sem leplez semmit. Amikor leszereljük az alkatrészeket, azok ott hevernek, és bárki megnézheti őket.”

A Haas csapatfőnöke, Günther Steiner személyesen is megtapasztalta ezt az eljárást, hiszen az F1-es istálló a NASCAR csapatból nőtt ki, ahol Steiner is dolgozott. Úgy véli, az átláthatóság alapvetően jó dolog, és a nyilvánosság segítené a Forma-1-et, hogy jobban kommunikálható legyen a technikai színvonal, de elismerte, hogy ezt meg kell tartani, mert az F1 egyik vonzereje a műszaki fejlettség.

Vannak látható különbségek az autókon, de az igazi titkokat nem akarják elárulni Forrás: AFP/William West

„Nem tudom, hogy véget vetne-e a fejlesztéseknek, de szerintem ez közelebb hozná a mezőnyt, legalábbis az emberek jobban tudnák, hogyan zárkózzanak fel, hiszen láthatnák ők is, hogy a többiek mit csinálnak.”

Így is keményen kellene dolgozni, de a rajongók jobban beleláthatnának a dolgokba. Ez is az F1 része, ha az ember olcsóbban akar versenyezni, akkor menjen olcsóbb bajnokságba. Az F1 nem erről szól, magasan kell tartani a technológiai színvonalat, mert ez vonzó, azonban elérhetővé kell tennünk a rajongók számára.”

Jobban kiszolgálják a szurkolókat is

A hétvégi Spanyol Nagydíjtól kezdve a helyszíni szurkolók kiszolgálására is nagyobb figyelmet fordítanak. Visszatér a Melbourne-ben is kipróbált Fan Festival rendezvény, és egy dedikált televíziós csatornát is indítanak a helyszíni rajongóknak. Bővítik a kiállítási terület tartalmát is, szimulátorok, drótkötélpálya, és kerékcsere gyakorlat is lesz majd.

Nyereményjátékok indulnak, amelyeken Paddock Club belépőket és fotókészítési lehetőségeket lehet majd nyerni, valamint előkerülnek az Ausztráliában több, mint 10 éve használatban lévő kétüléses F1-es autók is. A vállalati vendégek megtehetnek majd egy kört a versenyzői parádén használt kamion platóján, és berendeznek nekik egy garázst is, ahol megismerkedhetnek a sport részleteivel.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!