Verstappent nem engedik el a Ferrarihoz

Tíz éve került be a Red Bullhoz, de nem zárja ki, hogy a jövőben távozik tőlük. Még nem nyomasztja, hogy elmaradnak a sikerek, az idő azonban egyre jobban szorítja.

Az F1-es mezőny egyik leglazább figuráját Daniel Ricciardónak hívják. A Red Bull ausztrál pilótája szinte mindig mosolyog, és csak olyan fiaskókkal lehet kihozni a sodrából, amit csapata összehozott neki a tavalyi Monacói Nagydíjon. Miután lemaradt eddigi pályafutása talán legnagyobb sikeréről, elkeseredett, de most azt mondta, még nem nyomasztja, hogy eddig elkerülték a nagyobb sikerek.

„Nem, de ha elérem a 30 éves kort, talán nagyobb nyomást érzek majd, hogy a megfelelő időben a megfelelő helyen legyek. Még csak 27 vagyok, úgyhogy mindenképpen fiatalnak számítok – nyilatkozta a Motorsport.com-nak. – Van még úgy 18 hónapom a Red Bull-lal, hogy megnyomjuk a dolgokat, aztán majd meglátjuk.”

Az idén eddig nincs nagy éve, de nem csügged Forrás: DPPI/Florent Gooden

„Ha átlépem a 30 éves kort, talán kissé görcsösebben akarok majd jól helyezkedni, de közben mindent a lehető leggyorsabban szeretnék, és itt mindent a világbajnoki cím jelent.”

Ricciardót az elmúlt években többször is összefüggésbe hozták a Ferrarival, de azt mondja, őt a legendás csapat története önmagában nem varázsolja el.

„Nyilván nagy hagyományaik vannak a náluk versenyző pilótákkal, de én nem vagyok túl szentimentális, főleg, hogy még nem nyertem bajnokságot. Inkább választanék olyan csapatot, amellyel bajnok lehetek, mint egy impozáns történettel rendelkezőt. Ki tudja, hogy a jövőben melyik lesz az? Most, legalábbis a következő 18 hónapban remélem, hogy a Red Bull.”

Nem titkolja, hogy ifjú csapattársától is tanul Forrás: 2017 Getty Images/Mark Thompson

Az ausztrál pilóta valósággal berobbant az F1-be, amikor 2014-ben, még Sebastian Vettel csapattársaként háromszor is győzni tudott, pedig a négyszeres világbajnok csak küszködött az autóval. Ricciardo azonban nehéz időszakot is átélt, amikor tavaly Max Verstappen lett a csapattársa, és rögtön futamot nyert, neki viszont nem jött ki a lépés, több győzelemről és dobogós helyről is elesett.

Szerinte Verstappennek még nincs meg az élettapasztalata, de a beállítások terén tudat alatt így is tanul tőle.

„Az elszántsága az egyik erőssége, képes az autót a határig hajtani, és ez nyilván nagyszerű dolog. Az életkora a gyenge pontja. Nem a sportban eltöltött ideje, hiszen régóta versenyez, inkább az, ahogy az idősebbektől kapott tanácsokhoz viszonyul. Tavaly volt ez az ügy a fékezésekkel, és többen mondták neki, hogy az úgy nincs rendben, de Max közölte, hogy tudja, mit csinál. Az öntörvényűsége erősség is lehet, de ugyanúgy gyengeség is. Idővel viszont majd több tanácsot elfogad az idősebb srácoktól.”

Verstappen sem mehet

Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója az Auto Bildnek kijelentette, Verstappen szerződésében sincs kibúvó, ezért fel sem merülhet, hogy elengedjék az ifjú holland tehetséget.

„A pletykákkal ellentétben nincs teljesítményalapú záradék a szerződésében. Ha mi nem járulunk hozzá, nem igazolhat át a Ferrarihoz.”

