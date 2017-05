Ha Kimi gyors a verseny végén, mit csinál előtte?

A korábbi csapatfőnök, Giancarlo Minardi is kifejtette a véleményét a Ferrari helyzetéről, szerinte Kimi Räikkönenen múlik, hogy a Scuderia világbajnok lehet-e.

Egykor az F1 népszerű sereghajtó csapata volt a Minardi, amelyet 2005 végén vásárolt meg a Red Bull, és átnevezte Toro Rossóra. A név ekkor eltűnt az F1-ből, de Giancarlo Minardi továbbra is az F1 közelében van, követi az eseményeket, és még a sokak számára unalmas, előzések nélküli Orosz Nagydíjban is meglátta a szépséget.

„Minden nagydíjat kielemzek a versenyzők köridői alapján, és megfigyelhető volt, hogy az Orosz Nagydíj milyen szoros volt – utalt az Autosprintnek, hogy az utolsó, Pascal Wehrlein is csak 2 kör hátrányt szedett össze. – Három főhős volt, (Valtteri) Bottas, (Sebastian) Vettel és (Kimi) Räikkönen, de (Max) Verstappen is körről körre javult. Gyönyörű csata volt.”

Minardi számára (is) rejtély Räikkönen teljesítménye Forrás: Sputnik/Alexey Kudenko

Fennállása alatt a Minardi mindig az olaszok kis csapata volt, hiszen a legendás Ferrari árnyékában dolgoztak, de nemcsak sikeres pilótákat, hanem tehetséges mérnököket is adtak a Forma-1-nek, és azon belül a Ferrarinak is. Az alapító most azért szurkol, hogy honfitársai továbbra is sikeresek maradjanak a Scuderiánál.

„Évekig érveltem amellett, hogy nem kell külföldön embereket keresnünk – jelentette ki. – A (Ferrari) csapatnak most nem szabad elveszítenie a fejét, folytatniuk kell a munkát, és hinni abban, hogy egy újabb győztes ciklust hoznak létre a Schumi-Todt korszak után” – vélte a korábbi csapatfőnök, de arra nem tért ki, hogy Jean Todt idejében a Ferrari technikai stábját nemzetközi gárda alkotta.

Giancarlo Minardi a 2002-es Osztrák Nagydíjon Forrás: AFP/Aurelia Bailly

Minardi nagyra értékelte a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel teljesítményét, csapattársa, Kimi Räikkönen formáját viszont már nem méltatta ennyire. Pedig a 2007-es világbajnok megszorongatta Vettelt az Orosz Nagydíj időmérőjén és a 3. helyen ért célba, ezzel az idei első dobogós helyét is megszerezte.

„Nem értem azokat a gyors köröket, amiket Kimi a verseny végén megtett – ismerte el. – Korábban mit csinált? Bahreinben is panaszkodott a gumikra, aztán két körrel a vége előtt a leggyorsabb volt. Számomra Kimi még mindig egy rejtély, és ez sajnálatos, mert ha olyan gyors lenne, mint kellene, akkor a konstruktőri világbajnokság is elérhető lenne a Ferrari számára.”

Minardi napot rendeztek Imolában

A San Marinói Nagydíj egykori helyszínén, Imolában a hétvégén több F1-es Minardi is életre kelt a Minardi Történeti Napokon. Pályára lépett a Lamborghini V12-es motorjával szerelt M192-es, az 1999-es M02-es, amit pilótája, Gastón Mazzacane is elkísért a pályára, a 2001-es PS01-es, amely Fernando Alonso bemutatkozásának évéből származik, valamint a 2005-ös PS04-es.

