A Mercedesnek nincs ellenszere Hamilton gondjaira

Valtteri Bottas nem számít arra, hogy az egész szezont a gumikezelés hatékonysága határozza meg, azt viszont elismerte, hogy meglepődtek a Ferrari tempóján.

Nem a várakozások szerint alakult a Mercedes számára az idei szezon első négy futama, miután Sebastian Vettel 13 pontos előnnyel várhatja a hétvégi Spanyol Nagydíjat Lewis Hamilton előtt, aki ráadásul csapattársához, Valtteri Bottashoz hasonlóan eddig csupán egy versenyt nyert meg. Hamilton Szocsiban látványosan küszködött is, a Mercedes azóta keresi ennek az okát.

„Jelentős időt fordítottunk arra, hogy kibogozzuk, mi történt, miért nem tudtuk az autót a megfelelő működési tartományba hozni, hogy (Hamilton) otthonosabban vezethesse – nyilatkozta Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója. – Erre nincsen csodaszer, csak kemény munka. Oda kell figyelnünk a részletekre. Megfelelő eszközt kell a kezébe adnunk, a következő versenyeken erre fogunk összpontosítani.”

A barcelonai teszt második hetén látszott, hogy a Mercedesnél nem megy minden simán Forrás: AFP/Jose Jordan

A Mercedes több problémát is orvosolni igyekszik a Spanyol Nagydíjon, változtatnak a felfüggesztésen és lefaragják az autó súlyfeleslegét is, a gumikezelésen pedig már a bahreini teszten is dolgoztak. Ennek az eredménye Szocsiban még nem derülhetett ki, hiszen tükörsima aszfalton versenyzett a mezőny. A verseny győztese szerint ez még mindig fontos szempont.

„Nehéz lett az összes keverékből és aszfalttípusból kihozni a legtöbbet – ismerte el Bottas a Motorsport.com-nak. – Szerintem az F1-ben mindig is nehéz volt, de most, hogy a mi autónk és a Ferrari ennyire hasonló teljesítményű, minden apróság számít, például a gumik is. Végtére is azok jelentik az egyetlen kapcsolatot az autó és az aszfalt között.”

Úgy gondolom, a jövőben egyre kevesebbet fogunk a gumikról beszélni.”

„Amint a csapatok rájönnek, hogyan hozhatják őket a megfelelő tartományba minden körülmények között, szerintem kiegyenlítődnek a különbségek az abroncshasználat terén. Akkor majd kevesebbet kell a gumikkal foglalkozni, és többet az autókkal, a beállításokkal, a fejlesztésekkel.”

Bottas elismerte, hogy a Ferrari „meglepően jó”, és tényleg nem számítottak a Scuderia feltámadására. Az Orosz Nagydíj győztese szerint a Scuderia eddig minden vasárnap jól bánt az gumikkal, és az összes keverékkel jól boldogult, ezért nagy kihívást állítottak a világbajnoki címvédő istálló elé.

Már a barcelonai teszten elkezdték kergetni egymást Forrás: Daimler AG/Daimler AG

„Mindenképpen elöl akartuk lenni, azt akartuk, hogy az idei szezon ennél sokkal jobban alakuljon a számunkra, de alapvetően remek, hogy komoly versenytársaink vannak. Ez arra ösztönöz minket, hogy még keményebben próbálkozzunk. Minden egyes versenyhétvége izgalmas, nemcsak nekünk, hanem szerintem mindenkinek. Ebből a szempontból ez jó, mert a Forma-1 pont erről szól, de mi akkor is nyerni akarunk.”

Keményebben kell dolgozni

Wolff hozzátette, hogy Szocsi után úgy érzik, sokat kell dolgozniuk azon, hogy egy minden pályán ütőképes autóval rukkoljanak elő, de optimista az idei fejlesztéseikkel kapcsolatban. Leszögezte: a hét 168 órájában igyekezniük kell, hogy elérjék az idei céljaikat.

„Barcelona érdekes lesz, mert az előszezon során nem szerepeltünk fényesen Spanyolországban. Az nagyon eltérő pálya Szocsitól, és keményebb gumikat kell majd használnunk. Egyszerre csak egy versennyel foglalkozunk, próbálunk már péntektől a lehető legjobban szerepelni, így felkészülhetünk arra, hogy nyerhessünk, és megküzdhessünk a Ferrarival.”

