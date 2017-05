A gyors Ferrari átírhatta Vettel mercedeses terveit

A Ferrari ügyeiben jól értesült Leo Turrini szerint Sebastian Vettel és a Mercedes a télen megtette az első lépéseket a közös jövő felé, de a Scuderia új autója átrendezhette a térképet.

Alaposan felbolydult az F1-es méhkas, amikor Nico Rosberg tavaly váratlanul bejelentette, hogy a világbajnoki cím megnyerése után felhagy a versenyzéssel, és a Mercedes valóságos castingot indított a pótlása érdekében. Az Ezüstnyilak hiába kiemelkedően versenyképesek 2014 óta, tavaly év végén már alig maradt olyan pilóta, akit jó szívvel beültettek volna az autóba.

Végül Valtteri Bottast sikeresen kiszabadították a Williamstől, és a finn pilóta már pole pozíciót, sőt győzelmet is szerzett nekik. Rosberg távozása óta azonban tartja magát a pletyka, hogy a Mercedes német pilótát szeretne az autóban látni, ezért felmerült a néhány héttel korábban a Renault-hoz szerződött Nico Hülkenberg, valamint a 2017 végén papíron felszabaduló Sebastian Vettel neve is.

Vettel tavaly kénytelen volt tétlenül nézni Hamilton sikereit Forrás: DPPI media/Antonin Grenier

Vettel nyilvánosan nem közeledett a Mercedeshez, Toto Wolff és Niki Lauda azonban többször is méltatta a négyszeres világbajnokot, sőt Wolff azt is elárulta, hogy beszélt Vettellel, miután Rosberg közölte, hogy nem ül többet autóba. A helyzetet fűszerezte, hogy Vettel és a Ferrari menedzsmentje tavaly finoman össze is szólalkozott, bár a nyilvánosság előtt ebből csak kevés volt érzékelhető.

A Ferrari ügyeiben járatos Leo Turrini a Profondo Rosso című blogjában arról ír, hogy az előszezoni teszteken Niki Lauda azt állította, Vettel előszerződést kötött a Mercedesszel.



A Ferrari váratlanul jó tempója azonban meggyőzheti arról, hogy újra elköteleződjön a Ferrarival, és megállapodjon annak híresen keményen tárgyaló elnökével, Sergio Marchionnéval.

A négyszeres világbajnok korábban többször is kijelentette, hogy pályafutását és a Ferrarihoz igazolását is inspirálták Michael Schumacher évei Maranellóban. Ennek közismert oldala, hogy a legendás pilóta öt világbajnoki címet nyert a Scuderiával, és minden idők legsikeresebb versenyzője lett, de Schumacher a győzelmi sorozat megkezdésééig mindig felállított B tervet is.

A Grandprix.com archívumában több korabeli cikk is szól arról, hogy Schumacher és menedzsere, Willi Weber tárgyalt a Mercedes akkori gyári csapatával, a McLarennel, sőt Ron Dennis később azt is elárulta, hogy ő is eljutott a megállapodásig Schumacherrel, de a tényleges átigazolás végül nem jött össze. Lehetséges, hogy Vettel is tanult a történetből, és bebiztosította magát 2018-ra.

