Massa Schumachernek érzi magát Stroll mellett

Úgy mentorálja a fiatal kanadait, mint annak idején a hétszeres világbajnok őt. A Williamsnél szerinte nagy szükség volt Paddy Lowe érkezésére.

A Williamsnél bőven volt jövés-menés a szezon előtt, és a mérnöki stábjuk megerősítésében egyértelműen Paddy Lowe jelentette a legnagyobb fogást. A Mercedestől érkező technikai főnök korai munkába állását egy alku keretében biztosíthatták, vélhetően ez volt az ára annak, hogy a visszavonuló Nico Rosberg helyére elengedték riválisukhoz Valtteri Bottast. A Forma-1-ben általános gyakorlat, hogy az ilyen kaliberű mérnökök csak több hónapos várakozási idő után kezdhetnek dolgozni más csapatnál, de Lowe nem szembesült hasonló kötöttségekkel.

Felipe Massa szerint csapata nagyszerű vásárt csinált az új technikai főnökkel.

"A Williamsnek váltania kellett azokon a területeken, ahol a dolgok nem működtek megfelelően. Először is, szükség volt egy olyan főnökre, mint Paddy, akinek sok tapasztalata van nagy csapatoknál. A Mercedes három vb-címében nagyon komoly érdemei voltak" - jelentette ki az UOL-nak nyilatkozva.

Massa és Schumacher 2008-ban, a Ferrarinál Forrás: AFP/Damien Meyer

"Természetesen nem egyedül végezte el a munkát, de hiszem, hogy az ő mentalitására van szükségünk. Most már másféle elképzelésekkel dolgozunk. Ezeket persze valóra is kell váltani, de most már sokkal jobb a helyzet, mint korábban volt."

"Az egyik első mondandóm az volt neki, hogy azonosítson három olyan területet, ahol váltanunk kell, ugyanis megdöbbentő, hogy az elmúlt két évben milyen keveset változtatott a csapat. A 2015-ös idény végén és a 2016-os elején használt autónk lényegében ugyanolyan volt, ami a csapatnál meglévő problémák következménye volt."

A Williams idén még távolabb került a dobogótól, mint tavaly, és annak ellenére, hogy erősebbnek tűnik az autójuk a Force Indiáénál, egyelőre vetélytársuk mögött állnak a konstruktőri pontversenyben. Massa elmondta, hogy az FW40-en még sok a csiszolnivaló, de a fejlesztésekkel jó ösvényen haladnak.

"Az idei autónkon sem minden működik a legjobban, és szerintem önmagában ezek megoldásával, új alkatrészek nélkül is fél másodperccel gyorsulhatnánk körönként.

Bahreinben bevetettünk új elemeket, amelyek remekül beváltak, és Barcelonába, Monacóba is vinni fogunk frissítéseket"



- nyilatkozta.

A brazil pilóta kicsit hullámzóan teljesített a négy versenyen: kétszer elcsípte a 6. helyet a mezőnyből kiemelkedő három csapat versenyzői mögött Kínában és Oroszországban viszont mások is beférkőztek elé.

Próbál Schumachernél is jobb mentor lenni

Bottas távozásával a fiatal, mindössze 18 esztendős Lance Stroll örökölte meg a másik Williamst, akinek Massa próbálja visszaadni azt, amit annak idején Michael Schumachertől kapott a Ferrarinál. Sőt, ebből a szempontból igyekszik még jobb lenni korábbi mentoránál.

Úgy gondolom, könnyebben adok át információt Lance-nek, mint ahogy Michael tette velem.

Én többet kértem tőle, mint amennyit adott, bár így is rengeteg mindent elárult. Amikor pedig előrébb jártam nála, nem volt száz százalékig boldog - mondta. - Mindig sokat kérdeztem tőle, a tanáromként, mesteremként tekintettem Michaelre. Sosem féltem faggatni, hogy mit csinál a pályán, mindent megkérdeztem tőle, amit lehetett. És ő válaszolt is."

"Segítem (Strollt), próbálok átadni neki mindent. Nagyon jól kijövünk egymással, és mindent megteszek, hogy támogassam. Például előfordul, hogy időt veszít valamelyik kanyarban hozzám képest, és amikor rákérdez, én elmondom neki, hogy mit kellene tennie. Ez nem probléma számomra."

Stroll még nem szerzett pontot, de Massa szerint időt kell adni neki, hogy minél több fortélyt elsajátítson.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!