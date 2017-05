A McLaren megszólalt a Mercedes motor ügyében

Már a szezon előtt felmerült, hogy a McLaren visszatér a Mercedes motorokhoz, és a pletykák azóta sem ültek el. Jenson Button is beszélt az F1-es vendégszerepléséről.

Megijesztette a McLaren menedzsmentjét, hogy a Honda minden várakozástól elmaradó erőforrást készített a 2017-es szezonra, és már a szezon előtt arról pletykáltak, hogy megkeresték a Mercedest, és visszatérnének az általuk gyártott motorokhoz. Az Orosz Nagydíjon Eddie Jordan kész tényként közölte a megállapodást, a McLaren menedzsmentje pedig csak visszafogottan tagadta a felvetést.

Zak Brown, a McLaren ügyvezetője azonban a Sky Sports kérdésére kijelentette, „nem lesz Mercedes az autónk hátuljában”, és mivel jövőre a McLaren adja a sebességváltót a Saubernek is, minden bizonnyal ők is kitartanak az idén továbbra is gyengélkedő Honda erőforrás mellett. Iparági pletykák szerint a Honda a Mercedes segítségével próbálja ledolgozni a hátrányát.

Egyre valószínűbb, hogy marad a Honda a McLarenben Forrás: Sputnik/Alexey Kudenko

„A Forma-1-es eredményeink nyilvánvalóan bosszantók, de a kultúránk és az embereink nagyszerűek, remek ügyeken dolgozunk, bátrak vagyunk, és fontos döntéseket hozunk meg – nyilatkozta Brown. – „Az ügyvivői testületben remek munka zajlik, kiváló iránymutatást ad az egész szervezetnek, úgyhogy elégedettek vagyunk” – tette hozzá.

Bosszantó, hogy nem nyerünk Forma-1-es versenyeket, de ez nem fog egyik napról a másikra megváltozni. Keményen dolgozunk, és a siker édesebb lesz, amikor majd nyerünk.”

A McLaren idei helyzete annyira kilátástalan, hogy Fernando Alonso inkább kihagyja a csapat számára a legjobb esélyekkel kecsegtető Monacói Nagydíjat, és a McLaren Honda Andretti színeiben az Indy 500-on vesz részt. Helyettese Jenson Button lesz, aki a Sky Sportsnak elismerte, a monacói részvételre mindenképpen igent kellett mondania.

Button visszatér, de csak beugróként Forrás: AFP/Toshifumi Kitamura

„Nem akarok egy teljes szezont végig versenyezni a Forma-1-ben, azok az idők már eljártak. A pályafutásom nagyrészét imádtam, de ideje volt megpihenni. Egy versenyző számára viszont a Monacói Nagydíjon való részvétel egy álom.”

Visszahozza az izgalmat, hogy beugróként indulhatok Monacóban,

a szezon legfényesebb versenyén. Rengeteg dolgot újra kell tanulnom, de amikor beugrottam a szimulátorba, 5 kör után kiderült, hogy még mindig ráérzek a dologra. Még mindig el tudom vezetni az autót a kanyarokban, tudok sebességet váltani, lenyomni a fékpedált, és játszani a gázzal. Az ember ezt soha sem felejti el.”

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!