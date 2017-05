A visszatérő fékproblémák ellenére Daniel Ricciardo bízik a csapat javulásában. Azt reméli, hogy már Barcelonában közelebb kerülhetnek a Ferrarihoz és a Mercedeshez, de néha már fogytán a türelme. A budapesti Nagy Futamon csevegtünk vele.

A Red Bull olasz felmenőkkel rendelkező ausztrál pilótája a tőle megszokott mosollyal érkezett a budapesti Nagy Futamra. Az már más kérdés, mennyire lehetett őszinte a jókedve a parádén és az előtte tartott csoportos sajtótájékoztatón úgy, hogy előző nap fékproblémák miatt fel kellett adnia az Orosz Nagydíjat. Habár a beszélgetés eléjén még kifejezetten pozitívan nyilatkozott az újra meg újra visszatérő technikai gondokról, később már elismerte, hogy olykor kifogy a türelemből.

"Őszintén remélem, hogy nem lesz újra fékproblémánk. Az a különös, hogy Bahreinben és Szocsiban sem volt az a nagy forróság, úgyhogy meg kell értenünk, mi ez a probléma – utalt arra, hogy Szahírban Max Verstappennek, Szocsiban pedig neki akadtak gondjai a fékekkel. – Remélem, hogy meg is tudjuk oldani, és többé már nem kell vele megküzdenünk."

A meglehetősen eseménytelen Orosz Nagydíjat így Ricciardo a paddockból nézte végig, és az Origo GPhírek kérdésére azt válaszolta, még egy ilyen verseny is tanulságos lehet a kieső pilóták számára.

"Sajnos túl sok érdekességet nem láttam a pályán, pedig reméltem, hogy lesznek csaták, a közönség és a show számára is fontos lett volna. Sebastian (Vettel) többször is közel volt hozzá – mondta. – Mindig figyelem a futamot, ha valami miatt feladni kényszerülök.

Ilyenkor próbálom beleképzelni magam a többiek helyébe, igyekszem kitalálni, mit gondolhatnak, mit miért csinálhatnak, milyen beállítást használnak, és miért éppen azon az íven mentek.

„Kicsit olyan, mintha fejben továbbra is a versenyben lennék. Természetesen jobb lett volna valóban a többiekkel menni, de néha kívülről is érdekes látni őket."

Ricciardo az oroszországi kiesés másnapján érkezett Budapestre Forrás: Aron Suveg/Red Bull Content Pool/Aron Suveg

Ricciardo azt is elárulta, hogy barátaival szívesen lazítanak a versenyek utáni közös repülőutakon, ahogyan azt nemrég a Facebook oldalán is megosztotta. „A leintés után már nem igazán beszélünk a futamról, csak kiengedjük a gőzt. Zenét hallgatunk, videójátékozunk, megiszunk pár italt. De persze előfordul az is, hogy egy kicsit komolyabban ellazulunk" - mondta sokat sejtetően mosolyogva.

A Red Bull hullámzó teljesítményéről is pozitívan beszélt: noha neki már négy forduló után 66 pont a hátránya a ferraris Sebastian Vettelhez képest, hisz abban, hogy még nem úszott el minden a számukra. „Csak előre kell nézni, máshogy nem viszonyulhatunk ehhez. Ha ez lett volna a szezon utolsó versenye, és már nem lenne több lehetőségem a javításra, biztosan máshogy állnék hozzá. A legfontosabb, hogy ilyenkor megértse az ember, mi miért történt. Ennél többet nem lehet tenni, tovább kell lépni.

„Szerencsére az idény elején járunk, van még esélyünk a bizonyításra, van esélyünk jó eredményt elérni, pozitívnak kell lenni. Most csak a következő versenyre, Barcelónára koncentrálok, hiszen ez most a legfontosabb."

A Renault olyan erős, mint a Mercedes? Ugyan!

Csapatához hasonlóan Ricciardo is fenntartásokkal fogadta az FIA hivatalos közleményét a négy erőforrás teljesítményéről. A motorgyártók tavalyi megállapodása szerint idén három versenyhétve után megnézték, milyen közel van egymáshoz a három legjobb motor a négyből. Ha a lemaradás a barcelonai pályán végzett szimulációk alapján meghaladta volna a körönként három tizedet, akkor a túl nagy hátrányban lévők segítséget kaphattak volna a felzárkózáshoz.

Az első ilyen teszt szerint a Ferrari, a Mercedes és a Renault is a megadott határon belül van egymáshoz viszonyítva.



Bár a számítás módszertanát a gyártók együtt dolgozták ki, azaz a Renault is áldását adta rá, a Red Bull kétkedve kommentálta a hírt. Szerintük a saját lemaradásuk öt és hét tized másodperc között van a motor miatt. Ricciardo is így látja.

"Biztos vagyok benne, hogy az FIA adatai nem felelnek meg a valóságnak. Hogy mennyire vagyunk lemaradva a két csapat mögött? Eléggé. Ők talán valóban három tizeden belül vannak, de a mi hátrányunk ennél biztosan több. És a Honda? Nos, igen. A Honda..." - értékelte diplomatikusan a japán gyártó teljesítményét.

A Red Bull a jövő hétvégi Spanyol Nagydíjon jelentősen továbbfejlesztett autót vet be, de

Ricciardo legfeljebb annyit tart reális elvárásnak, hogy nagyjából fél másodpercre közelítsék meg a Ferrarit és a Mercedest.



Bár a pálya sem kedvezett nekik, legutóbb, Szocsiban 1,7 másodpercre voltak a két élcsapattól az időmérőn.

"Nagyon gyorsan fejlődik mindkét autó, nehéz tartani velük a lépést, úgyhogy elsősorban az a legfontosabb számunkra, hogy csökkentsük a hátrányunkat Barcelonában – hangsúlyozta Ricciardo. – Ha már fél másodpercnyire vagyunk, az jó eredmény, azzal elégedettek lennénk. Az idei autóval meg is van erre a lehetőségünk, a lágyabb gumikon még gyorsabbak lehetünk, és persze nagyon sok múlik a pálya adottságain is."

Minden bizakodása és pozitivitása ellenére időnként ő is nehezen fogadja a gyengébb eredményeket, a reményt azonban nem veszítette el. "Gyakran kérik tőlem, igen, hogy legyek türelmes, de a türelem igencsak ingadozó. Van, hogy több van belőle, van, hogy kevesebb. Ugyanakkor persze természetes, hogy az ember reménykedik, most éppen a soron következő Spanyol Nagydíjjal kapcsolatban. De ha ott sem megyünk majd jól, lehet, hogy kevésbé leszek türelmes. Sőt, nagyon mérges leszek!" – ismerte el nevetve.

