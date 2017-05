A túlsúlyos Ezüstnyíl további fejlesztéseket is kap annak érdekében, hogy ismét egyértelműen a mezőny élére álljon. Barcelonára többen is nagy reményekkel készülnek.

Elillant a Mercedes három éve őrzött, magabiztos előnye a 2017-es szezonra, az első négy futamból csupán kettőt tudtak megnyerni, és az egyéni világbajnoki pontversenyben hátrányból folytatják a szezont az európai szakasz kezdetén, miközben a konstruktőri bajnokságban is mindössze 1 pont előnyben vannak a Ferrarihoz képest.

Az olasz istálló meglepően jól kezdett, Sebastian Vettel erőből lenyomta Lewis Hamiltont az Ausztrál Nagydíjon, és Bahreinben is győzni tudott, miután a Mercedes több hibát is elkövetett. Bár Szocsiban ismét az Ezüstnyilak tűntek gyorsabbnak a versenytáv elején, nem egyértelmű, hogy jobb az autójuk a Ferrarinál, és az európai szakasz kezdetén próbálnak előnybe kerülni.

A Mercedes mellett a többiek, köztük a Red Bull is fejlesztésekkel készül Forrás: Sputnik/Sergey Guneev

Ennek a kulcsa az lehet, hogy a Motorsport.com holland kiadása szerint Barcelonára lefaragják a Mercedes ötkilós túlsúlyát, amit a szezon eleje óta cipelnek magukkal. Az új szabályok miatt az idei évre teljesen új autókat kellett építeni, és a pletykák már régóta arról szólnak, hogy a Mercedes nem tudta levinni a súlyhatárra az autóját. Ez a pályák jellegétől függően súlyos tizedmásodperceket is jelenthet.

A helyzet nyomást gyakorol a Mercedes új technikai igazgatójára, James Allisonra is, aki Bahreinben elismerte, hogy az idei autóhoz még nincs köze, de március óta már Brackley-ben dolgozik, így hamarosan az ő keze nyoma is megjelenik a csapat fejlesztéseiben. A szaklap szerint felmerült, hogy elvetik a Ferrarinál hosszabb tengelytávot, és a Red Bullhoz hasonlóan B-típusú autót is kifejlesztenek, de egyelőre maradnak a Melbourne-ben bevetett autó továbbfejlesztett változatánál.

Nem rossz az idei Mercedes, de egyelőre nem magasodik a mezőny fölé Forrás: Sputnik/Vladimir Astapkovich

A legfőbb problémájuk a gumik optimális tartományban való működtetése. Bár a csapat szerint a FRIC továbbfejlesztett változatának betiltása nem befolyásolta az autó működését, Barcelonába mégis átalakított futóművel érkeznek majd, ami részben megoldhatja a lassú kanyarokban tapasztalható nehézségeiket is. Ez a hosszabb tengelytáv következménye.

A Mercedes fejlesztéseinek sikere nagyban befolyásolhatja a világbajnokságok alakulását is, de a Spanyol Nagydíjra várhatóan a többi csapat is komoly újításokkal készül. A Red Bullról lehet tudni, hogy alaposan átalakított autót készítenek, ugyanakkor az eddig szintén nagy erőkkel fejlesztő Ferrari hirtelen lemaradása sem valószínű.

