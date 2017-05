Alonso nehéz ember lenne? Az IndyCarban nem az

Az Andretti csapatra mély benyomást tett Fernando Alonso első tesztje az Indianapolis 500 előtt. Ő maga elismerte, hogy még nem vezet bátran az oválpályán.

Kétmilliónál is több nézőt regisztráltak Fernando Alonso első IndyCar-tesztje alatt. A gyakorlást élőben közvetítették Indianapolisból a YouTube-on és a Facebookon, volt olyan pillanat, amikor egyszerre 70 ezernél is többen követték a privát gyakorlást, és összesen 2.149.000 megtekintés gyűlt össze a hatórás közvetítés során, ráadásul nem hétvégén, hanem egy szerdai munkanapon.

A meggyőző eredmény az F1 számára is fontos üzenet lehet, hiszen a jó nézettségi adat tovább növelheti a nyomást, hogy a hagyományos, tévés közvetítések mellett online is lehessen követni a nagydíjhétvégéket vagy a televízióban egyáltalán nem sugárzott teszteket. Bár Alonso kiruccanása az F1-nek is nagy reklám, Chase Carey, az F1 elnöke nem felhőtlenül boldog miatta.

Monaco helyett Indianapolist választotta Forrás: Chris Owens 2017/Chris Owens / Ims Photo 2017

„Vegyes érzéseim vannak. Nagyszerű lenne, ha Fernando indulna Monacóban, és olyan autót vezetne, amivel lehet nyerni, de ez rövidtávon sajnos nem tűnik lehetségesnek. Megértem a szándékait, olyan kihívást keres, amely motiválja, és mi tiszteletben tartjuk a döntését. Ez áttételesen nekünk is jót tesz, mert egy nagyszerű F1-es pilóta szokatlan módon eléri az amerikai közönséget

de nem ideális helyzet. Ha választhatnék, inkább Monacóban szeretném látni.”

Nem szerencsés, amikor az ember egyik sztárja átugrik egy másik bajnokságba. Ez szokatlan és kellemetlen helyzet, különösen a csapatának, de nekünk, szervezőknek is. Ugyanakkor pragmatikusnak és konstruktívnak kell lennünk” – mondta Carey.

Itt visszanézhető a tesztnap felvétele Alonso átment az Indy 500 felvételi vizsgáján

Miközben az F1 menedzsmentjében bosszankodnak, az Andretti csapatnál lelkesen fogadták Alonsót, és nagyon elégedetten nyilatkoztak róla, miután rögtön teljesítette az újoncoknak előírt gyakorlatokat, és a hűvös időjárás ellenére is egyre magabiztosabban vezette a Dallara által épített, Honda motoros IndyCar autót a nap során megtett 110 kör során.

Alonso jól szerepelt az első tesztnapján Forrás: Chris Owens-IMS Photo 2016/Chris Owens

„Remek volt vele dolgozni, már az első kapcsolatfelvétel óta, amikor emaileket váltottunk – nyilatkozta Rob Edwards, az Andretti csapatmenedzsere. – (Alonso) részletes kérdései rögtön az elején rámutattak, hogy mennyire felkészült. Mély benyomást tett ránk.”

A személyiségével kapcsolatban azt mondanám, hogy bár az F1-es emberek szerint zárkózott és nehéz vele dolgozni, velünk egyáltalán nem ilyen. Rendes, jó a közelében lenni, a humorérzéke is rendben van. Ugyanakkor feszült is, mert mindannyian egy célért küzdünk, ez az Indy 500 megnyerése. Ő ezért jött, nem csak részt akar venni rajta. A verseny megnyerésére készül.”

Nem csak a vezetést kellett gyakorolni Forrás: Chris Owens-IMS Photo 2016/Chris Owens

Alonso elsőre a tavalyi sereghajtók tempóját hozta, de ez a beállítások és az időjárás miatt egyáltalán nem rossz eredmény, és Edwards meggyőződése, hogy a kétszeres világbajnoknak tényleg lehet esélye a 101. Indianapolis 500 megnyerésére. A kötelező gyakorlat után szimulálták a biztonsági autó utáni újraindítást, a bokszkiállásokat, különböző aerodinamikai és mechanikai beállításokat.

A srác kétszeres F1-es világbajnok, óriási versenytapasztalattal rendelkezik, de még soha sem vezetett aszimmetrikus autót, úgyhogy ez értékes tapasztalat volt a számára. Először túljutottunk az ROP-n, volt két új szett gumink, kétféle beállítás kipróbálására használtuk fel őket. Aztán visszatértünk a használt gumikhoz, változtattunk a mechanikai beállításokon, és megnöveltük a leszorítóerőt.”

Andretti elégedett volt Alonsóval Forrás: Chris Owens-IMS Photo 2016/Chris Owens

A csapat tulajdonosa, a korábbi F1-es pilóta, Michael Andretti az NBC-nek azt mondta, Alonso „tökéletes” munkát végzett az első teszten, és az egyre bátrabb kanyarvételek is azt mutatták, hogy gyorsan felveszi a ritmust Indianapolisban. Andretti szerint Alonso nem véletlenül a világ egyik legjobb pilótája, ő maga viszont egyelőre nem érzi, hogy összeszokott az autóval.

„Egyáltalán nem! Egyre gyorsabban mentem, de ilyen tempóval nagyon szűknek tűnik a pálya. A tévét nézve és a szimulátorban minden nagyobbnak és könnyebbnek látszik, de az igazi autóból tényleg nagyon szűk. Különböző íveket próbálgattam, de még nem mozgok olyan otthonosan itt, mint talán pár hét múlva fogok.”

Alonso rengeteget kérdez, és ez a továbbiakban is így marad Forrás: Chris Owens 2017/Chris Owens / Ims Photo 2017

Alonso örült annak is, hogy szeles volt az időjárás, és kisebb nehézségekkel is küzdött, szerinte ezek mind a fejlődését szolgálják. Elismerte, eleinte saját magát is le kellett küzdenie az autóban.

„Hogy őszinte legyek, a jobb lábamnak az elején önálló akarata volt. Nem volt összeköttetésben az agyammal! Padlógázzal akartam menni, de önálló életet élt. Most már jobban irányítom a szervezetemet és az autót, képes vagyok padlógázzal menni.”

