A Red Bullnak tovább kell várnia az extra lóerőkre

Barcelonában bemutatkozik az új autójuk, de a Renault eredetileg Kanadára tervezett frissítésének bevetését a megbízhatósággal kapcsolatos aggályok miatt a nyári szünet előttre, talán éppen a Magyar Nagydíjra halasztották.

A Red Bullnál azt remélték, hogy már a szezon hetedik versenyén, a júniusi Kanadai Nagydíjon továbbfejlesztett motort kapnak a Renault-tól, a francia gyártó azonban kénytelen elhalasztani a bevetését, mert a próbapadon egyelőre nem működik elég megbízhatóan. A sportprogramjukat irányító Cyril Abiteboul a Motorsport.com-nak azt mondta, az új erőforrás csak valamikor a nyári szünet előtt, júliusban mutatkozhat be.

Ez akár a Magyar Nagydíj is lehet, hiszen a mezőny szokás szerint éppen a Hungaroringről indul majd vakációzni.



„Még dolgozunk rajta. Bizonyos korlátokba ütközünk, de hiszünk benne, hogy a megfelelő koncepciót választottuk az idén – jelentette ki Abiteboul. – Innovációkkal készülünk, amelyek nagyobb teljesítményét is jelentenek. A megbízhatóságról kell gondoskodnunk, ahogy azt már számtalanszor elmondtam."

A Red Bullnak is ki kell még húznia 6-7 versenyt a mostani motorral Forrás: Getty Images / Red Bull Content Pool/Dan Istitene

A Renault a hajtáslánc-elemek elhasználásával szinkronba akarja hozni az új motor bevetését. A csapatok jellemzően Barcelonában vagy Monacóban fogják szolgálatba állítani a második belső égésű motorjukat a négyből, a harmadikat pedig majd Silverstone-ban vagy a Hungaroringen.

„Tudjuk, hogy a rendszer sérülékenységével még meg kell birkóznunk. Ez a pályára és a próbapadra egyaránt érvényes – magyarázta Abiteboul. – Ez a fő nehézség a megbízhatósági problémákkal kapcsolatban. A Honda is ugyanebben a cipőben jár: az ő fejlesztéseiket is hátráltatja a megbízhatatlanság, és jelenleg a mi programunkat is ez veti vissza. Megoldást kell találnunk rá."

A Renault csapatai kénytelenek voltak a tavalyi MGU-K-val kezdeni az idényt, miután az idénre tervezett rendszer a téli teszteken nem működött megfelelően. Az újat végül a múlt hétvégi Orosz Nagydíjon vetették be először, de a Renault erőforrásaival több gond is volt a három nap alatt.

A késedelem azt is jelenti, hogy a Red Bullnak további három-négy versenyt kell várnia az erősebb motorra.



Ők a jövő hétvégi Spanyol Nagydíjra jelentősen továbbfejlesztett autót vetnek be, mert elismerik, hogy egyelőre a kasztnijuk sem állt a helyzet magaslatán, de az extra lóerőkre ugyancsak égető szükségük lenne, amit az alábbi táblázatból kiderül.

A végsebességek gyártónként az orosz időmérőn

Mercedes (Williams) 331,2 km/ó Ferrari (Ferrari) 331,0 km/ó Renault (Red Bull) 324,3 km/ó Honda (McLaren) 322,6 km/ó

Bár az FIA a gyártókkal közösen kidolgozott módszertan alapján arra jutott, hogy a Renault, a Ferrari és a Mercedes erőforrásai között a referenciaként használt barcelonai pályán maximum 3 tizedmásodperc a különbség körönként, a Red Bullnál vitatják ezt.

„Én sem vagyok hajlandó lejjebb adni abból az ambíciómból, hogy jelentősen csökkentsük a Mercedesszel és a Ferrarival szembeni, még valóban meglévő hátrányunkat – mondta Abiteboul. – Egyáltalán nem állítom, hogy már egy szinten vagyunk velük, de megvan rá a tervünk, amellyel oda kerülhetünk."

