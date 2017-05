Hamilton Bottasszal jól kijön, Rosberggel már nem foglalkozik

Lezárta a német pilótával eltöltött éveket, most már Valtteri Bottas a csapattársa. A Mercedesnél nem tartanak attól, hogy ismét elfajul a versengés a két pilótájuk között.

Nico Rosberg tavaly év végi visszavonulásával csendesebb időszak köszöntött be a Mercedeshez, legalábbis egyelőre. A 2016-os világbajnok és háromszoros győztes Lewis Hamilton kamaszkoruk óta jó kapcsolatot ápolt, Monacóban is közel laknak egymáshoz, de viszonyuk megromlott, amikor 2014 és 2016 vége között a bajnoki címért csatáztak, és többször össze is ütköztek.

Az F1-es közvéleményt meglepte, hogy Rosberg rögtön szögre akasztotta a sisakját a bajnokság megnyerése után, Hamilton viszont azt mondta, ő nem csodálkozott azon, hogy a német pilóta távozik, miután hosszú idő óta először tudta legyőzni őt a pályán. A La Gazzetta dello Sportnak azt is elárulta, hogy mit gondol mostanában Rosbergről.

Nem volt jó a hangulat a Mercedesnél Forrás: GEPA pictures/Gepa Pictures/ Daniel Goetzhaber

„Semmit. Csapattársak voltunk, néhány évig együtt dolgoztunk, és most már visszavonult. Minden jót kívánok neki – nyilatkozta. – Tavaly lemaradtam a bajnoki címről, de jobb voltam nála a győzelmek száma terén. Büszke voltam, mert egészen a legvégéig nem adtam fel. Mindig így teszek.”

A Mercedes Valtteri Bottast szerződtette Rosberg helyére, aki még kevésbé vevő a csapaton belüli politikai játszmákra. Az első versenyeken úgy tűnt, hogy beáll a sorba, és idővel kénytelen lesz Hamilton vízhordójává válni, de a bahreini pole pozícióval és az oroszországi győzelemmel bejelentkezett a világbajnoki címért folyó csatába is.

Hamilton és Bottas egyelőre jól kijön egymással Forrás: AFP/Andrej Isakovic

„Még nem meleg a helyzet – mondta Niki Lauda, a Mercedes-csapat ügyvezetői jogkör nélküli elnöke Hamilton és Bottas munkakapcsolatáról. – Jól kijönnek egymással, mert a finnek nem beszélnek sokat. Nincs meg az az extra feszültség, amit tavaly kezelni kellett. Lewis profi, és a másik pilóta is az, úgyhogy nem látok problémát abból, hogy (Bottas) megnyerte a versenyt. Tisztelik egymást, és ez a legfontosabb.”

Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója szerint Hamilton és Bottas kapcsolata „teljesen más”, mint amit a brit pilóta Rosberggel ápolt, és nem számít arra, hogy kettejük küzdelme befolyásolja majd a személyes viszonyukat. Wolff arra számít, hogy egyszer Hamilton, máskor Bottas lesz majd a gyorsabb.

„Lewisnak nagyon rossz hétvégéje volt (Szocsiban), rendeznünk kell a sorokat az autó, a pilóta és a gumik összhangja terén – szögezte le. – Kettejük kapcsolata nagyon tiszta. Lewis az elsők között gratulált Valtterinek a győzelméhez, és ez szerintem megmutatja, mennyire tisztelik egymást. Mindketten kemény küzdők.”

