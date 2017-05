A tavalyi Ferrarinál még az idei Honda is jobb lenne

A Sauber versenyzői üdvözölték, hogy a csapatuk jövőre a most sokat szidott Honda erőforrásra vált, sőt Marcus Ericsson azt mondta, az sem lenne baj, ha már most lecserélnék a tavalyi Ferrarikat.

Jövőre Honda motorokkal versenyez majd a Sauber csapat, és több forrás is megerősítette, hogy a McLaren sebességváltójára váltanak. A svájci istálló 2010-től a Ferrari erőforrásait építette az autójába, előtte BMW-vel, Ferrarival, Forddal és Mercedesszel is próbálkoztak. Jövőre viszont új korszak kezdődik, mert az elavult, tavalyi Ferrari helyett ismét egy gyári fejlesztésű motort kapnak.

„Szerintem jó döntés ez a csapatnak. Most persze nem tűnik annak, mert a Hondának nagyon komoly gondjai vannak, de hosszabb távon szerintem ez a helyes döntés a csapatnak. Vannak még itt lehetőségek” – nyilatkozta Marcus Ericsson, és a Mercedes által támogatott csapattársa, Pascal Wehrlein is egyetértett vele.

Jövőre Honda motor lesz a Sauberben is Forrás: Honda

„Ezt nagyszerűnek tartom a csapat számára. Nem sokat tudok hozzáfűzni, mert csak a 2017-es évre köt szerződés a Sauberhez, de remek döntésnek vélem. Remélhetőleg a Honda is megteszi a magáét, hogy a Saubernek esélye legyen versenyképessé válni.”

Noha Wehrlein remekül versenyzett Bahreinben, az Orosz Nagydíjon egyértelművé vált, hogy a Sauber a mezőny sereghajtója,

és ehhez az is hozzájárul, hogy csak tavalyi fejlesztésű Ferrari motort használnak, ami az idén már egyáltalán nem kap újításokat. A csapat ezt eleinte jó ötletnek tartotta, mert hamarabb elkezdhették tervezni az idei autót, de az elképzelés már tavaly sem vált be a Toro Rossónál. Ericsson sem sírja majd vissza a már most lassúnak tűnő erőforrást.

Talán jobban jártunk volna, ha már most a Honda motort használjuk, és próbáljuk működésre bírni. Most viszont azzal kell beérnünk, amink van, és igyekszünk kihozni a legtöbbet a Ferrari motorból – mondta a svéd pilóta, és a Motorsport.com-nak hozzátette, hogy nem tudnak előrelépni a teljesítménykülönbség miatt. „Az viszont nem fog segíteni, ha csak kesergünk ezen” – vélte.

