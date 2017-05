Nem csapott különösebb ünneplést első Forma-1-es győzelme után, de annyi gratuláló üzenetet kapott, hogy még nem is olvasta el mindet. Valteri Bottas nem figyel csapattársa gyengeségeire, inkább tanulni próbál tőle, ahogyan a saját hibáiból is. Az újdonsült futamgyőztessel a budapesti Nagy Futamon beszélgettünk.

Valtteri Bottas a győztesnek járó trófeával Szocsiban. Figyeljék a képeket a falon! Forrás: Daimler AG/Daimler AG/Steve Etherington

Újdonsült és egyszeres Forma-1-es futamgyőztesként érkezett Budapestre Valteri Bottas, hogy a Nagy Futamon később fergeteges autózást mutasson be. A Mercedes finn pilótája egyáltalán nem tűnt fáradtnak a parádé előtti csoportos interjún, igaz - bevallása szerint - nem is ünnepelt éjszakába nyúlóan.

A családom gratulációja volt a legfontosabb, de annyian üzentek, hogy nem is tudtam még mindet elolvasni"



- mutatja telefonján az olvasatlan sms-ek számát. Azzal kapcsolatban, hogy milyen sokat kellett várnia élete első győzelmére, a tőle megszokott higgadtsággal válaszolt.

"Hosszú volt az út idáig, igaz, nem annyira hosszú, mint mondjuk (Mika) Häkkinennek. 80 futamon vettem részt, mire tegnap, az Orosz Nagydíjon sikerült a dobogó tetejére állnom, ez a várakozás még édesebbé teszi a győzelmet. Az életben sokszor kell türelmesnek lennünk, de most nagyon boldog vagyok, hogy viszonylag korán, már a szezon elején összejöhetett ez a siker."

„Remélem, hogy a továbbiak természetesebben jönnek majd, de igazából semmi sem változik attól, hogy megnyertem egy versenyt. Annyiból nem volt teljes az örömünk, hogy Lewis a negyedik lett, így a Ferrari értékes pontokat szerzett meg előlünk."

Bottas az Orosz Nagydíj utolsó köreiben is végig nyugodtan autózott, miközben Sebastian Vettel egyre közelebb került hozzá a Ferrarival. Az Origo GPhírek kérdésére azt mondta, nem csak kívülről tűnt kiegyensúlyozottnak az utolsó néhány köre.

"Folyamatosan kaptam az információkat a csapattól, változtatnom kellett több beállításon is a futamnak ebben a szakaszában, ezért meg kellett kérnem a többieket, legyenek halkabbak a rádióban, hogy koncentrálhassak. Valóban higgadt voltam, próbáltam kanyarról kanyarra a legjobban teljesíteni, de ehhez csöndre volt szükségem. Így nem éreztem, hogy valójában milyen nagy rajtam a nyomás."

A szocsi futamgyőzelem más szempontból is értékes Bottas számára, elsősorban azért, mert egész hétvégén a Ferrari dominált. A Mercedesek az időmérőn is lemaradtak mögöttük, de a futam már más képet mutatott. "Szocsiban mindenki gyors és erős a pálya adottságai miatt, így különösen jó érzés, hogy versenyben meg tudtuk előzni a Ferrarit" – mondta.

A két csapat autói nagyon közel vannak egymáshoz, kiegyenlítettnek mondanám az erőviszonyokat, szóval a versenytől függ, hogy melyikünknek jön ki jobban a lépés.



A pálya adottságai, az időjárás, az aktuális teljesítmény mind befolyásolják, hogy melyik autó az erősebb. Hosszú a szezon, a mi szempontunkból természetesen az lenne a legjobb, ha minden versenyen az első és második helyen érnénk célba."

Bottas technikásnak és trükkösnek tartja a Hungaroringet, ahol szerinte nehéz jó kört összerakni Fotó: Polyák Attila - Origo

Tanulni próbál Hamiltontól

A 27 éves finn Lewis Hamilton dicsérő szavairól is diplomatikusan beszél, ahogyan a Mercedeshez fűződő viszonyáról is. Úgy érzi, egy világbajnok csapattársaként, világbajnok istállóhoz érkezve is nyomás nélkül tud versenyezni.

"Minden támogatást megkapok a csapattól, nincs más dolgom, mint szállítani az eredményeket. Lewisszal nagyon jó a kapcsolatunk, nincsenek intrikák, csak tesszük a dolgunkat. Nem nagyon figyeltem arra, hogy mik lehetnek a gyenge pontjai, inkább próbálom a lehető legtöbbet tanulni tőle. Egy tapasztalt, jó versenyzőről van szó, hülyeség lenne, ha nem lesnék el tőle dolgokat. Szóval inkább erre koncentrálok."

Valteri Bottas utoljára 2011-ben állt a dobogó legtetején, még a GP2-ben.

Az Origo GPhírek kérdésére, hogy mivel tudta motiválni magát az ínséges években, azt felelte: "Nem tudsz mást csinálni, csak hinni, remélni, és figyelni a lehetőségekre. Az olyanokra, amilyen például az idén jött: most minden összeállt. Próbáltam pozitív maradni, de voltak nehéz időszakok, mint például a Kínai Nagydíjon elkövetett hibám. De hiszem, hogy ezek egyszerűen csak megtörténnek és erősebbé tesznek. Tanulni kell belőlük, hogy újra ne követhessük el őket."

Bottas számára ez volt az első alkalom, hogy részt vett a budapesti Nagy Futamon, így az utcai parádés élményeiről még nem igazán tudott beszélni. A jelek szerint azonban hamar belejött az örömautózásba, mert a futamon szinte nem is akart lehajtani a pályáról, olyan élvezettel mutatta meg a közönségnek az F1-es Mercedest.

A kedvenc pályája amúgy Szuzuka, a gyors kanyarok miatt, a Hungaroringet pedig igazi kihívásnak tartja. „Szeretem a mogyoródi pályát, mert technikás, trükkös, nincs lehetőség pihenni. Nehéz egy jó kört összerakni a Hungaroringen, ahogy előzni is.

De a magyarországi hétvégék mindig fantasztikusak, általában jó az idő, rengeteg a szurkoló. Várom az idei versenyt is."

Bottasnak az F1-es kötelezettségei mellett máshol is helyt kell azonban állnia idén nyáron. Augusztus 20-án vesz részt élete első duatlon versenyén, amelyre a pilótatársai közül Jenson Buttont hívná meg a legszívesebben, Fernando Alonsót viszont inkább nem látná a szurkolói között.

