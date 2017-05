Ecclestone tagadja, hogy bolondot csinált a malájokból

Az F1 volt ügyvezetője szerint nem ő volt a felelős azért, hogy nem voltak elég jók a versenyek, és azért sem, hogy a futamok rendezői nem tudtak pénzt keresni.

Folytatódik az adok-kapok Bernie Ecclestone és a Malajziai Nagydíj rendezői között. Az F1 volt ügyvezetője Bahreinben azt nyilatkozta, hogy egyre jobban aggódik a versenyek jövője miatt, mert szerinte nem tudtak olyan jó műsort csinálni az új pályákon, ami indokolná a rendezőktől elkért igen magas jogdíjak kifizetését.

Malajziában tavaly úgy döntöttek, hogy az idén véget vetnek az 1999 óta minden évben megrendezett F1-es futamnak, mert nagyon kevés jegyet tudtak eladni, és a tévében is romlott a nézettség. A döntés megszületése után a pálya igazgatója, Razlan Razali meghallotta Ecclestone szavait, és félreérthette azokat. Megsértődött, mert úgy vélte, Ecclestone bolondot csinált belőle.

Ecclestone-tól még mindig nem állnak távol a félreérthető kijelentések Forrás: Sputnik/Vladimir Astapkovich

„Senki sem csinált hülyét belőle, ezt nehéz is megtenni az emberekkel. Ha valaki az, akkor az – nyilatkozta Ecclestone, majd elismerte a pálya sikereit, amiket a MotoGP futamok rendezésével érnek el. – Remek munkát végeznek a motorkerékpárokkal, ő maga is beleszeretett a motorversenyzésbe. Úgy tűnik, most ezzel keresnek pénzt – tette hozzá a szepangi pálya igazgatójáról.

A Forma-1-en nem keresnek, én viszont arról beszéltem, hogy sok rendezővel tárgyaltunk, és egyelőre nem nyújtottuk azt, amit ők megvásároltak.

Nem a mi hibánk, de nem csináltunk jó műsort. Ha viszont a Ferrari folytatja a jó szereplést, és a többiek is így tesznek, nagyon izgalmas lesz a verseny, és minden jóra fordul a rendezőknek. Így lehetővé kellene válnia annak, hogy több jegyet adjanak el.”

Az idei lesz az utolsó Malajziai Nagydíj Forrás: REUTERS/Olivia Harris

Ecclestone-t az idén januárban mondatták le az F1 ügyvezetői posztjáról, azóta tiszteletbeli elnökként részt vett a Bahreini és az Orosz Nagydíjon is, de a mindennapi ügymenetet egy triumvirátus vette át Chase Carey elnök-vezérigazgató, Sean Bratches kereskedelmi igazgató és Ross Brawn sportszakmai igazgató részvételével.

A 86 esztendős üzletember bő 40 évig irányította a sport üzleti ügyeit,

és a ’90-es évek végétől jelentősen felhajtotta a versenyek megrendezésének költségeit, hogy a tulajdonosok részére a lehető legnagyobb nyereséget érje el. Leköszönése után elismerte, hogy sarcolta a pályákat, de az új tulajdonos, a Liberty Media nem csupán a profitot, hanem a márkaépítést is fontosnak tartja.

