Vettel feleslegesen volt mérges Massára

Még be is intett neki, de utólag elismeri, hogy nem miatta nem tudta elkapni Bottast az Orosz Nagydíjon. Szerinte Bottas megérdemelten nyert, „jobban vezetett mindenkinél.” Räikkönen nem repes az örömtől idei első dobogós helyével a zsebében.

Sebastian Vettel alig 6 tizedmásodperccel a pályafutása első F1-es győzelmét arató Valtteri Bottas mögött szelte át a célvonalat az Orosz Nagydíjon, miután hiába szerezte meg a pole pozíciót, már a rajtnál elvesztette a helyét az élen. Úgy érzi, ebben az is szerepet játszott, hogy az eredeti rajtot Fernando Alonso kiesése miatt elhalasztották, pedig akkor az autója jobban indult el.

Végül „valószínűleg egyformán rajtoltunk Valtterivel – mondta. – Ő talán egy kicsit nagyobb lendületet tudott venni, és a szélárnyékom nagyon meghúzta. Belül próbáltam védekezni, de a féktávnál már ő volt elöl, így rám tudta csapni az ajtót. Ezzel nyerte meg a versenyt, és azzal, hogy az első etapban elképesztő iramot diktált. Nem tudtam tartani vele a lépést."

„Ez Valtteri versenye volt, hihetetlenül ment, hihetetlenül gyors volt – ismerte el Vettel.

Megérdemelte a győzelmet, mert mindannyiunknál jobban vezetett."

Mivel legfőbb világbajnoki ellenfele, Lewis Hamilton csak a távoli 4. helyen autózott, Vettel a dobogó második fokával is elégedett lehetett, hiszen az előnye az összetettben 13 pontra nőtt. Ettől függetlenül nem tett le a győzelemről, és a későre halasztott kerékcseréje után, a 7 körrel frissebb gumikon megpróbálta elkapni Bottast. Végül DRS-sel is támadhatta a Mercedest, de az utolsó körben, lekörözés közben majdnem összeütközött Felipe Massával, akit kívülről próbált megkerülni a gyors 3-as kanyarban, hogy Bottas nyomában tudjon maradni.

Vettelnek nem tetszett Massa akciója Forrás: Picture-Alliance/AFP/usage worldwide/Hoch Zwei

Utána dühösen be is intett a Williams versenyzőjének, és a rádión rákérdezett, hogy „ez meg mi volt?!" Massa azonban úgy vélte, nem csinált semmi rosszat. „A belső ívet teljesen meghagytam neki. A 4-es kanyar előtt elvettem a gázt, de nem akart elmenni mellettem. Félt bebújni a belső ívre – mondta Vettelről. – Teljesen a bal oldalon voltam, aztán rögtön el is engedtem. Különben is biztos vagyok benne, hogy az utolsó körben nem tudta volna megelőzni Bottast. Mindegy, úgyis imád panaszkodni!"

Utólag Vettel is elismerte, hogy nem Massa miatt nem tudta megelőzni Bottast, bár úgy vélte, a brazil nagyon megkönnyítette az ellenfele dolgát. „Elvehette volna a gázt a 3-as kanyarban is, hagyhatta volna, hogy kívülről elmenjek mellette – mondta.

Felipe kétszer is szívességet tett (Bottasnak): először akkor, amikor szélárnyékot biztosított számára, aztán akkor, amikor engem feltartott."



„A lekörözöttekkel így megy ez. Először mérges voltam, de Valtteri igazából olyan magabiztosan kézben tartotta a helyzetet, hogy a győzelem akkor is a zsebében lett volna, ha még utoljára használhatom a DRS-t a hátsó egyenesben."

Räikkönen végre a dobogón

A Ferrari másik versenyzője, Kimi Räikkönen az idén először jutott fel a dobogóra. Gyakorlatilag végig a 3. helyen autózott, és a második etapban az éllovasokhoz hasonló tempót diktált, de addigra túl nagy volt a hátránya. A futam egyik mulatságos epizódja volt, amikor a kerékcserék után nem értette, hogy került Bottas mögé, mert azt hitte, Hamilton állt az élen, és a honfitársa volt a 4. helyen.

Räikkönen a 3. kockából rajtolt, de Hamilton a piros lámpák kialvása után elhúzott mellette. Az első féktávon visszaszerezte tőle a pozícióját, Bottastól és Vetteltől azonban fokozatosan lemaradt.

A dobogós helynek örült, amiatt viszont csalódott volt, hogy a győzelemért nem harcolhatott.

„Ez összességében jobb hétvége volt az első háromhoz képest. Elégedettebb voltam az autómmal, és amikor rá kellett lépnem a gázra, jöttek a köridők – mondta. – A verseny a rajtnál dőlt el, amely elég pocsékul sikerült számomra. Azt hittem, emiatt még többet fogok bukni, de vissza tudtam szerezni a helyemet. Az autóm utána végig jól ment, csak nem sok minden történt. Megtettük, amit lehetett, a pozícióm tartásánál többre azonban már nem futotta."

Räikkönen és Vlagyimir Putyin a dobogón Forrás: Sputnik/Alexey Kudenko

Räikkönen legalább megfutotta a verseny leggyorsabb körét, mégpedig a 45. alkalommal pályafutása során – ezzel az örökranglista 2. helyén áll, megelőzve Alain Prostot, bár Michael Schumachertől még jócskán, 32-vel lemaradva. 1:36.844-es ideje versenykörülmények között új körrekordnak számít Szocsiban, fél másodpercet vert vele Vettelre is.

A csapat főnöke, Maurizio Arrivabene szerint a Ferrari tempója és stratégiája is jó volt, Bottas győzelme révén azonban elvesztették az 1. helyet a konstruktőri összetettben, és 1 ponttal a Mercedes mögé kerültek.

