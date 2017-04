Miért volt ennyivel lassabb Hamilton Bottasnál?

A háromszoros világbajnok szerint ő is tudott volna olyan gyorsan menni, mint az élmezőny, de ez Valtteri Bottas napja volt. A háttérstáb rendezte a sorokat péntek után.

Küszködött a Mercedes a hétvégén Szocsiban, de Valtteri Bottas remek rajtot vett a 3. helyről, és szinte végig vezetett az Orosz Nagydíjon, amelynek végén pályafutása első F1-es győzelmét ünnepelhette. Bottas a kerékcseréig ellenőrzése alatt tartotta a versenyt, és bár a szuperlágy gumival nem volt olyan gyors, mint korábban az ultralágyon, maga mögött tartotta Sebastian Vettelt.

„Nagyon feszült verseny volt, szenzációs volt a tempónk az ultralágy gumikkal, de amikor Kimi (Räikkönen) szuperlágy gumikra váltott, tudtuk, hogy nagyon szoros lesz a végén. Így is történt” – nyilatkozta Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgató a Sky Sportsnak.

Wolff azt mondta, ha ő lenne Niki Lauda, megemelné a sapkáját a csapat háttérstábja előtt, mert a pénteki szabadedzések után megoldották a gondjaikat, javult az autó tempója, és az elvesztett időmérőt is kompenzálni tudták Bottas remek rajtjával. „Az idén nagyon jól sikerülnek a rajtaink, változtattunk a rendszerünkön. Talán a 3. hely az, ahonnan az ember indulni akar Szocsiban.”

A rajt igen fontos volt, hiszen Bottas megléphetett Vetteltől, miközben Lewis Hamilton beragadt Kimi Räikkönen mögé a 4. helyen, és túlhevült az autója a turbulencia miatt, ráadásul Wolff szerint a gumikkal is gondjai akadtak. A csapatfőnök elismerte, büszke Bottas sikerére, de ki akarják elemezni, hogy Hamilton miért küszködött az autójával a hétvégén.

„Nem hiszem, hogy a 30 másodperces hátránya hiteles képet ad, hiszen a végén nem volt értelme, hogy hajtson – mondta. „Reméltük, hogy működik a stratégiája vagy bejön a Safety Car, de csak mázlival tudtuk volna felhozni őt a 3. helyre, mert Kimi tempója elképesztően gyors volt.

Amikor az autó balansza nem 100%-os, az ember nem tudja a megfelelő tartományba hozni a gumikat, nem lesz elég gyors, és ma ez történt vele.”

Hamilton már a futam elejétől küzdött az autó túlmelegedésével, de nem ennek tulajdonította a szokatlanul nagy lemaradását az élmezőnytől. Szerinte azon ment el a verseny, hogy az elején nem tudott szabad pályán autózni, és gratulált Bottasnak a hétvégi szerepléséért.

„Baku óta nem volt ilyen nehéz hétvégém – utalt a tavalyi Európa Nagydíjra. – Végül is, nem voltam elég gyors, nem tudtam kényelmessé tenni az autót, és a versenyen túl is melegedett, úgyhogy kénytelen voltam megbékélni a 4. hellyel.”

„Az első néhány kör után megragadtam ott, ahol voltam, nem tudom, hogy képes lettem-e volna arra, hogy előrébb lépjek. Azt mindenképpen hiszem, hogy elég gyors lettem volna, de végül is a helyzetem mindent eldöntött” – vélte. – Az elmúlt néhány évben nagyszerű sikereket értünk itt el, és azt kívánom, bárcsak mögötte lehettem volna, hogy a csapatnak több pontot hozzak – mondta Bottasról. – Végül is, a lehető legtöbbet nyújtottam, azzal, ami a rendelkezésemre állt.”

Bottas: Erőből nyertünk

A finn pilóta pályafutása 81. versenyén szerezte meg első F1-es futamgyőzelmét, és a Sky Sportsnak örömmel összegzett a leintés után.

Ezt ma nekünk kellett megszerezni, nem az ölünkbe hullott. Nem az történt, hogy valakinek motorhibája volt előttünk vagy ilyesmi. A kritikus pillanatokban összeszedettnek kellett lennünk,

és ez jól sikerült – mondta Bottas, aki rádiócsendet kért az utolsó körökre. – Ez segített, mert a vezetésre összpontosíthattam, de úgy összességében nem sok minden történt, csak próbáltam minden körből a lehető legtöbbet kihozni. A legnehezebb az volt, hogy átverekedjem magam a forgalmon túl nagy időveszteség nélkül, és ne keveredjek balesetbe a lekörözöttekkel.”

Ma bebizonyítottam magamnak és a csapatnak is, hogy én is képes vagyok nyerni, ez nagyon magabiztossá tesz, és innen már csak jobb versenyekre számítok – mondta. – Kicsit szürreális az érzés, de most megszereztem az elsőt a remélhetőleg sok győzelmem közül, most már tudom, hogy az F1-ben hogyan kell ezt csinálni. Nagyon hálás vagyok a csapatnak, hogy ezt lehetővé tették a számomra. Nagyon kemény verseny volt a Ferrari ellen, de megoldottuk, hogy az élen maradjunk.”

