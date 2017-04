Megkönyörültek az agyatlan Grosjeanon a rajtbaleset után

Jolyon Palmer és Romain Grosjean egymásra mutogat, miután már a rajtnál kiütötték egymást az Orosz Nagydíjról. A sportfelügyelők viszont nem léptek közbe, és futni hagyták őket.

Rajtbalesettel kezdődött a vasárnapi Orosz Nagydíj, amelynek 1-es kanyarjában Romain Grosjean beszúrt az előtte haladó Jolyon Palmer autója mellé, meglökte a Renault-t, az viszont megpördülve nekiment a Haasnak, így mindketten kiestek a versenyből. Ahogy ez ilyenkor lenni szokott, a sportfelügyelők megvizsgálták az esetet, és mindkét pilóta a másikat okolta.

Mivel mindketten feladták a versenyt, a sportfelügyelők ráértek a leintés után foglalkozni az üggyel. Palmert és Grosjeant is felmentették a felelősség alól, de ezzel egyiküket sem győzték meg, a Renault és a Haas versenyzője is a másikat hibáztatta.

Nagyot csattantak - galériával Forrás: Anadolu Agency/2017 Anadolu Agency/Maxim Kamalov

„Nem igazán volt ott hely – érvelt Palmer. – Volt a külső oldalamon is egy autó, úgyhogy nem tudtam (Grosjeannak) több helyet hagyni, különben nekimegyek a Saubernek. Ő nyilvánvalóan átugratott a kerékvetőn, és nekicsapódott az autóm oldalának. Szerintem ez igencsak merész próbálkozás volt. Nincs ott elég hely, nagyon szűk a kanyar, az elmúlt években is több baleset volt.”

„Ha jobbról jön az ember, mindig tömörülés van a csúcspontnál, most is ez történt. Be kellett fordulnom, és reméltem, hogy használja az agyát, de túlságosan elkötelezett volt.”

Palmer tényleg nem tudott hova menni Forrás: AFP/Andrej Isakovic

Grosjean azt mondta, remekül rajtolt, jó tempóban közelített az 1-es kanyarhoz, szerinte Palmer ráfordult az ő autójára, az ütközéstől a Renault megpördült, majd meglökte őt, ezért a falnak csapódott. A francia pilóta sajnálta a történteket, mert a nehezen alakuló edzések, és az utolsó előtti rajthely ellenére is optimistán várta a versenyt.

„Tele voltam reményekkel a verseny előtt. Próbáltam megérteni, hogy mi történt az időmérőn, mit csinálhatunk jobban, hogy segíthessem a csapatot, és fejlődhessünk. Nagyon pozitív mentalitással vártam a futamot.”

