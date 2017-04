Verstappen megúszta a vízszivárgást, de magányos volt

Gyorsan eldőlt, hogy nem lesz igazi verseny a monacói társasház lakói között: Daniel Ricciardo már a verseny elején feladta a küzdelmet, Max Verstappen pedig ellenfelek híján magányosan autózott.

Még a várakozásoknál is rosszabban alakult a Red Bull számára az Orosz Nagydíj, mert nem elég, hogy nem tudták tartani a lépést az élmezőnnyel, a célig is csak az egyik autójuk jutott el. Bár Daniel Ricciardo és Max Verstappen is remekül rajtolt, így is kénytelenek voltak besorolni az élen álló Mercedesek és Ferrarik mögé, majd nem sokkal később Ricciardo már ki is esett a versenyből.

„Belenéztem a tükörbe, hogy lássam, hol jár mögöttem a Force India, és észrevettem, hogy kigyulladt a jobb hátsó fékem – magyarázta az NBC-nek. – Jelentettem, és a csapat azt mondta, hogy lassítsak, és menjek be a bokszba. A 15-ös kanyarban teljesen elszállt a fék, majdnem nekimentem a falnak. Utána csak próbáltam visszavinni a bokszba.”

Ricciardo (jobbra) nem jutott messzire a rajttól - galériával! Forrás: 2017 Getty Images/Mark Thompson

A két héttel ezelőtti Bahreini Nagydíjon Verstappen járt ugyanígy, bár nála a fékek az első kerékcsere után mondták fel a szolgálatot. Ricciardo arra tippelt, hogy ezúttal a rajtot követő Safety Car fázis is szerepet játszhatott, ezért tudott csak pár kört megtenni az autóval. Elárulta, a Spanyol Nagydíj előtt megvizsgálják az esetet, és komoly fejlesztések bevetését is tervezik az első európai futamon.

Amíg a pályán ki nem próbáljuk, nem tudjuk pontosan, mennyit hozhat nekünk az új csomag, de reméljük, hogy Barcelonában megtesszük az első lépést az élen állók felé.”

Ricciardo a szombati időmérő után még azzal viccelt, hogy háziversenyük lesz a monacói szomszédaival, hiszen Felipe Massa és Verstappen is mögüle rajtolt, da küzdelem gyorsan eldőlt, hiszen Verstappen lerajtolta mindkettejüket, Ricciardo pedig kiesett. A holland pilóta ezután magára maradt, de legalább célba tudott érni a verseny előtt sebtében megjavított vízpumpájával.

Verstappen büszke az utolsó etapjára Forrás: 2017 Getty Images/Mark Thompson

„A rajt ma nagyon fontos volt, és számomra csak ez jelentett izgalmat a versenyen. Sikerült megelőznöm Felipét és Danielt, utána viszont nagyon magányos voltam a futamon. Láttam, ahogy lehagynak az elöl lévő autók, én pedig elhúztam a mögöttem lévőktől, úgyhogy csak próbáltam hazahozni az autót. A délelőtti gondjaink után szerencsére semmi sem zavart meg engem és a ritmusomat a versenyen, úgyhogy csak célba kellett érnem.”

Verstappen kiemelte a szerelők munkáját, ami lehetővé tette, hogy célba érjen az 5. helyen, szerinte az utolsó etapja kifejezetten jól sikerült, és úgy vélte, mindent kihoztak a hétvégéből, amit csak lehetett. Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke szerint Verstappen „a senki földjén” versenyzett a mezőnyben, de szerinte vele így is kihozták a maximumot a hétvégéből.

Ricciardo problémájával kapcsolatban Horner elmondta: „A végkifejlet hasonlított arra, ami Maxszal történt Bahreinben, de úgy tűnt, hogy másfajta meghibásodás történt, ami alapos átvizsgálást igényel.”

