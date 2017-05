Jövőre a McLaren adja a váltót a Saubernek

Egyre bonyolultabbá válik a helyzet a McLaren, a Honda és a Sauber között, miután a svájci istálló megállapodott a japán gyártóval a motorszállításról. További fontos elemeket a McLarentől kapnak.

Egy régóta lappangó pletyka igazolást nyert az Orosz Nagydíj hétvégéje során, a Sauber és a Honda megerősítette, hogy 2018-tól a svájci istálló a japán gyártó motorjait használja majd, és a Honda bővíti a kapacitásait, hogy egyszerre két csapatot is kiszolgálhasson. A McLaren még szombaton tagadta Eddie Jordan állítását, hogy a szezon végén megválnának a Honda erőforrásoktól.

Eric Boullier, a McLaren versenyigazgatója a Motorsport.com-nak azt mondta, hogy Jordan „téved”, a Sky Sportsnak pedig kijelentette, „nagyon magabiztos” abban, hogy az értesülések távol állnak a valóságtól. Boullier úgy véli, a Honda a „megfelelő időben” lépett, hogy megkettőzze az autóktól begyűjthető adatmennyiségét.

A McLaren Hondától érkezik a 2018-as Sauber hátulja Forrás: Steven Tee/LAT

A felek együttműködésének folytatása mellett szól az is, hogy az Auto Motor und Sport valamint Joe Saward szakblogger szerint is a McLaren szállítja jövőre a Saubernek a sebességváltót és a hidraulikát. Ez kulcsfontosságú a svájciak számára, mert 2007 és a BMW-s korszak óta házon belül nem építenek váltót, és a bajorok távozása óta a teljes hajtásláncot a Ferraritól szerezték be.

Saward szerint a Jordan által megszellőztetett McLaren-Mercedes együttműködés létrejötte nem valószínű.

„A Mercedes nem akar olyan üzleteket kötni, ami kiszorítja a Hondát a sportból, és bár a Sauberrel kötött megállapodás lehetővé tenné, hogy a McLaren és a Honda szakítson, a Hondától a McLarenhez érkező anyagiak miatt a csapat inkább a japán vállalattal folytatja. Azért is ellenzik, hogy a McLaren Mercedes motorokat kapjon, mert tartanak attól, hogy kínos helyzetbe hozhatják a gyári istállót.”

Az F1-es szakblogger valószínűbbnek tartja, hogy a Honda szakértelmet vásárol a Mercedestől valamint a Mahle nevű vállalattól, ami szabadalmaztatta a „jet ignition” néven ismert gyújtásrendszert, mielőtt a céget 2015-ben megvásárolta a Ferrari, a technológiát kifejlesztő William Attard pedig a sportautógyárhoz erősen kötődő FIAT Chrysler Automobiles munkatársa lett.

További együttműködés jöhet

Monisha Kaltenborn, a Sauber csapatfőnöke a Motorsport.com-nak nem tagadta az együttműködés létrejöttét, de kijelentette, semmit sem mondhat arról, mert még túl korai erről beszélni. A szaklap viszont szintén megerősítette, hogy a sebességváltó, és az ahhoz tartozó rendszerek a McLarentől érkeznek majd, a hátsó futómű viszont nem.

A lap azt viszont megemlíti, hogy a két csapat közeledése lehetővé teheti, hogy a McLaren juniorpilótákat helyezzen el a Saubernél vagy a Toyota kölni szélcsatornája helyett a Sauber színvonalas létesítményét kezdjék használni. A szélcsatorna napjainkban külön üzletágként működik, de valószínűleg a felek találhatnak mindenki számára kölcsönösen előnyös feltételeket.

