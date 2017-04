Eldőlhetett, hogy a McLaren jövőre megszabadul a Hondától

A két vállalat és Fernando Alonso közösen készül az Indianapolis 500-ra, a korábbi csapattulajdonos, Eddie Jordan viszont úgy értesült, hogy az év végén elválnak az útjaik. Az elmélet logikusnak tűnik.

Fordulat állhatott be a tavasz óta mélyponton lévő McLaren-Honda együttműködésben, és a korábbi csapattulajdonos Eddie Jordan szerint eldőlt, hogy a két vállalat az év végén szakít egymással. Jordan jelenleg a brit Channel 4 tévétársaság szakértője, korábban a BBC munkatársaként elsőként számolt be Lewis Hamilton és Fernando Alonso átigazolásairól is.

Jordan részvételével most egy néhány perces összefoglalót készítettek a McLaren és a Honda F1-es múltjáról, ennek végén, előre szerkesztve – tehát nem élő beszélgetés során – a szakértő kijelentette, hogy a McLaren Honda útja véget ér az F1-ben.

Vége a McLaren Honda házasságnak?

„A McLarennek teljesítenie kell a pályán, és megállapították, hogy egyetlen út vezet számukra előre, ha megszabadulnak a Hondától. Már a nyári szünet alatt ki akarták rúgni a japán gyártót, de úgy döntöttek, hogy a szezon végéig velük maradnak – mondta Jordan. –

A 2018-as szezont Mercedes motorral kezdik majd.”

„A Sauber használja majd jövőre a Honda motorokat, ez hasonlít ahhoz az üzlethez, amit én kötöttem 1995-ben a Peugeot motorok átvételéről, így elősegítettem, hogy a McLaren először válthasson Mercedes motorokra. A japán gyártó így a Forma-1-ben maradhat, de ennél is fontosabb, hogy létrejön a lehetőség, hogy a McLaren kiszálljon a Hondával való együttműködésből.”

A McLaren 1995 és 2014 vége között használt Mercedes motorokat, három egyéni és egy konstruktőri világbajnokságot nyertek

„Közben a McLaren egy Indy 500-as szerepléssel próbálja boldogítani a sztárját – utalt Alonsóra – de szerintem ezzel kissé már elkéstek. Ez az utolsó szezon, amikor Fernando Alonsót egy McLarenben látják, ne legyenek meglepődve, ha jövőre egy Renault autót fog vezetni.”

Alonso a hétvége előtt azt mondta, bár jobb eredményeket szeretett volna elérni a McLarennel elsősorban 2015-ben és 2016-ban, amikor a Ferrarival még érvényes volt a szerződése, de így sem bánja, hogy átigazolt, mert a wokingi istállónál szerinte a legjobb szakemberekkel dolgozhat. A Renault részéről Cyril Abiteboul nem zárta ki Alonso leigazolását, de nem akart elhamarkodott ígéreteket tenni.

A kiszállás nem merül fel

Pénteken Juszuke Haszegawa, a Honda F1-es programjának vezetője is részt vett az FIA sajtótájékoztatóján. Elmondta, természetesen nem elégedettek, sőt nagyon csalódottak a jelenlegi helyzetük láttán, de az erőforrás alapkoncepcióját jónak tartják, és ezért a szezon közepén nagyobb előrelépésre számít.

Haszegawáékat kitehetik a McLarentől

Kérdésre válaszolva elárulta, hogy már az F1-es visszatérésük elejétől „elkötelezettek a Forma-1-es társadalom támogatása” mellett, ezért kötelességüknek tartják, hogy több csapatot kiszolgáljanak, ráadásul ennek előnyeit is látják az adatgyűjtés és a futásteljesítmény növelése terén. Nem utasítja el, hogy akár három csapatot is kiszolgáljanak, de nem árulta el, hogy kikkel tárgyalnak erről.

Haszegawa kijelentette, a Honda nem tervezi, hogy kivonul a Forma-1-ből, ahogy 2008 végén az eredmények hiánya és a gazdasági világválság anyagi következményei miatt tették.

„Ez nem könnyű kérdés, de megértem – kereste a szavakat. – A Forma-1-es aktivitásunk leállítása hatalmas károkat okozott nekünk a technológiai felzárkózás terén, ezért a mostani tevékenységünket tovább fenn kell tartanunk. Jelenleg az igazgatótanácsunk nagyon kitartó, és támogatnak minket. Semmi baj sincs.”

Szocsiban osztálykülönbség van az élmezőnyhöz képest

A McLaren Honda vergődése az előző két év során megszokottá vált, az idén viszont a felek még nehezebben viselik a helyzetet, mert mindenki arra számított, hogy a 2017-es szezonra kifejlesztett erőforrás végre közelebb viszi a csapatot az élmezőnyhöz, de csak újabb mélypontokra jutnak azóta is. Az Orosz Nagydíj időmérőjén Alonso 3,466 másodperccel volt lassabb a pole pozíciót elérő Sebastian Vettelnél.

„Hihetetlen, hogy mennyit veszítünk az egyenesben – mondta a kétszeres világbajnok. – Azt hiszem, az 1-es szektorban 1,3 másodpercet, és az csak egy kanyarban áll, semmi gondunk nincs ott. Ezzel kell beérnünk. Az egyenesekben 2,5-3 másodperc a lemaradásunk. Ezt már azelőtt is tudtuk, hogy ideértünk, de az időmérőn az ember mindig kicsit többre vágyik.”

Vajon Alonsót érdekelne egy McLaren Mercedes?

Alonso kiemelte, szerinte ő tökéletesen vezetett az időmérőn, különösen a Q1-es körét tartja nehezen megismételhetőnek. Úgy véli, még mindig élete formájában vezet, és 7 tizedmásodperccel gyorsabb volt Stoffel Vandoorne-nál, „aki minden bajnokságot megnyert, mielőtt eljutott a Forma-1-ig.” Utalt viszont arra, hogy már fogy a türelme a McLarennél.

Minden csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap kiállok önök elé, és próbálok a legudvariasabban válaszolni, de ez így unalmas lesz – mondta. – Már most látjuk, hogy az idén a Ferrari és a Mercedes fog küzdeni a győzelemért, a Red Bull próbál feljutni a dobogóra, a Williams pontokat fog szerezni, a többiek meg begyűjtik a maradékot, amikor lehetőségük nyílik erre. Tökéletes versenyre törekszünk, de legyenek tisztában a határainkkal.”

