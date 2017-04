Max Verstappenhez hasonlóan ő is úgy véli, hogy az FIA túl jóra értékelte a Renault motor teljesítményét. Szerinte az időmérőn sokkal nagyobb hátrányban vannak.

Megbotránkoztatta a Red Bullt, hogy az FIA úgy véli, a Mercedes, a Ferrari és a Renault erőforrásának teljesítménye egy szimulált barcelonai kör során 0,3 másodperces intervallumon belül van. Az F1 versenyigazgatója, Charlie Whiting szerint olyan módszertan segítségével végezték el a számítást, amit minden gyártó elfogadott, ezért az eredményt hitelesnek tartja.

Sergio Pérez már az Orosz Nagydíj hétvégéje előtt arról beszélt, hogy a Force Indiának elfogyott az előnye, amit a közvetlen ellenfeleikkel szemben élveztek a Mercedes motornak köszönhetően, de Max Verstappen gyorsan kontrázott, és rámutatott, hogy az élmezőnyben még mindig a Mercedesnél van az előny. Kisebb fáziskéséssel Carlos Sainz is beszállt a vitába.

A Red Bull nem hiszi el, hogy nem a Renault motor miatt vannak hátrányban Forrás: DPPI/Florent Gooden

„Láttam a héten a hírt, hogy az FIA szerint a legjobb három motor 0,3 másodpercen belül van, és majdnem kinevettem ezt a Twitteren – mondta Szocsiban. – Aztán jött Pérez, hogy ez így van. Majdnem kiröhögtem, és szerintem Maxot is kerülgette a nevetés. Mi és a Renault is fejlődtünk, ha ez nem így lenne, (Nico) Hülkenberg nem tartana ott, ahol, de

biztosan nem vagyunk fél másodpercen belül a Mercedes (erőforráshoz) képest, különösen az időmérőn. A versenyen nem olyan rossz a helyzet, de az időmérőn a Mercedesnek legalább fél másodperc az előnye.”

A Red Bull is elsősorban azt kifogásolta, hogy nem csak azokat a köröket vették figyelembe, amiket a pilóták az időmérőn, mindent beleadva teljesítenek, így árnyaltabb kép alakulhatott ki. A Mercedesről lehet tudni, hogy rövid etapokra a normális üzemmódnál magasabb teljesítményszintre is be lehet állítani az erőforrást, így az időmérőn gyorsabbak tudnak lenni a megszokott tempójuknál.

Sainz nevetségesnek tartja az eredményt Forrás: Getty Images / Red Bull Content Pool/Peter Fox

Daniel Ricciardo, a Red Bull pilótája azt mondta, pénzt is tenne arra, hogy a Renault több, mint 3 tizeddel lassabb körönként a legjobb motornál, Verstappen pedig elárulta, szerinte nem lehet úgy számolni, hogy kiveszik azokat a köröket, amelyeket speciális üzemmódokban teljesítettek. Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke is ezt kifogásolta az Autosportnak.

Minden kört figyelmen kívül hagynak, ami fél másodperccel gyorsabb. Ez így nagyon kényelmes eljárás. Valójában elég lenne megnézni az itteni szórást, hogy kiderüljön, nem ez a helyzet – utalt arra, hogy a Red Bull 1,8 másodpercet kapott a Ferraritól az időmérőn. – Eléggé nyilvánvaló, hogy az FIA nem igazán akar ebbe belefolyni, úgyhogy kozmetikázzák a számokat.”

Gyorsulni kell

Sainz szerint, a Toro Rossónak sürgősen gyorsulnia kell, és reméli, hogy Barcelonától megkezdik a felzárkózást, mert szerinte most a Williams „simán” a leggyorsabb autó a középmezőnyben, Bahrein óta a Force India is rákapcsolt, a McLaren Hondától várható még előrelépés, ráadásul ott van a gyári Renault is, ami az időmérőkön villog, de még nem értik, hogy mitől.

„Fogalmam sincs. Valamit a gumikkal vagy a karosszériával csinálhatnak az időmérős körök erejéig, ami hosszabb etapokon nem segít nekik, mert a versenyen semmi különösre nem képesek.”

