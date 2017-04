A malájok szerint Ecclestone bolondot csinált belőlük

Kiborult a szepangi pálya igazgatója Bernie Ecclestone bahreini nyilatkozata miatt. Szerinte ők próbáltak tárgyalni az F1 volt ügyvezetőjével, aki most lejáratja őket a szavaival.

Elmérgesedett a viszony az F1 volt és jelenlegi menedzsmentje, valamint a Malajziai Nagydíjat rendező Sepang International Circuit vezetőségével. Az már régebben eldőlt, hogy a közeljövőben az idei lesz az utolsó Malajziai Nagydíj, miután a pálya felmondta a szerződést, de az együttműködés koporsójába az verte be az utolsó szöget, hogy Bernie Ecclestone szokatlanul őszinte volt Bahreinben.

Az F1 tiszteletbeli elnöke és korábbi ügyvezetője elismerte, egyre jobban aggódott, hogy a versenyeket rendező pályák előbb-utóbb megunják, hogy óriási összegeket fizetnek, de alig kapnak valamit cserében, és felmondják a szerződéseiket. A malajziai pálya igazgatója, Datuk Razlan Razali az AFP-nek kijelentette, nem érti, hogy Ecclestone miért nyilatkozott ilyet.

Az idén utoljára megy a mezőny Malajziába Forrás: AFP/Manan Vatsyayana

„Már 19 éve lojális ügyfelei voltunk, és ez a tisztelet teljes hiányát mutatja. Bizonyos szempontból bolondot csinált belőlünk – szögezte le. – Mindig is panaszkodtunk, hogy túl magasak a költségek, és minden évben próbáltunk tárgyalni, hogy a pénzünkért nagyobb értéket kapjunk. Bosszantó, hogy (Ecclestone) most ilyeneket mond, és tényleg úgy nézünk most ki, mintha idióták lennénk.”

Malajzia 1999-ben az első ázsiai versenyhelyszín volt Japán után,

a helyszín vonzereje viszont csökkent az éjszaka rendezett Szingapúri Nagydíj 2008-as megjelenése óta. A helyiek már évek óta a legolcsóbb jegyeket kínálják az egész világon, de tavaly a 120 ezer jegyből csak 45 ezret tudtak eladni, ráadásul a tévés nézettséget is gyengének tartják. A kormány évente 67 millió dollárt költ a versenyre, de besokalltak az eredmények láttán.

Razalit (jobbra) kellemetlen helyzetbe hozták Forrás: AFP/Manan Vatsyayana

„Két értéket néztünk meg, a pályára kilátogató nézők számát, és a tévés nézettségeket, mert ez befolyásolja a médiában való láthatóságunkat. A Forma-1 lényege, hogy úticélként népszerűsítsük az országot világszerte, és ha a számok nincsenek rendben, akkor a Forma-1-es befektetést nem lehet alátámasztani.”

A szepangi pálya állami tulajdonban van, és a Forma-1-hez vagy a MotoGP-hez hasonló események jogdíjait is az állam fizeti.”

Razlan elmondta, hogy a malajziai miniszterelnök minden évben személyesen is kilátogat a versenyre, de tavaly elégedetlen volt, amikor a saját szemével is láthatta a rengeteg üres széket a lelátókon. Már a helyszínen utasította Razlant, hogy mondja fel a szerződést, és a későbbi elemzéseik is megerősítették az álláspontját. A szepangi pálya ettől függetlenül sikeres vállalkozás.

Ecclestone szavai megint megbotránkozást keltettek Forrás: Sputnik/Alexey Kudenko

„Az elmúlt 5 év során a pálya 90%-os kihasználtsággal működött – mondta. – 2021-ig itt lesz a MotoGP, és építettünk egy autósport parkot is 40 műhellyel, egy éven belül mindegyiket birtokba vették, az idén vezetéstechnikai pályát építünk, és a világítást is kiépítjük. Mindent megteszünk, hogy a pálya fenntarthatóságát biztosítsuk.”

