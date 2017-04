Alonso: Jobb életet élek a Ferrari óta

A jobb eredmények hiányoznak neki, de így sem sírja vissza a Ferrarinál eltöltött éveket. Szerencsésnek tartja magát, nem elégedetlen az eredményeivel.

Fernando Alonso sorsa folyamatosan beszédtémát ad az F1-es közvéleménynek, hiszen 2001-es bemutatkozása óta generációjának, sőt az F1 történetének egyik legjobb versenyzőjének tartják, de a 2005-ben és 2006-ban elért világbajnoki címei óta nem tudott újabb bajnokságokat nyerni, bár többször is közel került hozzá.

Alonso a Renault-nál lett élpilóta, később a McLaren és a Ferrari színeiben is esélyes volt a végső győzelemre, de 2014-ben kiábrándult a Scuderiából, és visszatért a McLaren Hondához, ami éppen a ’80-as évek végi sikerszériáját próbálta ismét megvalósítani. A döntés eddig kudarcnak bizonyult, Alonso a megbízhatatlan és gyenge erőforrás miatt még a dobogóig sem jutott el.

Alonso még mindig boldog a McLarennél Forrás: AFP/Andrej Isakovic

A kétszeres világbajnok utoljára a 2014-es Magyar Nagydíjon állhatott fel a dobogóra, szerencsével, azóta gyakorlatilag elpazarolta az éveit, és kénytelen volt lemondani arról, hogy megdöntse Michael Schumacher 7 világbajnoki címének rekordját, ezért inkább az Indianapolis 500 és a Le Mans-i 24 órás verseny felé irányította a figyelmét. Mégis azt mondja, nem bánta meg, hogy otthagyta a Ferrarit.

Az biztos, hogy jobb lett volna versenyképesebbnek lenni – ismerte el. – Legalább addig, amíg (a ferraris) szerződésem még érvényben volt, 2015-re és 2016-ra, de így is jó döntésnek tartom, hogy átjöttem a McLarenhez. Rengeteget tanultam, és itt dolgozhatok a legjobb szakemberekkel. Amikor (a Ferrarinál voltam), túlságosan nagy stresszt okozott, hogy többé nem nyertünk.”

Utoljára a Ferrarival állt dobogón, de 2014-ben így sem volt jó éve Forrás: Farkas Péter (Origo)

„Amikor az ember az első, második, harmadik évében jár, akkor ez még elmegy, de amikor már a hetedik-nyolcadik évét éli, akkor már nagyon nehéz kezelni. Az eredmények ellenére az életminőségem javult az elmúlt két évben.”

Alonso valószínűleg arra gondol, hogy a McLaren Honda bukdácsolása ellenére sincs olyan nyomás rajta, mint Olaszországban, a Ferrarinál, és annyira le vannak maradva, hogy a győzelmek hiánya miatt tényleg felesleges aggódnia. Utalt arra, hogy az idei szezonra már nem volt szerződése a Ferrarival, ezért most már nem kérdés, hogy jó döntés volt-e eljönni az olasz istállótól.

Amikor 75 éves leszek, remélem, nem kérdezgetik majd, hogy Alonsónak igaza volt-e vagy sem, amikor elhagyta a Ferrarit. 5 évet töltöttem ott, korábban is nyertek, az én időmben is nyertünk, és a végsőkig küzdöttünk a világbajnoki címekért. Az elmúlt két évben nyertek néhány versenyt, most is, és a jövőben is győznek majd a futamokon és a bajnokságban is.”

2005-ben még Schumachert is visszatartva nyert Forrás: AFP/Ruben Sprich

„Amikor otthagytam a Renault-t, az emberek 2006-ban azt mondták, hogy soha sem lett volna szabad távoznom a csapattól, de soha többé nem nyertek” – mondta, bár Kimi Räikkönen két lotusos futamgyőzelmét nem vette figyelembe.

A kétszeres világbajnok sokak szerint több világbajnoki címet érdemelt volna pályafutása során, de ő így is elégedett az események alakulásával.

„Szuper boldog vagyok a karrieremmel. Mindig versenyképes autóm volt, és hála istennek, lehetőségem adódott, hogy sikereket érjek el. Rengeteg tehetséges pilóta van itt, akik soha sem jutottak fel még a dobogóra sem. Majd meglátjuk, mit hoz a jövő, de nagyon boldog vagyok azzal, amit elértem, és aki ma vagyok.”

