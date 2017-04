Érik a motorbüntetés Vettelnek és Räikkönennek

Még csak a szezon negyedik fordulója következik, de a Ferrari és a McLaren már most elhasználta az idei erőforrás-alkatrész keretének javát. Az olaszok mégsem aggódnak a helyzet miatt.

A fejlesztési zsetonokat eltörölték, a 20 futamosra csökkentett versenynaptár miatt viszont mégis szigorodtak a motorszabályok az idei F1-es szezon előtt: minden autóba csupán egyenként négy darabot lehet beszerelni a kulcsfontosságú erőforrás-elemek közül, utána már rajtbüntetést kap az adott pilóta, és bezárták a kiskaput is, amivel korábban fel lehetett halmozni az alkatrészeket.

A McLarennél már a szezon elején egyértelmű volt, hogy csak idő kérdése, mikor jönnek az első büntetések a Honda motor megbízhatatlansága miatt, és Stoffel Vandoorne helyzete meg is felel az előzetes várakozásoknak: a belga újonc autójába a hétvégén bekerült az idei negyedik turbó és MGU-H, ha ezek elromlanak – akár már a hétvégén – rajtbüntetést fog kapni.

Gyors a Ferrari, de aligha húzzák ki a szezont rajtbüntetés nélkül Forrás: AFP/Andrej Isakovic

Meglepőbb viszont a dolgok állása a Ferrarinál, mert az előszezoni teszteken látott megbízható szereplésük óta akadnak gondjaik, és a számokat elnézve ők sem állnak jól az alkatrészek felhasználása terén. Bahreinben mindkét autóban több elemet is kicseréltek, miután Kimi Räikkönen és Sebastian Vettel autója is lerobbant, és Szocsiban is új turbóval kezdtek, így már 3-3-nál tartanak.

Ez azt jelenti, hogy nekik egyetlen bontatlan turbójuk maradt autónként a szezon végéig, de a Sky Sportsnak elmondták, hogy minden korábbi alkatrészük használható maradt, és a szezon későbbi versenyein még visszakerülnek majd az autókba, állításuk szerint az előzetes tervük alapján cserélgetik az alkatrészeket az autókban.

Az Orosz Nagydíj előtt ez volt a helyzet, azóta néhány érték emelkedett Forrás: FIA

Az Orosz Nagydíj előtt a Ferrari ügyfelei, a Haas, és a tavalyi erőforrást használó Sauber autóiba is új turbókat szereltetett be, ezek Romain Grosjean kivételével mindenkinél az idei második egységek, a francia pilóta viszont szintén az idei harmadikat kapta meg.

A Mercedestől az elmúlt évek során megszokott, szinte golyóálló megbízhatóság egyelőre az idén is tartja magát, mindössze a Esteban Ocon és Felipe Massa autójába szerelték be az idei második akkumulátort, a gyári csapat pilótái még majdnem mindenből az idei első egységet használják, Valtteri Bottas autójában kellett elektronikai vezérlőegységet cserélni.

