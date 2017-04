A glória helyett kiválasztott fejvédő eszköz megosztja a versenyzőket, sokak szerint teljesen felesleges.

A Forma-1 Stratégiai Munkacsoportja a napokban döntött arról, hogy 2018-tól a korábban tervezett, tavaly hosszasan tesztelt bukókeret, a glória helyett a pajzs fantázianevű eszközt vezetik be a pilóták fejének védelmére. Az autó orra felé előrenyúló szélvédőszerűség azonban nem részesült túl lelkes fogadtatásban a versenyzők részéről: jelentős részük teljesen feleslegesnek tartja.

„Nincs egységes álláspont. Néhányan azt hiszik, van, de valójában nincs – árulta el Jolyon Palmer. – Nagyon megosztja a társaságot:

egyesek semmilyen fejvédelmet nem akarnak, mások jó ötletnek tartják a pajzsot, megint mások a glóriát szeretnék inkább."



Palmer már a glória bevezetését is ellenezte, és kitart amellett, hogy az F1 már így is épp elég biztonságos. „Szerintem senki nem versenyezne, ha aggódna a testi épségéért – mondta. – Fernando (Alonso) rajthoz fog állni az Indy 500-on, ami sokkal veszélyesebb. Ez is mutatja, mit gondol erről az egészről. Szerintem teljesen felesleges."

Egyetért Palmerrel Kevin Magnussen is, aki a képek alapján nem rajong a pajzsért, sőt potenciálisan veszélyesnek is tartja. „Nem hiszem, hogy szükségünk van rá. Az a szélvédő megnehezíti a dolgunkat, különösen esőben – mutatott rá. – Ha esik, még így, a szélvédő nélkül is alig látunk valamit. Biztos vagyok benne, hogy a szélvédővel gyakorlatilag semmit nem fogunk látni, ami vizes pályán veszélyesebb lesz."

A tavaly rendszeresen tesztelt glória Forrás: 2016 Getty Images/Mark Thompson

Sergio Pérez szerint a pajzs legalább jobban néz ki, mint a mászókára emlékeztető, az F1-es autókon testidegennek tűnő glória. „Valószínűleg nem biztosít olyan fokú védelmet, de az FIA szerintem még sokat tud fejleszteni rajta" – jegyezte meg.

A sauberes Marcus Ericsson viszont a glóriát tartja a legjobb megoldásnak, mert az hatékonyabban védi a versenyzők fejét.



„Amikor kipróbáltam, nem tapasztaltam semmilyen hátrányát – jelentette ki. – Szerintem a glóriát kellene választanunk, azzal megőrizzük az autók nyitott jellegét. Nem a legcsinosabb megoldás, az igaz, de ha adunk egy kis időt a fejlesztésére, jobban nézhet ki."

Lewis Hamilton, aki eredetileg a fejvédő eszközök ellen volt, egy tavaly tartott prezentáció láttán azonban meggondolta magát, úgy véli, esztétikailag eddig a pajzs a legjobb változat. Felipe Massa hozzátette, hogy „valóban jobban néz ki, viszont kevésbé véd, márpedig számomra a biztonság a legfontosabb."

