Dűlőre jutott-e a gumikkal, visszavág-e a Mercedes a Ferrarinak?

Az F1-es idény negyedik versenyhétvégéjének legnagyobb kérdése, hogy Sebastian Vettel növelni tudja-e az előnyét a világbajnokságban, vagy Lewis Hamilton ismét képes lesz-e megint visszavágni. A csapatok a Bahreini Nagydíj után egy kétnapos teszttel is készülhettek a következő megméretésre, de nem valószínű, hogy ez komolyabban megbolygatná az eddig látott erősorrendet.

Az Orosz Nagydíj 2014 óta a versenynaptár része Forrás: RIA Novosti/Vladimir Astapkovich

Hétvégén folytatódik az egyelőre izgalmasnak ígérkező Forma-1-es világbajnokság, ezúttal egy viszonylag új pálya, az oroszországi Szocsi modern létesítménye látja vendégül a mezőnyt. A részben állandó, részben ideiglenesen kialakított szakaszokból álló aszfaltcsík a közeli falak és a derékszögű kanyarok magas száma miatt egy utcai pálya benyomását kelti, de a tempó itt lényegesen nagyobb - a végsebesség a 330 km/ó-t is meghaladja, egy kör átlagsebessége pedig körülbelül 215 km/ó. A kanyarok között is vannak kifejezetten gyorsak, a mezőny kedvence a 180 fokos 3-as kanyar, amelyet padlógázzal tudnak bevenni. A mérnökök és a pilóták egyetértenek abban, hogy a szocsi pályán nagyon nehéz megtalálni a tökéletes beállításokat, mert teljesen eltérő jellegű szakaszok - egyenesek, gyors kanyarok és lassú részek - váltják egymást. Az egyeneseket követő derékszögű kanyarok miatt a kigyorsításoknak és a fékeknek mindenképpen nagy szerep jut majd.

Szocsiban eddig csak a Mercedes tudott nyerni, ami nem meglepő, hiszen az első orosz versenyt 2014-ben, a németek egyeduralmának első évében rendezték. A dominanciájukat jelzi, hogy

az eddigi három Orosz Nagydíj összes körében egy Mercedes-pilóta állt az élen,



még csak ideiglenesen sem adták át másnak a vezetést. Az első két verseny után Lewis Hamilton állhatott fel a dobogó tetejére, tavaly pedig Nico Rosberg győzött. A körrekordot is a német tartja, egy éve, a Q2-ben 1:35.337-es időt futott, ennél az idén valószínűleg még gyorsabban lehet majd körbeérni a kifejezetten hosszú, 5848 méteres pályán. A közeli falak ellenére a pilóták viszonylag bátran próbálkozhatnak az előzéssel, az utcai helyszínekkel ellentétben itt széles pálya segíti őket. A legtöbben valószínűleg a két DRS-zónában (a 2-es és a 12-es kanyarok előtt) próbálkoznak majd, de a 4-es számú fordulóban is láttunk már sikeres manővereket.

A szocsi pálya alaprajza Forrás: FIA

A Pirelli változtatott a gumiválasztásán az előző évhez képest: az abroncsokkal kíméletes pályán ezúttal bevetik az ultralágy keveréket a szuperlágy és lány gumik mellett, a csapatok által tavaly is mellőzött közepesből ezúttal nem is szállítanak Szocsiba. Az elmúlt három évben az egykiállásos taktika bizonyult nyerőnek, kérdés, hogy az ultralágy abroncsok bevetése változtat-e ezen. Nem valószínű. Egyesek felvetették, hogy majdnem az egész távot egy szettel fogják teljesíteni, és csak az utolsó pár körben váltanak egy másikra.

A hétvége fő kérdései

Képes lesz-e újra visszavágni a Mercedes?

Sebastian Vettel egy taktikus győzelemmel kezdte az idényt Ausztráliában, de Kínában Hamilton visszavágott, és a két pilóta holtversenyben állt a bajnoki tabella élén. A harmadik hétvégén, Bahreinben megint a Ferrari német pilótáját intették le elsőként, így most 7 pontos előnnyel vezeti a bajnokságot a brit előtt. Az olaszok természetesen Oroszországba is a győzelemért utaznak, és nagyon szeretnék, ha 2010 után újra tudnának zsinórban két versenyt nyerni, de ezúttal sem számítanak egyértelmű esélyesnek. Noha a versenytempójuk Bahreinben is kitűnő volt, Vettel kezére játszott Hamilton gyenge rajtja, az 5 másodperces időbüntetése, valamint az is, hogy csapattársa, Valtteri Bottas mögött is időt veszített. Az időmérőkön pedig továbbra is a Mercedes tempója a mérce, eddig mindhárom futamon a pole pozícióból indulhattak.

Egyelőre úgy tűnik, Vettel és Hamilton szoros csatát vívhat a világbajnoki címért Forrás: AFP/Andrej Isakovic

A papírforma alapján a Mercedes az Orosz Nagydíjon is esélyesebbnek tűnik. Szocsiban nehezebb előzni, mint Kínában és Bahreinben, ezért nagyobb szerepe lesz az időmérős teljesítménynek. Az elmúlt évek alapján a stratégiával sem lehet sokat variálni, eddig minden futamon az egykiállásos taktika bizonyult a legjobbnak. A motorerő jobban befolyásolhatja a végeredményt, mint Bahreinben, ami szintén a Mercedesnek kedvezhet, ahogy az időjárás is: a szahíri hőséget hátrahagyva a hűvösebb orosz tavaszba érkezik meg a mezőny, a hétvége során végig 21-22 fok körüli hőmérsékletre kell számítani, a Ferrari pedig általában a forróbb versenyeken van igazán elemében. Ettől függetlenül persze nem lehet leírni Vetteléket - az első három futam alapján a Ferrari az idén valóban méltó ellenfelei a Mercedesnek, és ismét mindent beleadnak majd, hogy hasznot húzzanak a címvédő istálló hibáiból.

HOGY BUKOTT EL A MERCEDES BAHREINBEN? Hamilton-büntetés: jogos volt, ezen múlt a győzelem?

A Mercedes mindenesetre elismerte, hogy

a 2014 és 2016 között tartó egyeduralma az idei szezonban véget ért.



Toto Wolff nem tagadja, hogy nehéz volt elviselni az eddigi két vereséget, de hisz az újabb visszavágásban. "A Forma-1-nek valószínűleg jó, hogy ha küzdelem alakul ki a Ferrari és a Mercedes között, amire sportemberként kell tekintenünk. Harcban állunk velük, ez van, hiába szar érzés! - mondta. - Megváltoztak a körülmények. Az elmúlt három évben a csapaton belül volt harc, ez alapján alakítottuk a gondolkodásmódunkat. Új helyzet állt elő, és biztos vagyok benne, hogy jól fogjuk kezelni."

Változik-e az erősorrend a bahreini teszt után?

2017 első szezon közbeni tesztjét a Bahreini Nagydíj után rendezték, a csapatoknak két napjuk volt arra, hogy tét nélkül gyakoroljanak a sivatagi pályán. A teszten egyik csapatnak sem az volt a célja, hogy megfussa a lehető leggyorsabb köridőt, az élen végző Bottas legjobb eredménye is másodpercekkel elmaradt a versenyhétvégén felállított új körrekordtól. A csapatok az új alkatrészek próbálgatására, a gumik tesztelésére és a megbízhatóság javítására koncentráltak, és megpróbáltak minél több időt a pályán tölteni - ebben a Vettellel és Antonio Giovinazzival tesztelő Ferrari járt az élen, ők több mint 1300 km-t teljesítettek a két nap alatt.

OLVASNIVALÓ A bahreini teszt összesített eredményei

A Mercedes elsősorban a gumikezelés terén próbált fejlődni, a Red Bull az aerodinamikára összpontosított, a Haas új fékeket tesztelt, a Renault pedig egy új, a korábbinál 6 kg-mal könnyebb MGU-K egységet szerelt a hajtásláncába, amelyet a pozitív teszteredmények után Szocsiban már élesben is szeretnének bevetni, miután az első versenyeken a tavalyi egységet kellett használniuk. Noha a legtöbb istálló kisebb-nagyobb fejlesztésekkel készül az Orosz Nagydíjra, nem valószínű, hogy ennek számottevő hatása lesz az erősorrendre. A nagyobb fejlesztési csomagokat a legtöbben későbbi futamokon tervezik bevetni, és a a fejlesztések a szezon korai szakaszában még főleg a megbízhatóságra irányulnak, mint a McLaren-Honda új MGU-H egysége, amelyet már Szocsiban megkap mindkét pilóta.

Csak három csapat kiváltsága a dobogó?

Az idény első három futamán csak a Ferrari, a Mercedes és a Red Bull pilótái állhattak fel a pódiumra, ami az idénynek ebben a korai szakaszában még nem is lenne szokatlan. Egyre többen gondolják azonban úgy, hogy a többi istállónak a szezon végéig sem lesz esélye arra, hogy bármikor beleszóljon a három nagy istálló küzdelmébe. Noha a pontszerzésre az idén szinte mindenkinek van reális esélye, a dobogós helyezések elérhetetlennek tűnnek az élcsapatoktól látványosan leszakadt középmezőny számára. "A középmezőny csapatai elég közel vannak egymáshoz, de valóban jelentős a lemaradás a nagy hármas mögött – nyilatkozta a Haas csapatfőnöke, Günther Steiner. – A nagy csapatok, különösen a Mercedes és a Ferrari sokkal előrébb tart a többieknél. A Red Bull is, de szerintem ők kicsit mögöttük vannak. Hogy ez megváltozik-e? Remélem, igen, de attól félek, hogy ez az egész szezon során így marad."

Nagy a szakadék a Red Bull mögött Forrás: DPPI/Antonin Vincent

Sokan tartottak attól, hogy a komoly szabályváltozások miatt az egész mezőny szétszakad, és az élen is óriási különbségek lesznek a csapatok között, de ez szerencsére nem következett be - a Ferrari jóval közelebb került a Mercedeshez, mint a korábbi években, és a Red Bullnak is van keresnivalója, bár ők egyelőre csak a számukra kedvező körülmények esetén tudnak beleszólni a dobogóért folyó harcba.

A három istálló mögött tényleg nagy a szakadék, az időmérőn például csak akkor kerülhetnek be mások az első három rajtsor valamelyikébe, ha az élcsapatoknál probléma adódik. A Red Bull műszaki hibáit kihasználva Ausztráliában Romain Grosjean a Haasszal, Kínában Felipe Massa a Williamsszel tudott a 6. helyre kvalifikálni, de a lemaradásuk 1,8, illetve 1,9 másodperc volt a pole pozícióhoz képest. Bahreinben Nico Hülkenberg hívta fel magára a figyelmet a 7. rajthelyével és a mindössze 1 másodperces lemaradásával, de a futamon visszaesett a Renault gyengébb versenytempója miatt. A középmezőnyben viszont valóban óriási csata zajlik a pontszerző helyekért, és a Manor kiesésével, valamint a Sauber megerősödésével

a mezőny vége már nem különíthető el élesen,



az időmérőkön például mindenki joggal reménykedhet a Q2-be kerülésben.

Mennyit érnek a Honda fejlesztései?

A McLaren-Honda mind a téli teszteken, mind az első három futamon rendkívül megbízhatatlannak bizonyult, eddig Fernando Alonso és Stoffel Vandoorne is csak egyszer ért el a kockás zászlóig. A bahreini hétvégén mindketten a hőenergiájú motorgenerátor, az MGU-H miatt küszködtek - Alonso autójában az időmérőn ment tönkre a hajtáslánc-egység, ezért ki sem tudott hajtani a pályára a Q2-ben, újonc csapattársa pedig még rosszabbul járt: már a szabadedzéseken is meggyűjt a baja az MGU-H-val, a futamon pedig rajthoz sem tudott állni az újabb meghibásodás miatt.

A Honda a bahreini teszten egy frissített hajtásláncot vetett be, de az első napon nem sokra mentek vele, a tesztpilóta Oliver Turvey mindössze 2 kört tudott megtennie, mielőtt lerobbant az autója az ERS meghibásodása miatt. A szerdai tesztnap azonban meglepően simán zajlott a McLaren számára, Stoffel Vandoorne gond nélkül tett meg 81 kört, és ezzel komoly fejtörést okozott a főnökeinek. A csapatnál ugyanis értetlenül állnak a második napon tapasztalt megbízhatóság előtt, mert a keddi problémák után nem változtattak a motoron.

Eric Boullier szerint érthetetlen, miért működött minden "tökéletesen", ÉS hozzátette, hogy a csapat dolgát bizonyos szempontból nehezíti a hibátlan tesztnap, hiszen nem jutottak előrébb a meghibásodások kivizsgálásával kapcsolatban.

A Honda mindenesetre Oroszországban egy frissített MGU-H egységgel szereli fel Alonso és Vandoorne autóját, és nagyon bíznak benne, hogy idén először mindkét autójuk célba érhet. Az idény negyedik futamán a belga már a negyedik MGU-H-t fogja használni - a következő egység beszereléséért büntetést kap majd -, Alonso pedig a harmadiknál tart. Vandoorne ennek ellenére bízik benne, hogy a legújabb megoldással sikerült kiküszöbölniük a Bahreinben látott hibákat. "Nagyon biztató teszten vagyunk túl - jelentette ki. - Szükségünk volt erre a két napra, rengeteg hasznos információt gyűjtöttünk, és már tisztábban látjuk, milyen irányba kell fejlesztenünk az egész csomagunkat. Sokkal optimistábbak vagyunk a szocsi verseny előtt, mint a bahreini futam vasárnapján."



Biztató teszten van túl a McLaren Forrás: DPPI/Dppi

Befolyásolja-e a stratégiákat az ultralágy gumi?

Az idei szezonra tartósabb gumikat készítő Pirelli az Orosz Nagydíjon változtatott a tavalyi gumiválasztásán, és idén a három legpuhább keveréket - a lágy, a szuperlágy és az ultralágy gumikat - viszik el Szocsiba. Ez logikus döntés volt azok után, hogy az abroncsokkal rendkívül kíméletes, sima aszfalton már tavaly sem mutatkozott igény a közepes keverékű abroncsokra. Bár az idei gumik lassabban használódnak el, és a Pirelli szerint az ultralágy abroncsok is remekül bírják majd a hétvégét, a gyártó szerint a stratégiában hozhat némi változást a leggyorsabb keverék bevetése. Az első három orosz futamot meglehetősen egyhangú taktikával teljesítették a csapatok, szinte mindenki az egy bokszkiállás mellett döntött. A három év alatt mindössze háromszor fordult elő, hogy valaki két kerékcserével is pontot tudott szerezni, de ők is kényszerből álltak ki újra a bokszba.

"A kétnapos bahreini teszt után érdekes lesz látni, a begyűjtött információkat hogyan hasznosítják a csapatok a pályán, és hogyan bánnak majd a gumikkal Oroszországban - nyilatkozta a Pirelli versenyzési részlegét irányító Mario Isola. - A pálya gumikímélő jellege és a tartósabb gumik miatt papíron egykiállásos versenyre lehet számítani, de most fogjuk először bevetni az ultralágy gumikat, és nem tudhatjuk biztosan, hogy ez - az új generációs autókkal együtt - milyen hatással lesz a taktikára. A három lágy keverék között egyébként viszonylag kicsi a teljesítménykülönbség, ezért mindhármat be lehet vetni a versenyen."

A hétvége programja

2016. április 28., péntek

10.00-11.30 1. szabadedzés

14.00-15.30 2. szabadedzés

2016. április 29., szombat

11.00-12.00 3. szabadedzés

14.00-15.00 Időmérő

2016. április 30., vasárnap

14.00 Orosz Nagydíj

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!