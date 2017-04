Ecclestone nem hiszi, hogy a Ferrari világbajnok lehet

Az F1 tiszteletbeli elnöke szerint senki sem ért egyet vele az F1 történetének legjobb versenyzője kapcsán, és elárulta, szeretné-e, hogy a Ferrari nyerjen az idén.

Leváltása után egy ideig hallgatott, de a Bahreini Nagydíj óta ismét egyre több interjút ad Bernie Ecclestone, az F1 korábbi ügyvezetője és jelenlegi tiszteletbeli elnöke. Ezúttal a Top Gearben Eddie Jordannek mondta el, hogy még mindig nem tudja, mi is igazából a feladata, ismét tagadta a régi legendát, hogy ő tervelte ki a nagy angliai vonatrablást, és elárulta, hogy a Ferrarit szeretné világbajnoknak látni.

„Igazából nem kellene ezt mondanom, de remélem, hogy igen, viszont nem hiszem, hogy összejön nekik – mondta. – Az évek során bajban lettünk volna, ha elvesztettük volna a Ferrarit. A Forma-1 egyenlő a Ferrarival, és a Ferrari maga a Forma-1.”

Az idén a Ferrari végre megcsinálja? Forrás: DPPI/Florent Gooden

Ecclestone bő 40 évig irányította az F1 kereskedelmi és üzleti ügyeit, ennek részeként természetesen belefolyt a versenyek és az átigazolások alakulásába is. Láthatatlan kézként segítette, hogy a legjobb pilóták mindig versenyképes autóba üljenek, és sok legendás világbajnoki párharcot is megélt, amelyek gyakran az utolsó versenyig tartottak. Jordannek tagadta, hogy valaha is csalt volna.

„Én egyáltalán nem – felelte, amikor Jordan azt kérdezte tőle, hogy csalt-e. – A csapatok talán igen, de én nem. Az lehet, hogy a csapatok titokban összebeszéltek, felosztották egymás között a pénzt, és megoldották, hogy így legyen, de én erről nem tudok. Egyszerűen mázlim volt.”

Ecclestone szerint Prost volt az F1 történetének legjobbja Forrás: AFP/Rodolfo Del Percio

A brit üzletember az ’50-es években maga is megpróbálkozott a versenyzéssel, de nem volt sikeres, inkább menedzserként, csapattulajdonosként, majd az egész F1 karmestereként futott be. Több legendás pilótát is fiaként szeretett, ezért mindig érdekes kérdés, hogy ő kit tartott a legjobbnak. Egy olyan pilótát emelt ki, akivel papíron nem dolgozott együtt soha.

Ezzel soha, senki sem értett egyet velem, de szerintem Alain Prost volt a legjobb pilóta – mondta a négyszeres világbajnokról, aki Niki Lauda és Ayrton Senna oldalán is versenyzett. – Neki mindig volt versenytársa a csapaton belül is, két világbajnoki címet is elvesztett kis különbséggel és balszerencsével. Őt kellene a legjobbnak tartani.”

Hamilton a legjobb Ecclestone szerint Forrás: Daimler

Jordan végül arra kérte Ecclestone-t, hogy egy szóval jellemezzen F1-es fogalmakat. A Ferrarit „különlegesnek” nevezte, a McLarenről úgy tartja, hogy „nagyon igyekeznek”, Max Verstappen szerinte „biztosan világbajnok lesz, és Lewis Hamilton a legjobb dolog, ami réges-régóta a Forma-1-gyel történt, szuper nagykövet, az elmúlt tíz év legjobb versenyzője.”

A Bild am Sonntagnak adott interjújában azt is kijelentette, hogy „Lewis lesz a világbajnok, bár boldog lennék, ha Vettelnek sikerülne, mert a barátom, de meg fog változni a helyzet” – utalt arra, hogy három futam után meglepetésre, 7 pont előnnyel a német vezeti az egyéni világbajnokságot.

Ecclestone szerint jó lenne, ha a Ferrari nyerne, de nem számít erre Forrás: AFP/Karim Sahib

„Hamilton hihetetlenül tehetséges, és sokkal nyugodtabb az idén, jobban is élvezi a versenyzést. Az elmúlt években mindig azt hitte, hogy a csapata nem támogatta eléggé, mert (Nico Rosberg) német pilóta volt egy német csapatban. Ez persze nonszensz volt, de a gondolat már elillant a fejéből, és a nyomás is kisebb rajta.”

A brit azt mondta, nem tudja, hogy Valtteri Bottas jó utódja-e Rosbergnek, de hozzátette, „úgy gondolom, a csapat jobban örülne, ha Lewis lenne a világbajnok, már csak a tavaly történtek miatt is.” E téren viszont Vettellel is meg kell küzdenie, aki Ecclestone szerint „lenyugodott, feldolgozta a sokkot. Amikor a Ferrarihoz ment, azt hitte, rögtön világbajnok lesz, ami nem jött össze neki, de ezen már túltette magát.”

