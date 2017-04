A többi F1-es csapat segítheti ki a Hondát

Csütörtökön a McLaren felszólal a Stratégiai Munkacsoport ülésén a Honda megsegítése érdekében, és az FIA is méréseket tervez. Egyhangú támogatás esetén felzárkóztathatják a küszködő gyártót.

Minden előzetes várakozást alulmúl a Honda idei F1-es erőforrásának teljesítménye. A korábban sikeres gyártó 2015-ben tért vissza az F1-be a McLaren partnereként, egy évvel az aktuális motorformula bevezetése után. Az első szezon során arcpirító eredményeket értek el, tavaly viszont rendszeresen bejutottak a Q3-ba és pontokat is gyűjtöttek.

Az idei évre teljesen új koncepciójú erőforrást készítettek, de már három futam elteltével elhasználták a rendelkezésre álló alkatrészkvóta nagy részét, így akár már a hétvégi Orosz Nagydíjon rajtbüntetéseket kaphatnak az engedélyezetten felüli cserék miatt. Eric Boullier, a McLaren versenyigazgatója személyesen is felszólal a Honda érdekében a Stratégiai munkacsoport csütörtöki ülésén.

Az idén egyelőre csak küszködnek Forrás: Honda

„Ezt szóba kell hozni – utalt a Honda helyzetére. – Nem vagyok biztos abban, hogy mindenki szeretné, hogy jobb erőforrásunk legyen, de szerintem sportszerűbb lenne az F1, ha mindenkinek egyenlő esélyei lennének. Nem azt mondom, hogy segítsenek azért, hogy legyőzhessük a legjobb erőforrást, hanem azért, hogy 3 tizedmásodperces teljesítményen belülre kerüljünk.”

Ez szerintem igazságosabb lenne, és jót tenne a Forma-1-nek.”

Vonzóvá tenné az F1-es részvételt további autó és motorgyártóknak, és a rajongók is sokkal szorosabb versenyzést láthatnának a pályán. Ez így minden feltételnek megfelelne, kivéve azt, hogy ez egy versengő közeg, és tudom, hogy sokan nem akarják látni a sikereinket.”

Nem sokan látják az autó hátulját Forrás: Steven Tee/LAT

Az FIA korábban megállapodott a gyártókkal, hogy megpróbálják kiegyensúlyozni az erőforrások teljesítményét. A szövetség az első három futam adatai alapján felméri a motorokat, és ha a barcelonai pályán végrehajtott szimulációk alapján körönként 0,3 másodpercnél nagyobb eltérést mérnek, felkérik a Stratégiai munkacsoportot, hogy lépjenek közbe.

Nem világos azonban, hogy mit tehetnek, hiszen minden érintett egyhangú beleegyezésével is csak az várható, hogy elengedik a Honda rajtbüntetéseit, de még ehhez is nagy jóindulat kellene, hiszen a munkacsoportban jelenlévők között akadnak olyan szereplők, például a Williams vagy a Toro Rosso érdekeit is képviselő Red Bull, akiknek bevételkiesést okozhat a McLaren formajavulása.

