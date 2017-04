Hamilton: Jó lenne a McLaren és a Williams ellen harcolni

A háromszoros világbajnok szeretne még a pályafutása vége előtt megküzdeni az F1 történelmi csapataival. A régi nagyok évek óta esélytelenek a győzelmekre.

A Ferrari feltámadásával a klasszikusokat idéző világbajnoki csata van kibontakozóban az F1-ben, hiszen az olasz istálló és a Mercedes küzdelme két nagy múltú márka versengését hozza el. A modernkori Ezüstnyilat vezető Lewis Hamilton azonban szeretné, ha a sport történetének további jeles képviselői, a Williams és a McLaren is felzárkózna hozzájuk, még a pályafutása vége előtt.

Hamilton a McLaren színeiben mutatkozott be az F1-ben. Ron Dennis és a wokingi vállalat gondozta az előmenetelét, gyerekkori hőse Ayrton Senna volt, de később nem tudott kijönni Dennisszel, és az eredmények is elmaradtak, ezért 2012 végén elhagyta a McLarent, és a csapat az óta a dobogóra is alig jutott fel.

Szeretne a többi nagy csapattal is küzdeni Forrás: AFP/Andrej Isakovic

A Williams alapvetően a Renault 1997 végi távozását szenvedte meg, ekkor világbajnoki címvédőből visszaestek a középmezőnybe, bár 2000 és 2005 között volt egy sikeres időszakuk a BMW-vel, 2003-ban a világbajnoki címért is küzdöttek, de összerúgták a port a bajor gyártóval, és később csak Pastor Maldonado révén arattak egy meglepetésgyőzelmet a 2012-es Spanyol Nagydíjon.

„Elszomorít, ha elnézem, milyen gazdag hagyományú csapatok versenyeznek az F1-ben, például a Williams és a McLaren, de ők nincsenek ott az elején – mondta Hamilton. – A Williams hosszú éveig a csata részese volt, aztán nagy visszaesést éltek át, és most a McLaren is.”

1991-ben még a Williams Renault és a McLaren Honda is csatázott az F1-ben Forrás: Williams F1

„A Ferrari, a Mercedes és a McLaren iránt nagyon lelkesedtek a pilóták a történük és bajnoki címeik miatt, amióta én Forma-1-et nézek.”

Hamilton 2014 és a 2016 vége között gyakorlatilag csak a volt csapattársával, Nico Rosberggel küzdött a győzelmekért



és a világbajnoki címekért, de az idei szezon elején többször is elmondta, hogy az idei sikereit értékesebbnek tartja, mert a Ferrari és Sebastian Vettel ellen is meg kell küzdenie. Most elárulta, szeretné, ha tovább bővülne az ellenfelei köre.

„Remélem, hogy a Forma-1-ben hátralévő időm alatt a Williams és a McLaren is felzárkózik hozzánk, és az élcsapatok valóban az élvonalat képviselik majd. Ez varázslatos lenne. Bízom abban, hogy ők is beszállnak valamikor a küzdelembe.”

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!