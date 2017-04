Akinek még a hazájáról is Vettel jut eszébe

Danyiil Kvjat már viccelődve tekint vissza a tavalyi Orosz Nagydíjra, ami majdnem véget vetett az F1-es pályafutásának. Egyre nagyobb támogatásra számít a hazai versenyén.

Mély nyomokat hagyott Danyiil Kvjatban a tavalyi Orosz Nagydíj, de nem azért, mert másodszor is részt vehetett hazai versenyén, hanem azért, mert kétszer is nekiment Sebastian Vettelnek, aki végül a falban kötött ki, és válogatott káromkodásokkal ostorozta ellenfelét. Kvjat a Szocsiban rendezett verseny előtt is keresztbe tett Vettelnek, a német pilóta akkor azt mondta, ellenfele úgy jött, mint egy torpedó.

Oroszországban Vettel felkereste a Red Bull bokszfalát, és azt javasolta korábbi csapatának, hogy beszélgessenek el Kvjattal. Helmut Marko végül úgy döntött, hogy menesztik az orosz pilótát, és lefokozták Max Verstappen helyére, aki a következő, Spanyol Nagydíjon rögtön győzni is tudott. A történtek majdnem megtörték Kvjatot, de ma már mosolyog az egy évvel ezelőtti eseményeken.

„Az első dolog, ami Oroszországgal kapcsolatban eszembe jut, az Sebastian. Mármint Sebastian Vettel. Az a hobbim, hogy megtorpedózom őt! – mosolygott. – Oké, jól van, csak viccelek!”

Vegyük komolyabban a dolgot. Talán, először is az 1-es kanyar előtti fékezés jut eszembe.”

„Ez mindig is különleges hétvége a számomra. Mindkétszer remekül alakult az időmérőm, de a tökéletes versenyt még nem tudtam összerakni. Az idén szeretném ezt is megvalósítani. 2015-ben itt értem el a legjobb rajthelyemet, az 5. pozíciót a Toro Rossóval. Kellemes pillanat volt, szívesen emlékszem rá.

Kvjat szerint tavaly – bizonyára az ütközéstől eltekintve – jobban sikerült a versenye az időmérőnél, ezt szeretné az idei évre is átmenteni, kiegészítve a 2015-ös időmérőn nyújtott teljesítményével.

Az első, 2014-es Orosz Nagydíj óta a Forma-1 mindenképpen nagyot nőtt Oroszországban. A hazámnak nagy lépés, hogy saját versenye van. Évről évre egyre több szurkoló látogat ki, és már látható, hogy sokkal nagyobb az érdeklődés a sport iránt. Nagyszerű itt versenyezni. Mindig érzem az orosz szurkolók erős támogatását, és ebből szeretném a legtöbbet kihozni.”

