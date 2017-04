Extrém versenystratégiák jöhetnek az Orosz Nagydíjra

Lewis Hamilton bízik abban, hogy a Mercedes sikere nem a gumikon fog múlni, Sebastian Vettel pedig hiszi, hogy a Ferrari a hűvösben is működni fog. Romain Grosjean sajátos stratégiát ígért.

Különleges versenyt hozhat a jövő hétvégi Orosz Nagydíj, hiszen a bahreini helyszínnél hűvösebb idő várható, és a Szocsiban lefektetett aszfalt a szokásosnál simább, így jóval kevésbé terheli meg az abroncsokat, mint egy átlagos pálya. E két szempont teljesen felboríthatja a küzdelmet.

Lewis Hamilton még Bahreinben azt mondta, hogy a sima aszfaltnak köszönhetően hosszabba etapokat is teljesíthetnek, és még a tesztelés előtt elismerte, reméli, hogy a gumihasználat helyett az autó nyers tempójára támaszkodhatnak az idén felzárkózó Ferrari ellen.

Extrém stratégia dönthet közöttük? Forrás: Picture-Alliance/AFP/usage worldwide/Hz

Sebastian Vettel elsősorban abból tudott profitálni, hogy a Ferrari a futamokon kíméletesebb az abroncsokkal, és ha jól időzített bokszkiállással az élre tudott állni, akkor meg is tartotta a vezetést. Ez az idén csak Kínában nem sikerült, ahol jóval hidegebb volt Ausztráliánál és Bahreinnél, de Vettel nem tart attól, hogy a Ferrari csak a forróságban működik.

Szerintem megoldjuk. Kínában is sikerült, pedig elég hűvös volt, úgyhogy szerintem minden oké lesz. Meglátjuk. Nem is láttam még előrejelzést, de azok is változni szoktak. Majd kiderül, ha odaérünk.”

Az aszfalt felülete sok kérdőjelet hordoz a mezőny számára. Romain Grosjean rámutatott, hogy akár extrém bokszstratégiák is előkerülhetnek a versenyen, és az időmérő alakulását is befolyásolhatja, hogy nem úgy kell használni az abroncsokat, ahogy például Bahreinben tették.

A Haas is készül a sajátos oroszországi aszfaltra Forrás: AFP/William West

„Minden körben nyomni fogjuk! – mondta Grosjean, amikor a hétvégével kapcsolatos várakozásairól kérdezték. – 50 körös lesz az első etapunk, aztán megyünk még 5 kört a szuperlágyakkal! – tette hozzá.

Az időmérőről úgy vélte, hogy „trükkös lesz”, mert „a kivezető kör kulcsfontosságúnak ígérkezik.”

Elárulta, a szezon előtt attól tartottak, hogy mennyire lesz nehéz a megfelelő működési tartományba hozni a gumikat, de Ausztráliában és Kínában ez nem volt probléma, Bahreinben pedig még óvatosnak is kellett lenniük.

„Bahreinben nagyon lassú kivezető körre volt szükségünk, ami az utolsó kanyarban kisebb káoszt eredményezett. Oroszországban a felvezető körben kicsit keményebben kell majd hajtanunk, úgyhogy remélhetőleg minden rendben lesz.”

