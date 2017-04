A Red Bull még mindig szabadulna a Renault-tól

Helmut Marko megint kilátásba helyezte, hogy a Red Bull elhagyja a Forma-1-et, ha nem tudnak olyan, független gyártó által készített motorhoz jutni, ami olcsóbb és versenyképesebb.

Még mindig független motorszállítót, olcsóbb és versenyképesebb erőforrásokat követel a Red Bull a Forma-1-be, ezúttal a következő, 2021-ben esedékes szabályváltozások alkalmával. Az FIA nemrég egyeztetést szervezett a jövő F1-es motorjáról, és megállapodtak abban, hogy költséghatékonyabb, egyszerűbb, de a jelenleginél is erősebb motorok váltják a most használt V6-os turbókat.

Ezzel kapcsolatban Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója az F1 hivatalos weboldalának leszögezte, hogy továbbra is független gyártót akarnak látni a sportban, legkésőbb 2021-től, ellenkező esetben ismét napirendre kerül, hogy a vállalat elhagyja a Forma-1-et. Ez legutóbb 2015-ben volt napirenden, amikor a csapat kirúgta az akkor gyengélkedő Renault-t, de senki mástól nem tudtak motort szerezni.

„Legkésőbb 2021-ben független motorszállítónak kell az F1-be érkeznie – közölte Marko. – Ez több mint szükséges, és a motornak is egyszerűnek, hangosnak, és 10 millió (eurónál) olcsóbbnak kell lennie.”

„Egy sokkal kevésbé kifinomult motorról beszélünk, mint amit most használunk, egy egyszerű versenymotorról. Ilyet sok cég tudna szállítani. Azt várjuk, hogy az új tulajdonos együttműködik az FIA-val, és legkésőbb a szezon végéig megoldást találnak. Ha ez nem történik meg, az F1-es részvételünk nincs biztonságban.”

A Red Bull 2007 óta használja a Renault motorjait, és legnagyobb sikereiket akkor érték el, amikor az F1-ben 2009 és 2013 vége között tiltott volt a motorfejlesztés, ráadásul a szingapúri csalás után a Renault visszavonta a gyári csapatát is. A francia gyártó 2014-től, a hibrid korszakban nem tudta felvenni a lépést a Mercedesszel és a Ferrarival, ezért a Red Bullnál 2015-ben betelt a pohár.

A csapat mindent megtett, hogy szakítsanak a Renault-val, a szerződést is felbontották, de a többi gyártó nem volt hajlandó motort szállítani nekik, ezért kénytelenek voltak újra megállapodni a franciákkal, és immáron TAG-Heuer néven továbbra is az ő erőforrásaikat használják. Kiprovokálták azonban, hogy a Renault újraindítsa a gyári istállóját, ami az idén fejlődésnek is indult.

Az FIA piackutatást is végzett a potenciális, független gyártók körében, de a 2017-2019 közötti időszakra végül nem írták ki a tendert. Az aktuális szabályokhoz a Cosworth, és a később részben a Mécachrome tulajdonába kerülő PURE is készített terveket, de ügyfelek és befektetők híján mindkét gyártó leállt a munkával.

