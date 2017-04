Hamilton a műszaki hiba ellenére is az élen végzett

Folytatódott a Ferrari-Mercedes csata, a háromszoros világbajnok a Scuderia újoncát verte az első bahreini tesztnapon. Sebastian Vettel túlórázott, és holnap is munkába áll.

Komolyan veszi a bahreini tesztet a Mercedes, ami ma Lewis Hamiltont, holnap Valtteri Bottast ülteti autóba annak érdekében, hogy javítani tudjanak a gumik kezelésén, és a tempójukon, elsősorban sok üzemanyaggal a tankban. Hamilton napja nem indult zökkenőmentesen, egy elektromos csatlakozó szétcsúszott az autóján, ezért már 15 perc után trélerre került a Mercedes.

Hamilton eleinte hosszabb etapokat teljesített, az utolsó órában viszont lágy gumikon érte el a nap legjobb körét, amivel bő 6 tizedmásodperccel gyorsabbnak bizonyult a Ferrarinál tesztelő Antonio Giovinazzinál. Az olasz pilótát fejlesztési feladatokkal bízták meg, de ezúttal egy másik Ferrari is pályára lépett, ami Sebastian Vettellel a volán mögött a Pirelli számára végzett gumitesztet.

Hamilton Bahreinben Forrás: DPPI/Florent Gooden

Vettelnél sem ment minden rendben: motorhiba miatt időt vesztett, de a csapatok beleegyezésével este 9 óráig próbálgathatta a 2018-as gumik prototípusait, így be tudta hozni a lemaradást. Szintén az erőforrás hátráltatta Daniel Ricciardót, ráadásul az ő autójában csak éjszaka cserélik ki a meghibásodott motort, így aerodinamikai mérésekre és gumitesztekre volt elég a mai napja.

Az aero részleg számára hasznos volt a mai nap, az első órában sok adatot gyűjtöttünk, és minden a terv szerint alakult – mondta Ricciardo. – Utána a lágy gumival is megtettünk néhány etapot, néhány mechanikai beállítást is megváltoztattunk, ami igen érdekes volt, majd a szuperlággyal teljesítettem néhány kört. Néhány dologra rájöttünk, hiszen most nagyobb módosításokra is volt idő a beállítások terén. Terveztünk még néhány hosszabb etapot, de ezt a motorhiba megakadályozta.”

A Renault erőforrás a Toro Rossóval is kiszúrt, ahol szokatlan módon nem egy saját nevelésű pilóta, hanem az F2-ben versenyző Sean Gelael kapott lehetőséget. Az indonéz pilóta a délután során is okozott egy piros zászlós fázist, majd a mai köridőtáblázat 8. helyére ért oda. A motorhibák sorából a Honda sem maradhatott ki:

a McLaren tesztmotorja először 2 installációs kör után adta meg magát, majd Oliver Turvey összesen 17 kört tudott megtenni az autóval, de simán az utolsó lett.

Fontos napon van túl a Haas csapat, ami az eddig használt Brembo fékek helyett kipróbálta a Carbone Industries termékeit, ezzel próbálnak úrrá lenni a lassan másfél éve húzódó megbízhatósági és vezethetőségi kálváriájukon. Romain Grosjean gyorsabb volt a fél-fél napot vezető Felipe Massánál és Lance Strollnál, a két Williams közé Nico Hülkenberg ékelődött be.

Grosjean a tavalyi Brazil Nagydíjon már kipróbálta a Carbone Industries fékjeit, de a teszt előtt azt mondta, a Brembótól nemrég kapott fejlesztések is hozzájárultak ahhoz, hogy Bahreinben pontokat tudott szerezni.

Az előzetes tervek szerint a Renault kipróbálta az MGU-K egység módosított változatát azzal a céllal, hogy lehetőleg már a jövő hétvégi Orosz Nagydíjon bevessék. Az új változat összesen 6 kg-mal könnyebb a Bahreini Nagydíjon is használt verziónál, ezért mindhárom renault-s csapat számára fontos lenne mihamarabb váltani az új alkatrészre.

