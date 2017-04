A Bahreini Nagydíjon a körülmények összejátszottak a Mercedes ellen, miközben Vettel és a Ferrari ismét megmutatta, hogy az idén minden lehetőségre kíméletlenül lecsapnak. De Hamilton akciója a bokszbejáratnál tényleg a győzelmébe került? Stratégiai elemzés.

Hamilton egyelőre jobban élvezi a szoros párharcot, mint amennyire a vereségek bosszantják, de vajon meddig marad ez így? Forrás: DPPI/Florent Gooden

Ha a Bahreini Nagydíj nem ébresztette rá a Mercedes vezetőit, hogy nagyobb sebességre kell kapcsolniuk, mivel az eddigi, jól bejáratott modus operandijuk már nem elég a győzelemhez, akkor semmi nem fogja. A szezon harmadik versenyét nem azért bukták el, mert lassúak voltak. Épp ellenkezőleg: gyorsabbak voltak a Ferrarinál, csak menet közben egyszerűen rossz döntéseket hoztak, és közben a szerencse is elpártolt tőlük. Ezt a futamot az elmúlt három évben még így is simán megnyerték volna, de többé nem elég nagy az előnyük ahhoz, hogy beleférjenek az ilyen stratégiai és operatív hibák, még ha önmagukban, külön-külön jelentéktelennek tűnnek is.

Bahreinben több kritikus pillanat volt, amikor az ő javukra dőlhetett volna el a küzdelem. Az első mindjárt a legelején jött el. Ha Lewis Hamilton lerajtolja Valtteri Bottast, utána valószínűleg könnyedén elgaloppozik a távolba, és a csapattársa az ellenfeleit tartja fel hosszú körökön át. Ehelyett az első kanyarhoz közeledve túlságosan a pole-ból induló Bottasra koncentrált, és ezzel lehetővé tette Sebastian Vettel számára, hogy kívülről felzárkózzon mellé a féktáv előtt.

„Azt hiszem, többé-kevésbé mindannyiunk rajtja egyformán sikerült. Az enyém talán eredetileg egy hajszállal jobban, mint Lewisé, ezért egymás mellé kerültünk – magyarázta Vettel. – Az ő autójuk azonban borzasztóan hosszú, úgyhogy sokáig tartott, mire teljesen felzárkóztam hozzá, viszont előnyben voltam, mert előttem szabad volt a pálya, míg Lewis egy kicsit beszorult Valtteri mögé. Így a féktávon óriási kockázatot vállalva ugyan, de meg tudtam előzni őt.”

Hamilton tőle szokatlanul korán fékezett az első kanyarnál – talán amiatt is, hogy neki Bottas szélárnyékában nem segített annyira a célegyenesben fújó erős szembeszél, mint Vettelnek, aki egyébként az elmondása szerint a holtterében volt, ezért nem is látta. A lényegesek azonban a következmények voltak: Hamilton rögtön a legfőbb világbajnoki riválisa mögött találta magát.

A Red Bull az elején ígéretesen gyors volt, de csak azért tudták tartani a lépést a Ferrarival és a Mercedesszel, mert Bottas mindenkit feltartott Forrás: Getty Images / Red Bull Content Pool/Mark Thompson

Ezzel még semmi nem veszett el, csakhogy Bottas az első etapban reménytelenül lassúnak bizonyult. Még Max Verstappent és Daniel Ricciardót is feltartotta, ami – mint utóbb kiderült – nem a Red Bull javuló versenytempójának, hanem a saját problémáinak volt betudható.

A Mercedes generátora elromlott a rajtrácson, ezért a kompresszorral nem tudták beállítani a kerekeiben a nyomást, ami különösen a hátsókban volt magasabb a kelleténél.

Hogy pontosan mennyivel, azt nem tudjuk. Maga Bottas „legalább egy”, a Mercedest irányító Toto Wolff pedig „néhány” psi-ről beszélt, de ez a lényeget tekintve mellékes, mert a csapatok már a Pirelli által előírt minimális nyomást is túl magasnak tartják. A túlfújt hátsó kerekeknek csak a felszíne melegedett fel, a maghőmérsékletük alacsony maradt, így Bottas szerint „úgy viselkedtek, mintha szemcsésednének. Egyszerűen nem működtek rendesen.”

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ezt nem lehetett kizárólag a generátorra fogni, hiszen Bottas a második és harmadik etapban is küszködött a hátsó Pirellik tapadásával, a szuperlágyakéval és a lágyakéval egyaránt. Az első pár kör után elmelegedtek, és ezt sehogy nem sikerült ellensúlyoznia, hiába állítgatta a differenciálművet meg a fékerőelosztást a kormányról. Talán a beállításokkal lehetett a baj: a belső kamerás felvételekből már az időmérőn látszott, hogy Bottas Mercedesének az eleje sokkal jobban harap, mint Hamiltoné. Ez egy mért körben előnyt jelenthetett, a hosszú etapokon viszont hátrányt, mert a túlkormányzottság hamar kinyírta a hátsó gumikat.

A jelek szerint minél lágyabb a keverék, és minél melegebb van, annál rosszabb a Mercedesnek

– ezt a már az előző két versenyen kirajzolódó mintát utóbb Bottas is megerősítette, bár az óvatosság kedvéért csak a saját nevében, nem az egész csapatéban.

Bármi is volt az oka, a Mercedest a generátorral kapcsolatos probléma miatt nem érhette meglepetésként Bottas vergődése a verseny elején. Érthetetlen, hogy miért nem léptek semmit. Ezzel tálcán kínálták az elé vágás lehetőségét a Ferrarinak, ők pedig már Melbourne-ben és Sanghajban is megmutatták, hogy köszönik szépen, ezt ki is használják, amint lehet. Vettelt a 10. kör végén behívták a bokszba.

A Ferrari megint túljárt a Mercedes eszén: a legjobbkor cseréltek kereket Vettel autóján Forrás: © FERRARI MEDIA/© Foto Studio Colombo

Ez persze elméletileg nagyon korán volt. A Pirelli számításai szerint az optimális stratégia az lett volna, ha a 19. körben egy újabb szett szuperlágyra, a 38.-ban pedig egy szett lágyra váltanak, de mivel az első öt helyezett 3 másodpercen belül követte egymást, nyilvánvalónak tűnt, hogy egy korai kerékcsere lavinát indít el, a többieknek is reagálniuk kell rá.

Vettel példáját mégis csupán Verstappen követte egy körrel később, miután ő maga szólt a Red Bullnak a rádión, hogy a Ferrarihoz hasonlóan lépniük kellene valamit. Ha a bokszból kihajtva, pár kanyarral később nem esik ki a hátsó fékek hibája miatt, neki is jó esélye lett volna megelőzni Bottast – és Hamiltont.

A KÍNAI NAGYDÍJ ELEMZÉSE Miért húzott lapot 19-re a Ferrari?

A Mercedes érthetetlen bénultsággal nézte végig a Ferrari és a Red Bull nagyon is kézenfekvő sakklépéseit. A 12. körben talán csak azért nem hívták be Bottast a bokszba, mert látták, hogy Verstappentől már nem kell tartaniuk, Vettel pedig úgyis megelőzte őket. Mégis reménytelenül észszerűtlennek tűnt elnyújtani egy olyan versenyző etapját, aki egy általuk is ismert probléma miatt szenvedett a gumikkal.

Az adatok egyértelműek: Vettel akkor is átvette volna tőle a vezetést, ha a 13. körben nem vetik be a Safety Cart Lance Stroll és Carlos Sainz ütközése miatt.



Mielőtt a 10. kör végén kereket cserélt, Vettel 0,7 másodperces távolságból üldözte Bottast, a bokszból pedig 23,3 másodperccel mögötte, a 12. helyen hajtott ki. Egy kiállás tehát kb. 22-23 másodperc veszteséggel járt, de a hátránya már a következő, vagyis a 11. kör végén is csak 20,8 volt. Az elé vágás mindenképpen működött volna.

A Safety Car azonban kis híján ismét megmentette a Mercedest, akárcsak egy héttel korábban Sanghajban. Amikor az „SC” üzenet felvillant a monitorokon, Bottas előnye Vettellel szemben már csak 16,1 másodpercre rúgott. Ő éppen a 13-as kanyarban járt, a vetélytársa pedig a hátsó egyenes közepén, a 10-es és a 11-es között, beragadva Nico Hülkenberg Renault-ja mögé.

Mivel ilyenkor a versenyzőknek lényegében a Virtuális Safety Car-szabályokat kell betartaniuk, amíg utol nem érik a Safety Cart (pontosabban addig, amíg az SC beküldése után másodszor átszelik a bokszbejárat magasságában húzódó 1. Safety Car vonalat), Vettelnek az élbolynál nagyobb távolságot kellett lassan megtennie. Ezért mire Bottas beért a bokszba, a Ferrari versenyzőjének hátránya megint 21,5 másodpercre duzzadt.

Bottas a Bahreini Nagydíjon kétszer is a csapat utasítására engedte el Hamiltont Forrás: DPPI/Antonin Vincent

A Safety Car fázisban egy kiállás ennél kevesebb veszteséggel járt, Bottas tehát megtarthatta volna a vezetést. Csakhogy a Mercedes garázsában valamiért akadozott az áramellátás, ezért a légkulcsok nem működtek rendesen. Az eredmény? Bottas kerékcseréje 6,2 másodpercig tartott, kb. 3,5 másodperccel tovább a normálisnál (a Red Bull például 2,4 alatt végzett Ricciardo autójával). A finn így is mindössze 1,7 másodperccel Vettel mögött tért vissza a pályára, vagyis a malőr nélkül egyértelműen ő maradt volna az élen, és akkor a Ferrari kezdheti elölről az egészet.

A Mercedesnek mázlija volt a Safety Carral, de pecjhe volt a légkulcsokkal: a rajt és a kihagyott stratégiai lehetőség után ez volt számukra a harmadik kritikus pillanat.

Vettel az élre állva vissza sem nézett többé. Az újraindításnál átélt pár „hajmeresztő” másodpercet, amikor úgy érezte, az erős szembeszél miatt Bottas ráesett a nyakára a célegyenesben, de egy határozott manőverrel visszaverte a Mercedes támadását, és onnan kezdve csak kontrollálnia kellett a tempót. A bahreini győzelem a zsebében volt.

Jogos volt-e Hamilton büntetése?

A Safety Car fázisban lebonyolított kerékcserék során úsztak el Hamilton győzelmi esélyei is, mert Ricciardo akadályozása miatt (lásd a lenti videót!) kapott egy 5 másodperces büntetést, amelyet a következő kiállásánál kellett letöltenie.

A sportfelügyelők szerint Hamilton „túl lassan vezetett a bokszbejáratnál”, amivel megszegte az F1 2017-es sportszabályzatának 27.4-es cikkelyét. Ez meglehetősen általános, egész pontosan így szól: „Soha nem szabad feleslegesen lassan, kiszámíthatatlanul vagy potenciálisan a többi versenyzőt illetve más személyeket veszélyeztetve vezetni.” A 39.5-ös cikkely ugyanezt megismétli a Safety Car fázis idejére is, kifejezetten hozzátéve, hogy a tétel egyformán érvényes a pályán, a bokszbejáratnál és a bokszkijáratnál.

Hamilton nem tagadta, hogy szándékosan maradt le Bottastól. A célja világos volt: ha feltartja a többieket, mindenekelőtt Ricciardót, nem veszít időt hozzájuk képest azzal, hogy várakoznia kell, amíg a csapattársa autóján lecserélik a kerekeket.

Ügyes trükknek tűnik, csak éppen a 2005-ös Belga Nagydíj óta, amikor a McLaren játszotta el ugyanezt, tilos.

Akkor Kimi Räikkönen tartotta fel látványosan a mezőnyt, amíg lezavarták Juan-Pablo Montoya bokszbeállását, de az FIA nem tolerálta a húzást, és a következő versenytől, a Brazil Nagydíjtól kezdve szabálytalannak is minősítették. „Miután a csapatok tájékoztatást kaptak a Safety Car bevetéséről, ha valaki a megítélésünk szerint feleslegesen lassan, a többi versenyzőt potenciálisan veszélyeztetve vezet, azt feljelentjük a sportfelügyelőknél. Ez a pályára, valamint a bokszbejáratra és a bokszkijáratra is vonatkozik” – írták akkor.

Hamilton a bokszbejáratnál feltartotta, de az újraindítás után úgyis visszaelőzte Ricciardót Forrás: Daimler AG/Daimler AG/Wolfgang Wilhelm

Ismerős szöveg? A Renault három versennyel Spa után, a 2005-ös idényzáró Kínai Nagydíjon megpróbálta eljátszani a McLaren-trükköt Giancarlo Fisichellával, őt azonban már megbüntették emiatt.

Hamilton sem számíthatott enyhébb ítéletre. Ráadásul túl feltűnően cikázott és fékezett be Ricciardo előtt, aki pedig elvileg megelőzhette volna, ez ugyanis a bokszbejáratnál lévő 1. és a bokszkijáratnál húzódó 2. Safety Car vonal között még az SC-fázis idején is engedélyezett a Sportszabályzat 39.8/f) cikkelye alapján. A sportfelügyelői ítélet szerint Hamilton

a bokszbejáratnál feleslegesen lassan és kiszámíthatatlanul vezetett, 57 km/ó-ra csökkentve a sebességét, mielőtt a bokszutcába megérkezve 75 km/ó-ra gyorsított, feltartva a 3-as rajtszámú autót.”



A húzás egyébként visszafelé sült el, mert így Ricciardo pont akkor ért oda a Mercedes garázsa elé, amikor Bottast útnak indíthatták volna. Hamilton már ezzel időt vesztett, a légkulcsok pedig még nála sem szuperáltak normálisan, úgyhogy ő is sokáig, 6,4 másodpercig állt, és elbukta a pozícióját a Red Bull-lal szemben. A büntetését tehát értelmetlenül gyűjtötte be, arról nem beszélve, hogy az újraindításnál rögtön visszaelőzte a lágy gumik bemelegítésével küszködő Ricciardót.

Hamilton elismerte, hogy a bokszbejáratnál kialakult helyzet az ő hibája volt. „Öt másodperccel kellett volna lemaradnom. Amikor a különbség 4,7-re nőtt, azt hittem, ráléphetek a gázra, de mire odaértem a bejárathoz, már csak 4 másodperc volt”– magyarázta. Valószínűleg arra akart kilyukadni, hogy ezért fékezett be Ricciardo előtt.

De tényleg ezen bukta el a győzelmet?

Ezek után Hamilton a második etap jó részét a hátsó gumikkal tovább bajlódó csapattársa mögött autózgatva töltötte. Mire Bottas a 27. körben (a Mercedes kérésére) félreállt előle, a hátránya Vettellel szemben már 6 másodperc volt. Ezt a Ferrari versenyzőjének második kiállásáig, azaz a 32. körig ledolgozta 4-re, de a friss gumikon újra Vettel lett a gyorsabb, úgyhogy mire a 41. körben Hamilton is sort kerített a következő kerékcseréjére, csupán 10 másodperc maradt az előnyéből. A vezetést semmiképpen nem tarthatta volna meg.

Egy kép többet mond ezer szónál: Bottasnak el kellett gondolkodnia, hogy a pole megszerzése után miért vált mellékszereplővé a versenyen Forrás: DPPI/Antonin Vincent

A büntetés miatt azonban a szabályoknak megfelelően 5 másodpercig várakoznia kellett, mielőtt a szerelői hozzányúlhattak az autójához. A Mercedesnek ezúttal nem akadt gondja a stopperrel, mint Nico Rosberg esetében a tavalyi Német Nagydíjon, de

Hamilton valójában így sem 5, hanem 6 másodpercet vesztett: 8,9 másodpercig vesztegelt egy helyben.

Mivel 9,5 másodperccel Bottas mögé tért vissza a pályára, a büntetése nélkül is csak a 3. lett volna a második bokszkiállása után. Viszont 6 másodperccel közelebb lett volna Bottashoz, akitől úgy nem a 47. hanem a 44. körben vehette volna át a 2. helyet. A csapattársa ismét lehúzódott előle (bár kissé szokatlan helyen, az egyik gyors kanyar bejáratánál), ezért Hamilton össz-vissz 8 tizedet vesztett mögötte – ennyivel volt lassabb, mint az előző körében, amely egyébként az egész verseny leggyorsabb köre is volt.

Ez azt jelenti, hogy ha meg akarjuk tudni, mi lett volna vele a büntetés nélkül, egyszerűen le kell vonnunk az idejéből azt a 6 másodpercet. Nos, konkrétan 6,66-tal Vettel után szelte át a célvonalat. Akkor tehát mindenképpen csak 2. lett volna, nem?

Nem feltétlenül. Mielőtt ugyanis elvette a gázt, Hamilton volt közelebb is az élen álló Ferrarihoz: az 54. kör végén 5,87 másodperccel haladt mögötte. Ha tehát nincs a büntetés, az 53. kör tájékán utoléri Vettelt, és marad 5 köre az előzésre. Hogy sikerült volna-e neki, azt persze nem tudjuk, de legalább láthattunk volna egy még izgalmasabb hajrát.

Vettel, Hamilton és Bottas köridői a Bahreini Nagydíjon (X: kör, Y: mp, nagyítható). A függőleges vonalak a bokszkiállásokat jelölik. Látszik, hogy az utolsó etapban Hamilton egyre lassult, míg a gumijait kímélő Vettel végig egyenletes tempót diktált Forrás: Farkas Péter - Origo

Hamilton az utolsó etapjában félelmetes tempót diktált. Noha 8 körrel később járt a bokszban, a gumijai valójában csak 4-gyel voltak frissebbek Vettelénél, mert azt a szettet kapta meg, amelyet a Q1-ben már használt (új ugyanis nem maradt neki). Megkérdezte a rádión, hogy miért nem szuperlágy gumikat raktak az autójára, de a mérnöke azt felelte, „a döntés adatokon alapszik”. Amint ugyanis Bottas középső etapja során bebizonyosodott, a szuperlágyak nem igazán működtek a Mercedesen, és a verseny után Hamilton is elismerte, hogy a lágy keverék volt a helyes választás.

Vettel ugyanezt használta, mégis sokkal lassabb volt: még a legjobb, 1:33.984-es köre is elmaradt Hamilton 1:33.782-es etapátlagától!

Míg az ő ideje 1:33.9 és 1:35.1 között ingadozott, az üldözője végig az 1:32.7-1:33.8-as intervallumban tudott maradni. A verseny végére kissé hűvösebb lett, ami segíthetett a Mercedesnek, a különbség azonban így is brutális volt. Hamilton a 42. körtől és az 54.-ig 19,1 másodpercről 5,9-re dolgozta le a hátrányát.

„Igyekeztem kontrollálni az előnyömet. Számítottam rá, hogy a kerékcseréje után gyors lesz, de arra nem, hogy ennyire” – ismerte el Hamiltonról Vettel, aki ugyanakkor nem esett pánikba, és a lekörözéseket is higgadtan zongorázta le.

Vajon lett volna annyi tartalékja, hogy akkor is maga mögött tartsa Hamiltont, ha – mondjuk a büntetése nélkül – a sarkában van? Nehéz megítélni. Vettel azt állította, a második etapja elején egyáltalán nem nyomta keményen a gázt. „Lazán vezettem, csak arra reagáltam, amit az üldözőim csináltak. Ez a végén nyilván segített, mert a gumijaimban még rengeteg tartalék maradt” – mondta.

A Ferrari és a Mercedes pilótáinak lemaradása az aktuális 1. helyezettől a Bahreini Nagydíj alatt (X: kör, Y: mp, nagyítható). Az utolsó etapban Räikkönen rohamosan közeledett Bottashoz, de Massa mögött kétszer is túl sok időt vesztett Forrás: Farkas Péter - Origo

Kétségkívül így tűnik. Vettel a második kerékcseréje után végig egyenletes tempót diktált, még az 55-56. köre is körülbelül olyan gyors volt, mint a 37–38. Az időeredményei nem romlottak tendenciózusan, szemben Hamiltonéval, aki láthatóan sokkal többet kivett a gumijaiból: a kezdeti 1:32.8-9-ről már az előtt visszalassult 1:33.6-8-ra, hogy az 54. körben feladta volna a hajszát. Egyáltalán nem biztos, hogy a végére maradt volna elég szusz a gumijaiban egy előzéshez.

Az viszont nem vitás, hogy csak a tempót nézve a Mercedes Bahreinben gyorsabb volt a Ferrarinál. Ha Hamilton nem kap ki Bottastól az időmérőn, ha nem esik hátra Vettel mögé a rajtnál, ha a Mercedes generátora nem döglik be a rajtrácson, ha nem nézik tétlenül az elé vágásokat, ha a légkulcsok nem makacsolják meg magukat az első kerékcserénél, és ha nincs a büntetés, ez a győzelem simán meglehetett volna.

De éppen erről van szó: túl sok a ha. A Mercedesnek operatív szinten össze kell kapnia magát, és a stratégia terén fel kell pörögnie, mert egy megújult Ferrari és egy csúcsformában versenyző Sebastian Vettel ellen ez már nem lesz elég.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!