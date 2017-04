Letartóztatták a Force India csapatfőnökét

Vijay Mallya kiadatását februárban kérte India az Egyesült Királyságtól. Milliárdos tartozásért kell felelnie a száműzetésben élő üzletembernek.

Tavaly március óta az Egyesült Királyságban él száműzetésben a Force India résztulajdonosa és csapatfőnöke, Vijay Mallya. Az indiai üzletember 1,4 milliárd dolláros tartozással nem tud elszámolni, miután több üzleti vállalkozása is tönkrement, de az ellene felhozott vádakat koncepciós eljárásnak tartja. Egy évvel ezelőtt elfogatóparancsot adtak ki ellene, és a Scotland Yard most kézre is kerítette.

India február 8-án kérvényezte az üzletember kiadatását a két ország közötti egyezményre hivatkozva, ami mindössze a második eset lehet az elmúlt 23 esztendő során, de az indiai pénzügyminiszter nemrég Londonban járt, és nyomatékosította, hogy kemény eljárásra készülnek olyan üzletemberekkel szemben, akik csődbe viszik a vállalkozásaikat, és tartozásokat hagynak maguk után.

Mallya az elmúlt egy évben nem hagyta el az Egyesült Királyságot, így a csapat versenyeire sem utazott el, mindössze a Brit Nagydíjon jelent meg személyesen is. Ez azonban a silverstone-i istálló napi üzletmenetében nem okozott látványos problémákat, tavaly történetük legjobb eredményét érték el a konstruktőri világbajnokság 4. helyének megszerzésével.

A Force India az idén új szponzorokkal erősödött, és bár az autójuk egyelőre nem olyan jó, mint a tavalyi volt, pilótáik egyenletes teljesítményének köszönhetően továbbra is a 4. helyen szerepelnek. Az egyelőre nem tudni, hogy miként befolyásolja majd az istálló működését, hogy a társtulajdonos Subrata Roy után Vijay Mallya is őrizetbe került.

