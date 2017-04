Vettel, Hamilton és Ricciardo is tesztel a héten Bahreinben

Őket szinte biztos, hogy nem láthatjuk az augusztusi teszten a Hungaroringen. Behreinben összesen 23 pilóta ül autóba a két nap során.

Kétnapos tesztet rendeznek a múlt hétvégi Bahreini Nagydíj helyszínén, ahol több csapat is beveti legalább az egyik versenyzőjét. A Mercedesnél, a Haasnál és a Saubernél viszont annyira komolyan veszik a munkát, hogy mindkét versenyzőjüket behívták, az Ezüstnyilat például kedden Lewis Hamilton, szerdán pedig Valtteri Bottas vezetheti majd.

Ez egyben azt is jelenti, hogy ők biztosan nem lépnek pályára a Hungaroringen augusztusban zajló kétnapos teszten, mert a szabályok szerint az idei négy nap felét fiatal pilótáknak kell kiadni. Kimi Räikkönen hazai rajongói így reménykedhetnek, mert a Ferrari kedden Antonio Giovinazzit, szerdán Sebastian Vettelt alkalmazza, de az egyik napra Pirelli gumiteszt is be van ütemezve náluk.

Vettel újra autóba ül, de csak szerdán Forrás: DPPI/Antonin Vincent

A Red Bullnál Daniel Ricciardo kezd, majd átadja a helyét a Super Formula bajnokságban versenyző Pierre Gasly-nak. Nagy lesz a forgalom a Williamsnél, hiszen a keddi tesztnap felét Lance Stroll, a másik felét Felipe Massa kapja, majd egy igazi veterán, de papíron „újonc”, Gary Paffett vezethet szerdán. Paffett 2014-ig a McLaren tesztpilótája volt, főállásban a Mercedes DTM-versenyzője.

Három pilótával készül a Force India is: fél-fél napot kap Sergio Pérez és Esteban Ocon, majd szerdán a szponzorált tesztpilótájuk, Alfonso Celis Jr. ülhet a volán mögé. Szokatlan módon a Toro Rosso is fizető pilótával kezd, az F2-es Sean Gelael, az indonéz KFC tulajdonosának fia a soros kedden, majd Carlos Sainz és Danyiil Kvjat is fél-fél napot tesztelhet.

A Renault-nál rutinos pilótájuk, Nico Hülkenberg kezd, utána az orosz protezsált, Szergej Szirotkin kap lehetőséget, míg a Sauber Marcus Ericssonnal folytatja a munkát, akit Pascal Wehrlein követ. A McLarennél úgy döntöttek, nincs sok értelme, hogy Jenson Button teszteljen a Monacói Nagydíj előtt, ezért a Formula E-ben vitézkedő Oliver Turvey-t és Stoffel Vandoorne-t hívták be.

