Kalapács alatt Schumacher első Benettonja

Az 1991-es Benetton-Fordot a későbbi hétszeres világbajnok előtt Roberto Moreno és Nelson Piquet is vezette. Közben a legendás pilóta fia bemutatkozott az F3-as Európa-bajnokságban.

Egy futamgyőztes Benetton-Fordot bocsát árverésre a Bonhams aukciós ház, ami ráadásul 1991-ben Roberto Moreno és Nelson Piquet után Michael Schumacher első Benettonja is volt. A későbbi hétszeres világbajnok az 1991-es Belga Nagydíjon mutatkozott be az F1-ben, de a következő futamon már a Benetton színeiben folytatta a pályafutását, ahol 1994-ben és 1995-ben bajnok is lett.

A B-191-02 kódjelű autó Piquet révén megnyerte a Kanadai Nagydíjat, miután Nigel Mansell az utolsó körben feladta a versenyt, majd az utolsó két futamra Schumacher kapta meg, Japánban és Ausztráliában versenyzett vele, de először motorhiba, majd kicsúszás miatt kénytelen volt feladni a futamokat.

Az ár 750 ezer eurótól vagy 230 millió forinttól indul Forrás: AFP/Toshifumi Kitamura

A 3,5 literes, V8-as, 650 lóerős, eredeti Ford motorral szerelt autó mindössze 505 kilogrammot nyom, így még a mai léptékekkel mérve is óriási tempóra képes. Az 1991-es szezon után múzeumba került, és kiállítási tárgy volt, de később egy F1-es specialistákból álló csapat teljesen felújította a motorját, a sebességváltóját, a karosszériát, a biztonsági felszereléseket pedig kiegészítették az FIA által előírt eszközökkel, így

az autó akár manapság is versenyezhet veterán bajnokságokban vagy elindulhat a híres goodwoodi sebességfesztiválon.

A múlt hétvégén a Schumacher-család új generációja, Mick Schumacher is hallatott magáról, hiszen bemutatkozott az F3-as Európa-bajnokság mezőnyében, Silverstone-ban. A hétvégén három futamot rendeztek, az elsőt Schumacher a 8. helyen zárta, majd a 6. helyen ért célba és a legjobb újonc is lett, a zárófutamon viszont csak a 18. helyen rangsorolták, így az összetettben egyelőre a 9. helyen áll.

Schumachert szokatlan módon nem menedzsere, Sabine Kehm, hanem édesanyja, Corinna kísérte el Silverstone-ba, ahol Michael korábbi csapatfőnöke és barátja, Jean Todt is üdvözölte őket. Az FIA elnöke a Twitteren azt írta, az alkalom emlékeztette őt a régi szép időkre.

