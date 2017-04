Vettelt nem nyugtalanította Hamilton huszáros hajrája

Bőven maradt tartalék a gumijaiban, ezért nem aggódott Hamilton miatt, bár elismerte, hogy nem számított ilyen tempóra tőle. A győzelméhez fontos volt, hogy kizökkentse a Mercedes pilótáit a ritmusból.

Sebastian Vettel a bahreini időmérőn fél másodperccel kikapott a Mercedes párosától, de a futamon nemcsak tartotta velük az iramot, le is győzte őket. A második idei győzelmének köszönhetően ismét egymaga áll a világbajnoki tabella élén, és a díjátadón azt mondta, Ferrarija "álomszerű" volt a versenyen.

"Tegnap kellemes érzéseim voltak, ezért kicsit meglepett a lemaradásom mértéke, hiszen nagyon jónak találtam az autót - nyilatkozta a futam utáni sajtótájékoztatón. - Mára is jó előérzetem volt, mert bár pénteken még nem annyira tetszett az autó, szombatra javítottunk rajta, és azt gondoltam, ha ilyen marad, jó versenyünk lehet."

"Néhány kör után láttam, hogy tényleg így van. Az egész első etapban Valtteri (Bottas) sarkában loholtam, nem szakadtam le róla."

A Ferrari ügyesen taktikázott Forrás: AFP/Andrej Isakovic

Lewis Hamiltont a rajtnál, míg a pole-ból induló finnt, aki küszködött a gumijaival, egy elévágással előzte meg – igaz, nem sokon múlt, hogy a Safety Car beküldése ne hiúsítsa meg az előzést. "Azt gondoltam, na ne, már megint. Pedig a korai kiállás fantasztikusan bevált - mondta Vettel, aki Kínában pórul járt a biztonsági autóval. - Szerencsém volt, és meg is lepődtem, hogy a többiek elé kerültem. Azt hittem, oda az előnyöm."

Vettel a középső etapban elhúzott a Mercedesektől, és fokozatosan Hamilton lépett elő az első számú üldözőjévé. A brit más stratégiát követett, ráadásul a Daniel Ricciardo előtti bokszutcai befékezésért kapott egy büntetést is, de ez nem szegte kedvét, és utolsó kerékcseréjéről a pályára visszatérve megpróbálta a lehetetlent: 16 kör alatt 19 másodperces hátrányt ledolgozva nyerni. Noha szédítő tempót diktálva gyorsan közeledett a Ferrarihoz, Vettel nem aggódott túlságosan Hamilton miatt. "Igyekeztem kontrollálni a különbséget - mondta. - Nagyon gyors volt a kerékcsere után. Számítottam rá, hogy az lesz a szuperlágy keveréken, de arra nem, hogy ennyire, így elkezdett közelíteni. A forgalomban rengeteg időt vesztettem, ám neki is át kellett hámoznia magát rajta. Végül biztonságban maradt az 1. helyem. Az etap elején nem nyomtam keményen a gázt, csupán reagáltam arra, amit a két mögöttem érkező srác csinált, ami segített, hiszen így sok tartalék maradt a gumikban."

Vettelt segítette, Räikkönennek keresztbe tett a rajt

Vettel 6,6 másodperces előnnyel, elsőként szelte át a célvonalat, második győzelmét aratva 2017-ben. Úgy véli, ehhez nagy szüksége volt a jó rajtra, amikor szétválasztotta a Mercedes versenyzőit.

"Értelemszerűen létfontosságú volt, hogy a rajtnál közéjük ékelődjek, és ne engedjem a saját ritmusukat futni, ne hagyjam elszakadni őket. Vagyis kicsit meg kellett zavarnom őket" - magyarázta.

Vettel idén már másodszor ünnepelhetett győzelmet Forrás: Picture-Alliance/AFP/usage worldwide/Hoch Zwei

"Úgy vélem, többé-kevésbé hasonlóan rajtoltunk. Az enyém talán egy hajszállal jobb volt, mint Lewisé, így mellé tudtam érni – a Mercedes nagyon hosszú, sokáig tart fej-fej mellé kerülni vele –, és szerintem profitáltam abból, hogy előttem tiszta volt a pálya, ő viszont kicsit beragadt Valtteri mögé."

Így többet tudtam kockáztatni nála a féktávon, és megelőztem."

Csapattársa versenye ellenben rögtön félresiklott az első métereken: Kimi Räikkönent Max Verstappen és Felipe Massa is megelőzte, ezért visszaesett a 7. helyre, ahonnan a leintésig a 4.-re tudott visszalépni.

"Sz*r volt a rajtom, és emiatt az első néhány kanyarom is. Onnantól kapaszkodhattam vissza - jelentette ki. - Bizonyos szempontból sok jót tapasztaltam, de a végeredmény elszomorító, legalábbis nekem."