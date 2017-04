Hamilton: Nem hoztunk ki mindent az autóból

Magára vállalta a felelősséget az időbüntetés miatt, de már előtte sem volt biztos abban, hogy utolérheti Sebastian Vettelt. Méltatta csapattársa sportszerű hozzáállását.

Hátrányba került Lewis Hamilton a világbajnoki pontversenyben Sebastian Vettelhez képest, miután a német pilóta nyerte meg a Bahreini Nagydíjat. A Mercedes több kisebb hibát is elkövetett a versenyen, de ezúttal Hamiltonnak is kijutott a bakikból: ötmásodperces büntetést kapott, mert feltartotta Daniel Ricciardót a bokszutcában, ezért a futam végén már nem tudta támadni Vettelt.

„Ez teljesen az én hibám volt – ismerte el a futam utáni sajtótájékoztatón. – Nem tudom, hogy elkaphattam-e volna Vettelt, de a büntetés miatt kétszer olyan nehéz dolgom volt. Elnézést kérek a csapattól, de így is sok pontot gyűjtöttünk, és jót csatáztunk.”

Hamilton nem tudta utolérni Vettelt Forrás: AFP/Andrej Isakovic

Hamilton már eleve nehéz helyzetben volt, amikor a Safety Car váratlanul pályára lépett. Az időmérő edzésen a pálya poros oldalán lévő 2. rajtkockát szerezte meg, így Vettel elé tudott kerülni, az élen haladó Valtteri Bottas viszont a túlfújt abroncsai miatt nem tudott jó tempót diktálni, így amikor kereket cseréltek, Hamilton még Daniel Ricciardót is kénytelen volt maga elé engedni.

„Kicsit el vagyok kenődve – mondta a Sky Sportsnak. – A Ferrari nyilvánvalóan remek munkát végzett. Végül is szerintem összeszedjük magunkat, és csapatként tovább lépünk. Nem érzem, hogy ma mindent úgy csináltam, ahogy tudtam volna.”

Vettel simán tartotta a lépést Bottasszal a futam elején Forrás: Picture-Alliance/AFP/usage worldwide/Hoch Zwei

A Mercedes pilótája gyorsan visszaelőzte a Red Bullt, és később két csapatutasítással Bottast kétszer is maga mögé utasította, de a második bokszkiállásakor kénytelen volt letölteni a büntetését, és már nem maradt ideje, hogy utolérje Vettelt, így csak a 2. helyet érte el.

„Olyan közel kerültem hozzá, amennyire csak tudtam. Persze, ha nem lett volna az ötmásodperces büntetés (akkor közelebb lehettem volna), de a bokszkiállások során is vesztettünk időt, úgyhogy sok különböző dolog történhetett volna, de nem így alakult. Most megpróbálunk rájönni, hogy tudunk előrébb lépni” – összegzett.

Hamilton valószínűleg megelőzte volna Bottast önerőből is, de a finn így sem örült a csapatutasításnak Forrás: AFP/Andrej Isakovic

Hamilton úriembernek nevezte csapattársát, aki kétszer is utat engedett neki a futamon, de ez Bottasnak sovány vígasz volt, mert élete első pole pozícióját nem tudta győzelemre váltani. Az első etapban a túlságosan nagy nyomású gumik miatt nem tudott meglépni Vetteltől és Hamiltontól, túl gyorsan elkoptatta az abroncsait is, de szerinte később sem volt elég gyors.

Mindenképpen sokkal többet vártam ma, az egyetlen célom a győzelem volt – mondta a Sky Sportsnak. – Rá kell jönnünk, hogy miért nem volt elég jó a tempónk, mert ez volt az oka annak, hogy ma nem nyerhettünk, nem tudtam megvédeni a pozíciómat, és lassabb voltam Sebastiannál, sőt a végén Lewis is sokkal gyorsabbnak bizonyult. Igaz, hogy szétválasztottuk a stratégiát, de gyenge volt a tempó.”

Bottas lemaradt, amikor Vettel az élre került, Hamilton lágy gumival is gyorsabb volt nála Forrás: AFP/Karim Sahib

Bottas szerint a Safety Car időzítése sem jött jól nekik, a kerékcseréje is lassú volt, és a nagy forgalom miatt is időt vesztett, de megismételte, hogy nem volt elég gyors, és elárulta, hogy az autóban sem érezte magát olyan jól, mint a szombati időmérő edzésen. Már csak hab volt a tortán, hogy kétszer is csapatutasítást kapott, de méltósággal viselte, hogy Hamilton elengedésére kérték.

„Versenyzőként talán ezek a legkeményebb dolgok, amiket hall az ember, de ilyen az élet. Teljesen megértem a lényeget. A csapat szemszögéből Lewisnak lehetősége volt, hogy néhány extra pontot szerezzen, és a győzelemért küzdjön, szóval, megértem, de akkor is nehéz, mert az ember a saját versenyére összpontosít, de mindenképpen csapatjátékos vagyok, úgyhogy nem utasítom vissza.”

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!