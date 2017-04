Hamilton nem csalódott, amiért kikapott Bottastól

A háromszoros világbajnok örül csapattársa sikerének, és Toto Wolff is úgy véli, hogy Valtteri Bottas törlesztett a csapat felé a sanghaji hibája után.

A végére maradt a csattanó a Bahreini Nagydíj időmérő edzésén, mivel Lewis Hamilton nem tudott javítani a Q3-ban futott első mért köre után, Valtteri Bottas viszont igen, és ez pályafutása első F1-es pole pozícióját jelentette a számára. Bottas mindössze 2 századdal, de jobb volt a mezőny egyik legjobb edzésmenőjénél, így ő várhatja az élről a vasárnapi Bahreini Nagydíj rajtját.

Az eredmény azt jelenti, hogy a futam rajtjáig Hamilton egyetlen edzést sem zárt az élen Bahreinben, de a futamon így is jó esélye van, mert a Mercedesek váratlanul nagy fölénybe kerültek a Ferrarikkal szemben, és simán kisajátították az első sort. Bár korábban nem mindig viselte jól a vereséget, elsősorban Nico Rosberggel szemben, Hamilton most könnyedén kezelte, hogy csak a 2. lett.

Hamilton (jobbra) örült Bottas sikerének Forrás: AFP/Karim Sahib

„Őszintén, nem vagyok csalódott – mondta a Sky Sportsnak. – Amikor befejeztem a körömet, persze, arra gondoltam, hogy basszus, erről lecsúsztam, de alapvetően nagyon örülök, hogy Valtteri megszerezte az első pole pozícióját. Jó látni, hogy jó dolgok történnek jó emberekkel.”

Ma jobb munkát végzett nálam, nekem is javulnom kell. Nem volt borzasztó, csak 2 századmásodperc a különbség, de így is az első két helyen zártunk, ami nagyszerű a csapatnak. Holnap remélhetőleg jó csata lesz.”

Hamilton számára azért lett volna különösen fontos a pole pozíció megszerzése, mert a páros rajtkockák a pálya poros oldalán vannak, de emlékeztetett, hogy ez nem feltétlenül döntő tényező.

Hamiltonnak a végén nem jött ki a lépés Forrás: AFP/Andrej Isakovic

„Majd kiderül. Amennyire tudom, általában kissé piszkosabb a rajtrácsnak az az oldala, de néhány évvel ezelőtt Nico ellen is előfordult már, hogy átvettem a vezetést a 2. helyről, és tavaly ő is jobban rajtolt nálam. (Bottas) oldala alapvetően jobb lesz, de remélhetőleg nem sokkal.”

Bár a Ferrarinál ma sokkal gyorsabbnak bizonyultak, a háromszoros világbajnok szerint a Ferrari a teljes távon jóval versenyképesebb lesz, és Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója sem írta még le az olaszokat.

„A Ferrarit nagy előnnyel legyőztük, de alulkormányzottak voltak, és lehet, hogy a hátsó gumikat holnapra tartogatták – mondta a Sky Sportsnak. – Tegnap este nem volt fél másodperc köztünk, úgyhogy szükség lesz arra, hogy az eszes srácaink összedugják a fejüket, és a legjobb stratégiával álljanak elő.”

Bottas beírta a nevét a történelemkönyvbe Forrás: AFP/Karim Sahib

Wolff méltatta Bottas teljesítményét, különösen annak fényében, hogy a finn pilóta Sanghajban nagy hibát követett el, megpördült a Safety Car mögött, több helyet vesztett, és végül nem tudott a dobogóért küzdeni. Wolff azonban úgy vélte, pilótája „törlesztett” a csapat felé, és annak ellenére is továbblépett, hogy „nagyon maga alatt” volt Sanghaj után.

„Minden pilóta számára óriási pillanat az első pole pozíció. Megőrizte a nyugalmát, a legjobb csapat dolgozik vele, és az istálló számára is ez a legjobb helyzet, mert a két pilóta is tiszteli egymást. Alapvetően szerintem nem könnyű megingatni őt. Sanghajban rossz napja volt, de gyorsan összeszedte magát. Folyamatosan fejlődik, és ez fontos készség. Ezzel Lewis is rendelkezik.”

Folytatja a finn hagyományt

Bottas honfitársai, Keke Rosberg, Mika Häkkinen, Kimi Räikkönen és Heikki Kovalainen után az ötödik finn pilóta az F1 történetében, aki pole pozíciót szerez. Elismerte, eltartott egy ideig, mire eljutott idáig, de remélte, hogy ez még csak az első a későbbi számos pole pozíciója közül.

Sokkal jobban érzem már magam az autóban, mint a melbourne-i időmérőn. Minél többet ül az ember az autóban, és vezet, annál jobban összeér vele. Örülök, hogy előrelépést értünk el, és időről időre egyre csak javulunk. Amikor az ember küszködik egy versenyen, megnyugtató, ha a következő hétvége jól indul. Inkább vagyok a pole-ban, mint bárhol máshol, de majd holnap meglátjuk, mi történik” – összegzett.

