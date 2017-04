Hamilton: A versenytávon a Ferrari a gyorsabb

Mindkét pilóta normálisnak nevezte a Mercedes pénteki napját, pedig szokatlan módon az egyik edzésen sem ők zártak az élen. Bottas autójáról szárny szakadt le, Hamilton a forgalommal küzdött.

Ritkán fordult elő az elmúlt három év során, hogy a Mercedes pilótái egyik pénteki szabadedzésen sem bizonyulnak a leggyorsabbnak, sőt a délutáni első tréningen Bahreinben csak a középmezőnybe értek oda. Ez azonban egyiküket sem zavarta igazán, Valtteri Bottas és Lewis Hamilton is úgy vélte, jól ment a munka pénteken, és normális edzésnapon vannak túl.

Mindketten kiemelték, hogy megterhelő volt a délutáni tréning fizikailag és a gumik működtetése szempontjából is, de felkészültek a megpróbáltatásra. Bottas még viccelt is, hogy a finn szauna révén hozzászokott a forrósághoz, de úgy vélte, délután nehéz volt értékelhető munkát végezni, mivel a futam a naplemente után zajlik majd. Ezzel Hamilton is egyetértett.

Hamilton úgy érzi, hátrányban van a Ferrarihoz képest Forrás: DPPI/Florent Gooden

„Az este sokkal jobban leképezte, hogy milyen lesz az időmérő és a verseny. A második szabadedzésen sokkal jobban megértettem, hogy hol tartunk az autóval. Szoros volt az eredmény, de a Ferrari volt a leggyorsabb. Úgy tűnik, hogy a versenytávon néhány tizeddel előttünk vannak, úgyhogy nagy csatát várok holnap és vasárnap is. A lehető legkeményebben fogunk dolgozni, hogy ledolgozzuk a hátrányunkat.”

Hamilton gondja meggyűlt a forgalommal az esti edzésen, amikor félreértették egymást Nico Hülkenberggel. A Mercedes versenyzője a rádión azt mondta, ellenfele „veszélyes” volt, de a Renault pilótáját végül nem büntették meg. Hülkenberg a Motorsport.com-nak elismerte, hogy rosszul mérte fel a mögötte érkező Hamilton tempóját, de visszautasította, hogy elnézést kérjen tőle.

„Ja, térdelve esedeztem előtte! Előfordul az ilyesmi, mit mondjak erre? Nem tudok köddé válni, és nem is fogok.”

Már holnapra megerősítik a leszakadó szárnyat

Hamilton és Bottas ezúttal megosztozott az edzéseken, hiszen délután a brit, este a finn volt gyorsabb a pályán. Bottas úgy vélte, „folytatódik a trend”, és továbbra is nagyon közel állnak a Ferrarihoz, sőt, rámutatott, hogy ezúttal a Red Bull révén az első hat pilóta igen szoros küzdelmet vív.

„Úgy tűnik, minden apróság kulcsfontosságú lehet az időmérőn és a versenyen, amire rájöhetünk, és amivel finomhangoljuk a beállítást.”

Itt már hiányzott a T-szárny Bottas autójáról Forrás: DPPI/Florent Gooden

Bottas arra nem tért ki, hogy a második szabadedzésen leszakadt az autójáról a T-szárny, és a csapat közleményében James Allison technikai igazgató is csak arról szólt, hogy a vártnál is melegebb van Bahreinben, és ismét nagyon szoros csatára számít a Ferrari ellen. Az FIA esti sajtótájékoztatóján viszont előkerült a T-szárny problémája, ami a Red Bullnak 50 ezer fontos kárt okozott.

„Ez meglepetés, mert rengeteg kilométert megtettünk velük bármilyen gond nélkül, és most két bosszantó eset is előfordult - mondta Allison. - Gyanítom, hogy valami apró gyártási hiba történt, úgyhogy ezt meg kell erősítenünk, hogy szombaton és vasárnap ilyen hiba ne ismétlődhessen meg.”

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!