Hamilton is menne az USA-ba, ha a Mercedes engedné

A háromszoros világbajnok elárulta, benne is felmerült már, hogy kipróbálja magát egy másik bajnokságban, de a csapata nem engedte meg neki. Szerinte Alonso esete változást hozhat.

Meglepte a világ közvéleményét, hogy Fernando Alonso a McLaren és a Honda támogatásával kihagyja a Monacói Nagydíjat, és az USA-ban lép pályára a híres Indianapolisi 500 mérföldes versenyen. Alonso ezzel Graham Hill nyomába eredne, aki eddig egyedüliként a Monacói Nagydíj után az Indy 500-on és a Le Mans-i 24 órás versenyen is nyerni tudott.

Bahreinben természetesen Alonso döntése volt a fő beszédtéma, és Lewis Hamilton is elárulta, hogy szíve szerint elindulna egy MotoGP futamon, valamint a híres NASCAR futam, a Daytona 500 is érdekelné. A NASCAR irányába már korábban is tett lépéseket, de csapata ebben nem támogatta.

„Szerintem nagyszerű, hogy egy aktív Forma-1-es pilóta máshol is versenyezhet, mert normális esetben ez nem lehetséges, maradnunk kell annál, amivel foglalkozunk – nyilatkozta Hamilton a Sky Sportsnak. –

Én például próbáltam már indulni egy NASCAR versenyen a szezon alatt, de ezt rövidre zárták, mert a Mercedes ott nem szállít motorokat a csapatoknak.”

„Úgyhogy szerintem remek, hogy (Alonso) ilyen helyzetben van. Ugyanakkor biztos vagyok abban, hogy inkább itt harcolna a bajnoki címért, de lehet, hogy mindannyiunk számára kitapossa az utat valami új felé. Fernandónak ez nagyszerű kihívás lesz, és szerintem sokak számára meglepetést okoz majd.”

Hamilton nem tudott állást foglalni Alonso esélyeivel kapcsolatban, mert semmilyen tapasztalata nincs az IndyCarban és általában az oválpályás versenyzéssel kapcsolatban. Szerinte nagyon más vezeti stílust kíván meg, mint az F1, nagy jelentőséghez jut az autó aszimmetrikus beállítása, a gázelvétel a kanyaroknál, és a gumik használata is sajátos.

„Jézus, mégis csak a világ egyik legjobb versenyzője megy oda. Az biztos, hogy az ottani paddockban ő lesz a legjobb, de nem lesz akkora tapasztalata, mint ott a többieknek. Szerintem ez igen izgalmas kihívás a számára, meglátjuk, hogyan állja meg a helyét a sokkal tapasztaltabb ellenfelekkel szemben.”

Hülkenberg ki nem hagyná Monacót

Alonso esete ritka, de nem teljesen egyedi, mert 2015-ben Nico Hülkenberg is kipróbálta magát Le Mans-ban az F1-es szezon idején. A bemutatkozás jól sikerült, hiszen némi szerencsével Hülkenberg megnyerte az abszolút értékelést a Porsche színeiben, ráadásul még F1-es futamot sem kellett kihagynia, mert akkor nem ütközött a legendás verseny az F1-es naptárral.

„Az én helyzetem teljesen más volt, mert én nem hagytam el úgy az F1-et, ahogy ő – utalt Hülkenberg Alonsóra. – Én soha sem hagynék ki egy F1-es futamot, főleg nem Monacót. Ez nagy döntés és fontos hír, de azt csinál, amit jónak lát. Ahogy mindenki más, úgy én is meg vagyok lepődve a helyzet láttán” – ismerte el.

Hülkenberg elmondta, Alonsónak szerinte nehéz dolga lesz, mert míg ő fél évet készülhetett Le Mans-ra, a kétszeres világbajnoknak csak néhány hét áll majd rendelkezésére az első versenyig.

Vandoorne csak viccelt

A csütörtöki sajtótájékoztatón Stoffel Vandoorne-t is megkérdezték Alonso döntéséről, mire ő azt mondta, kihagyja az F1-es Magyar Nagydíjat, és helyette inkább a spái 24 órás versenyen vesz részt. Ezt a Daily Express és sok más lap is elhitte neki, pedig a McLaren szerint Vandoorne csak viccelt a sajtótájékoztatón.

