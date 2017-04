Räikkönen és Vettel Ferrarija is szerencsésen romlott el

Gyorsak voltak a Ferrarik a Bahreini Nagydíj első edzésnapján, de aggodalomból is kijutott a műszaki hibák miatt. A pilóták még nem tudják, hogy mire számíthatnak.

Mindkét edzést Sebastian Vettel zárta az élen Bahreinben, de délután és este is elromlottak a Ferrarik, így a Scuderia szerelői és mérnökei nem lehetnek nyugodtak a folytatással kapcsolatban. Vettel a lágy gumikkal és a szuperlágyakkal sem talált legyőzőre, bár este igen szorosan alakult a sorrend, hiszen a Mercedes és a Red Bull is csak néhány századra volt tőle.

A Ferrari napját beárnyékolta, hogy délután Kimi Räikkönen autójában túlmelegedett a turbó, este pedig Vettel autója „teljesen lefagyott”, de többé-kevésbé mindkét esetben szerencséjük volt. A finn autóját visszaszállították a bokszba, így gyorsan el tudták kezdeni a motorcserét, Vettel pedig az akkumulátor és a pályabírók segítségével visszakecmergett a bokszba.

Vettel tempósan autózott, de a Ferrari sebezhetőnek bizonyult Forrás: DPPI/Antonin Vincent

Bár a német pilóta úgy tűnt, jó tempóra képes, az autóból kiszállva nem merte kijelenteni, hogy a Ferrari ezúttal is felveheti a versenyt a Mercedesszel Már a délelőtt, vagyis délután kicsit erősebbnek tűntek nálunk, de még nem sok adatot láttam. Elég elfoglaltak voltunk, gondjaink is akadtak, de szerencsénk volt, hogy össze tudtuk szedni magunkat, és még a végén is meg tudtunk tenni néhány kört. Mindent összevetve okés volt a mai nap, és még javulni is tudunk, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi lesz holnap.

Vettel az esti meghibásodással kapcsolatban sem tudott érdemi részletekkel szolgálni a Sky Sports riporterének, de nem tűnt igazán gondterheltnek. Pat Symonds, a csatorna szakértője azonban elismerően nyilatkozott a négyszeres világbajnokról, mert Vettel rögtön megpróbálta alaphelyzetbe állítani az autó elektronikáját, és a csapattal kommunikálva végül vissza tudott jutni a bokszba.

Räikkönen a napsütésben alig tudott autózni, este viszont gyors volt Forrás: DPPI/Antonin Vincent

„Valami elromlott, mert hirtelen minden elsötétült, de ahogy utána is láthattuk, semmi sem sérült meg az autón. Szerencsénk volt, mert a probléma a kör végén merült fel, és így vissza tudtunk térni, de még nem tudjuk, hogy mi történt. Biztos vagyok abban, hogy meg tudjuk oldani. Manapság az autók már nem csak autók, rengeteg technológia és szoftver is működik, ezek között romlott el valami.”

Räikkönen a délután ennél azért rosszabbul járt. Nem tudott reprezentatív kört futni, mindössze a közepes keverékű abroncsokkal ment, amikor feltették a lágyakat, szinte rögtön megállt a Ferrari, így az első edzés számára gyakorlatilag hasztalanul telt. A korai hiba azt viszont lehetővé tette, hogy már a második szabadedzés elejére elkészüljön az autója, amivel a hosszabb etapokon igen gyors volt.

Jó rajtot vett a Ferrari Bahreinben Forrás: DPPI/Florent Gooden

„Nem tudom, ezt még túl korai megmondani – felelte, amikor azt kérdezték tőle, hogy mire lehet elég a Ferrari tempója a Mercedesek ellen. – Trükkösek voltak a körülmények, talán még melegebb is volt, mint az elmúlt néhány évben. Nagyon sokat kell még dolgoznunk, hogy felkészültek legyünk, de mindig ugyanez a helyzet” – tette hozzá a hagyományosan szűkszavú pilóta.

Mattia Binotto, a Ferrari technikai igazgatója az edzés után elmondta, Räikkönen erőforrását elővigyázatosságból cserélték ki, hogy a finn pilóta biztosan részt vehessen a második szabadedzésen, mivel még nem tudják pontosan, hogy mi okozta a meghibásodást. Vettel problémáját „apró elektromos" gondnak nevezte.

