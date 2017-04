Ecclestone: A legnagyobb csaló vezeti az F1-et

Az F1 korábbi ügyvezetője is megjelent a Bahreini Nagydíjon. Az új kereskedelmi igazgatóval még nem is találkozott, Ross Brawnra viszont tett egy fanyar megjegyzést.

Leváltása óta először látogatott el F1-es versenyhétvégére Bernie Ecclestone, aki bő 40 évig állt a Forma-1 élén, de az új tulajdonos, a Liberty Media szinte azonnal leváltotta, és egy háromfős testület vette át a munkáját Chase Carey elnök-vezérigazgató, Ross Brawn sportigazgató és Sean Bratches kereskedelmi igazgató részvételével.

Brawn kinevezése különösen érdekes, mert csapatfőnökként híresen rossz viszonyt ápolt Ecclestone-nal. Novemberben megjelent könyvében Brawn rámutatott, hogy Ecclestone sokáig nem akarta kifizetni a csapatának járó jogdíjakat, és abban is szerepet játszott, hogy eltávolították őt a Mercedes éléről. Ettől függetlenül tagadta, hogy valaha is csalt volna a szabályok értelmezése terén.

„Az egyik nap azt mondtam Rossnak, hogy (az új tulajdonos) legalább megszerezte a megfelelő embert, mert ő a legnagyobb csaló az F1-ben, ezért a legalkalmasabb is a feladatra. Vagyis, bocsánat, a legnagyobb csaló, akit nem kaptak el!” – viccelődött Ecclestone.

Csak mosolygott, és elismerte, hogy igazat mondtam! Nem csak Brawnra gondoltam, arra utaltam, amikor a Ferrarinál és Flavio (Briatoréval) dolgozott (a Benettonnál).”

Ecclestone elárulta, Brawnnal legutóbb 10 napja beszélt 10-15 percet, a Motorsport.com-nak viszont kijelentette, még soha sem találkozott Bratchesszel, pedig továbbra is bejár a FOM irodájába. Ha tanácsra volt szükség, Carey-t is kisegítette, de továbbra sem tudja, mi most a dolga a Forma-1 körül. Úgy véli, az új tulajdonosnak könnyű dolga van, mert az F1-ben minden készen áll.

„Olyan ez, mintha vettek volna egy Starbucks-ot: minden adott. Még az is, hogy mennyi tejet kell önteni a kávéba. Csak meg kell tartaniuk, ami már megvan, és hozzátenni olyan dolgokat, amiket én nem csináltam, mert nem lehetett velük pénzt keresni. Ilyen a közösségi média is. Rengeteg pénzt el fognak költeni rá, ez lehet, hogy jó dolog, de a cégnek nem tett jót.”

Ecclestone leváltása után az F1 teljesen más irányba indult el, mint az ő vezetése alatt. Ross Brawn hosszútávú stratégiát készít annak érdekében, hogy az anyagi és műszaki feltételek izgalmas versenyeket eredményezzenek, barátságosabb a tulajdonos a közönséggel, és sorban állapodnak meg a pályákkal a szerződések meghosszabbításáról.

